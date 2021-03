Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c643c2ae-a24f-4792-8c75-77c6bc5ede84","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az utolsó részletig kidolgozott interjúban mondta el Harry herceg és Meghan Markle azt, milyen megpróbáltatások miatt döntöttek arról, hogy kilépnek a brit királyi családból. De hoz-e történelmi léptékű változást a botrány?","shortLead":"Az utolsó részletig kidolgozott interjúban mondta el Harry herceg és Meghan Markle azt, milyen megpróbáltatások miatt...","id":"20210310_Meghan_Harry_brit_kiralyi_csalad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c643c2ae-a24f-4792-8c75-77c6bc5ede84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba232a51-1bfb-46b4-b3cb-90067919e312","keywords":null,"link":"/360/20210310_Meghan_Harry_brit_kiralyi_csalad","timestamp":"2021. március. 10. 17:00","title":"Rossz emlékeket idéz a brit királyi család mostani botránya ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb6b159c-86db-4ccd-b45c-6a467eecfe13","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Liverpool kettős győzelemmel búcsúztatta az RB Leipziget a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, a Paris Saint-Germainnek hazai pályán bőven elég volt az 1-1-es döntetlen is a továbbjutáshoz a Barcelonával szemben. \r

","shortLead":"A Liverpool kettős győzelemmel búcsúztatta az RB Leipziget a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, a Paris...","id":"20210310_bajnokok_ligaja_psg_barcelona_liverpool_leipzig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb6b159c-86db-4ccd-b45c-6a467eecfe13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a605e0-b9c4-4703-b920-4ad4da28f6b6","keywords":null,"link":"/sport/20210310_bajnokok_ligaja_psg_barcelona_liverpool_leipzig","timestamp":"2021. március. 10. 23:24","title":"Elbúcsúztak a magyarok és Messiék a BL-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07555d61-d838-48d3-aae4-8167d4be83f2","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány nemcsak a mindennapjainkat, hanem a törvényeinket is megváltoztatta: pontosan ma egy éve, hogy a magyarok is tudják, milyen különleges jogrend alatt élni. A teljhatalmat az Orbán-kormány azonban nemcsak életek mentésére, hanem megkeserítésére is használta, nehéz lenne legalábbis máshogy magyarázni a különleges helyzetben meghozott törvényeik egy részét. A hibák és kapkodás mellett azonban természetesen akadtak jól meghozott intézkedések is. ","shortLead":"A koronavírus-járvány nemcsak a mindennapjainkat, hanem a törvényeinket is megváltoztatta: pontosan ma egy éve...","id":"20210311_rendkivuli_jogrend_egy_eve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07555d61-d838-48d3-aae4-8167d4be83f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"969fae5e-14db-4681-9123-6c4f9cd859e0","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_rendkivuli_jogrend_egy_eve","timestamp":"2021. március. 11. 06:30","title":"Egyéves, mégis mindenkinél nagyobb a hatalma: így változott az életünk különleges jogrend alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037a21c7-e0be-4c88-a254-10bf1646efc3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szabály az szabály.","shortLead":"A szabály az szabály.","id":"20210311_Lamborghini_Aventador_SVJ_lefoglalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=037a21c7-e0be-4c88-a254-10bf1646efc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bbf6efa-6144-45af-9fb3-4e0f4c0f21c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210311_Lamborghini_Aventador_SVJ_lefoglalas","timestamp":"2021. március. 11. 08:14","title":"Tréleren vitték el a Lamborghinit, mert a gazdája elkésett az \"útadóval\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be96f3ef-4f72-442a-83a9-15f52859efc5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden a tervek szerint halad, a Nothing a nyár elején mutatja majd be első termékét, egy vezeték nélküli fülhallgatót.","shortLead":"Ha minden a tervek szerint halad, a Nothing a nyár elején mutatja majd be első termékét, egy vezeték nélküli...","id":"20210309_carl_pei_nothing_vezetek_nelkuli_fulhallgato_concept1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be96f3ef-4f72-442a-83a9-15f52859efc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeb62d89-ce67-49f7-9f6f-2db6ec86e681","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_carl_pei_nothing_vezetek_nelkuli_fulhallgato_concept1","timestamp":"2021. március. 09. 16:03","title":"Megmutatta a OnePlus társalapítója, milyen lehet a vezeték nélküli fülhallgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeceaa57-77f4-4335-b74d-2d12824e9cda","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brazília fővárosában sikerült rögzíteni egy villámot, ami a São Paulo-Guarulhos nemzetközi repülőtér futópályáján csapott le.","shortLead":"Brazília fővárosában sikerült rögzíteni egy villámot, ami a São Paulo-Guarulhos nemzetközi repülőtér futópályáján...","id":"20210311_villam_futopalya_video_gru","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aeceaa57-77f4-4335-b74d-2d12824e9cda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab31c41-1faa-4ba9-b25e-06a9270d9059","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_villam_futopalya_video_gru","timestamp":"2021. március. 11. 08:03","title":"Levideózták a pillanatot, amikor belecsapott a villám a repülőtérbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb4000a-9fd3-408f-a1ee-48500ae1382e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hamarosan visszatér az elnöki rezidenciára a két németjuhász, akik közül a fiatalabbik hétfőn belekóstolt egy titkosügynökbe.","shortLead":"Hamarosan visszatér az elnöki rezidenciára a két németjuhász, akik közül a fiatalabbik hétfőn belekóstolt...","id":"20210310_usa_joe_biden_kutya_harapas_feher_haz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2eb4000a-9fd3-408f-a1ee-48500ae1382e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0278810-3240-4b38-8a27-e5529b7d6706","keywords":null,"link":"/elet/20210310_usa_joe_biden_kutya_harapas_feher_haz","timestamp":"2021. március. 10. 17:11","title":"Csak ideiglenesen tették ki Biden kutyáinak szűrét a Fehér Házból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d36c54-d840-42c4-a1a6-a5c7befa2984","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Stephen Fry felkarolta azt a kampányt, amely egy portsmouthi épület Sherlock Holmes-múzeummá alakításáért indult.","shortLead":"Stephen Fry felkarolta azt a kampányt, amely egy portsmouthi épület Sherlock Holmes-múzeummá alakításáért indult.","id":"20210311_Sherlock_Holmes_muzeum_lakasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92d36c54-d840-42c4-a1a6-a5c7befa2984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f75d7e0-e69c-42b9-9b60-0aa159685429","keywords":null,"link":"/kultura/20210311_Sherlock_Holmes_muzeum_lakasok","timestamp":"2021. március. 11. 09:29","title":"Kampány indult, hogy ne legyenek lakások a Sherlock Holmes-múzeum helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]