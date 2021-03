Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7cc72ecb-2be5-4135-aa1a-fead857f51ad","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A rendezőt 85 éves korában érte a halál. Leghíresebb alkotása a Muhammad Aliról szóló Amikor királyok voltunk, amelyért 1997-ben kapott Oscart.","shortLead":"A rendezőt 85 éves korában érte a halál. Leghíresebb alkotása a Muhammad Aliról szóló Amikor királyok voltunk, amelyért...","id":"20210309_halalozas_halal_Elhunyt_Leon_Gast_Oscardijas_dokumentumfilmrendezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cc72ecb-2be5-4135-aa1a-fead857f51ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf432b9d-2638-405b-a277-18436ecc6e90","keywords":null,"link":"/kultura/20210309_halalozas_halal_Elhunyt_Leon_Gast_Oscardijas_dokumentumfilmrendezo","timestamp":"2021. március. 09. 15:55","title":"Elhunyt Leon Gast Oscar-díjas dokumentumfilm-rendező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc0a58a-a653-4bab-b6a0-0fe168f8e93b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kormány adatai szerint eddig a rendelkezésre álló vakcinák 56,04 százalékát adták be.\r

","shortLead":"A kormány adatai szerint eddig a rendelkezésre álló vakcinák 56,04 százalékát adták be.\r

","id":"20210308_vakcina_unios_adatok_felhasznalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afc0a58a-a653-4bab-b6a0-0fe168f8e93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39094e15-25e7-44ab-b2b5-877bdbce5db4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_vakcina_unios_adatok_felhasznalas","timestamp":"2021. március. 08. 20:17","title":"Kiderült, melyik vakcinából mennyit használtak fel eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c175245-74ce-446d-9abd-889e1f72c857","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az árak emelkedésének több oka is van.","shortLead":"Az árak emelkedésének több oka is van.","id":"20210309_agrarkamara_hus_tejtermek_dragulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c175245-74ce-446d-9abd-889e1f72c857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1de017c2-8d7f-4d6d-8bd8-8294cd8cb002","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210309_agrarkamara_hus_tejtermek_dragulas","timestamp":"2021. március. 09. 05:29","title":"A kamara szerint elkerülhetetlen a hús- és tejtermékek drágulása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45e362f-6081-4fbb-addd-a6103a4da494","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Tavaly szeptember óta nem volt akkora az infláció, mint most. Az olaj, a dohánytermékek és az autók ára nőtt a legjobban az elmúlt egy évben.","shortLead":"Tavaly szeptember óta nem volt akkora az infláció, mint most. Az olaj, a dohánytermékek és az autók ára nőtt...","id":"20210309_inflacio_arak_dragulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d45e362f-6081-4fbb-addd-a6103a4da494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3de5ac8-27d1-4492-98a4-b22c39666e6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210309_inflacio_arak_dragulas","timestamp":"2021. március. 09. 09:13","title":"Az ételek és a cigaretta drágulása húzta 3 százalék fölé az inflációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az adókedvezményekben például nagyon, csak még legalább két fontos eleme van az elektromobilitásnak. ","shortLead":"Az adókedvezményekben például nagyon, csak még legalább két fontos eleme van az elektromobilitásnak. ","id":"20210309_Ennyire_felkeszult_Magyarorszag_az_elektromos_autozasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a33f780-ebcf-4b1f-b75d-c5ce508ca331","keywords":null,"link":"/cegauto/20210309_Ennyire_felkeszult_Magyarorszag_az_elektromos_autozasra","timestamp":"2021. március. 09. 12:58","title":"Ennyire felkészült Magyarország az elektromos autózásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc7f44a4-85b5-4764-a5c7-0f763524921a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy minisztérium sem érezte magát illetékesnek abban, hogy kiadják a megállapodásokat.","shortLead":"Egy minisztérium sem érezte magát illetékesnek abban, hogy kiadják a megállapodásokat.","id":"20210310_knai_orosz_szerzodes_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc7f44a4-85b5-4764-a5c7-0f763524921a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5cc292-b9ab-419d-829c-a0b91365e32a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_knai_orosz_szerzodes_vakcina","timestamp":"2021. március. 10. 08:18","title":"Titkolják, melyik minisztériumnál vannak a kínai és az orosz vakcinaszerződések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76be06da-db49-4758-8d72-bcfa46d9930b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha csak a helyi lakosok használhatják a sípályákat, akkor be kell jelentkezni oda ideiglenes lakcímre – egy osztrák lap szerint Európa minden részéről ezt a kiskaput használják ki a síelni vágyók, közöttük magyarok is.","shortLead":"Ha csak a helyi lakosok használhatják a sípályákat, akkor be kell jelentkezni oda ideiglenes lakcímre – egy osztrák lap...","id":"20210310_ausztria_sieles_lakcim_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76be06da-db49-4758-8d72-bcfa46d9930b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8740819a-8fc9-4404-b7f1-e1df1d545f95","keywords":null,"link":"/elet/20210310_ausztria_sieles_lakcim_jarvany","timestamp":"2021. március. 10. 07:52","title":"Százával jelentkeznek be külföldiek ideiglenes lakcímre Ausztriába, mióta csak az ott élők síelhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"25-40 ezer forintot kértek a közterület-felügyelők, hogy ne tartsanak ellenőrzést a megfelelő helyeken.","shortLead":"25-40 ezer forintot kértek a közterület-felügyelők, hogy ne tartsanak ellenőrzést a megfelelő helyeken.","id":"20210310_vesztegetes_forgatas_kozterulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc40c145-e1b2-4988-9879-0e96875a539a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_vesztegetes_forgatas_kozterulet","timestamp":"2021. március. 10. 11:27","title":"Filmforgatásokon vesztegettek meg közterület-felügyelőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]