[{"available":true,"c_guid":"5ad06467-a53b-435e-81ff-e3a3f67d3850","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kimerültségre hivatkozva nem játssza Fucsovics Márton a dohai verseny negyeddöntőjét, nem kockáztat meg egy sérülést.","shortLead":"Kimerültségre hivatkozva nem játssza Fucsovics Márton a dohai verseny negyeddöntőjét, nem kockáztat meg egy sérülést.","id":"20210311_Visszalepett_Fucsovics_a_dohai_negyeddontotol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ad06467-a53b-435e-81ff-e3a3f67d3850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16303350-dbc2-450d-9959-da2d04c018bf","keywords":null,"link":"/sport/20210311_Visszalepett_Fucsovics_a_dohai_negyeddontotol","timestamp":"2021. március. 11. 13:04","title":"Visszalépett Fucsovics a dohai negyeddöntőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2a19fbd-28ad-4c98-a479-b7f78c3fc762","c_author":"Kacskovics Mihály Béla - Sztojcsev Iván","category":"itthon","description":"Egy éve, 2020. március 11-én vezette be a kormány a veszélyhelyzetet és az első korlátozó intézkedéseket. Az elmúlt egy évben közel félmillió magyar esett át a koronavírus-fertőzésen, 340 ezren gyógyultak fel belőle, de több mint 16 ezer honfitársunkat elvesztettük a koronavírus következtében. A fény már látszik az alagút végén: több mint egymillióan kapták már meg valamely oltóanyag első adagját. Infografikák tömegén keresztül mutatjuk be a koronavírus oldalunkon nap mint nap taglalt hatását a társadalomra. ","shortLead":"Egy éve, 2020. március 11-én vezette be a kormány a veszélyhelyzetet és az első korlátozó intézkedéseket. Az elmúlt...","id":"20210311_koronavirus_egy_ev","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2a19fbd-28ad-4c98-a479-b7f78c3fc762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3794abdd-7889-443e-9a1b-8846564f4cc7","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_koronavirus_egy_ev","timestamp":"2021. március. 11. 19:25","title":"Rengeteg infografikán mutatjuk meg a koronavírus-járványunk egy évét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82aca66a-a91d-4f93-8cb2-8a16136a4a71","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"202103010_Marabu_Feknyuz_Kreta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82aca66a-a91d-4f93-8cb2-8a16136a4a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21859a99-e10e-4bce-a184-e9b2d9a0fb52","keywords":null,"link":"/itthon/202103010_Marabu_Feknyuz_Kreta","timestamp":"2021. március. 10. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Kréta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28c5396-10ad-4822-b0ff-07c3724cdd4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Márciustól új ügyvezető igazgató vezeti a Huawei magyarországi fogyasztói üzletágát, Thomas Liu három és fél év után váltja Lyon Shent. Az új vezető folytatja a vállalat tavaly elindított stratégiáját, amelynek köszönhetőn számos termékszegmensben jelentősen nőttek az okostelefonok terén visszaszorult Huawei eladásai Magyarországon és globálisan egyaránt.","shortLead":"Márciustól új ügyvezető igazgató vezeti a Huawei magyarországi fogyasztói üzletágát, Thomas Liu három és fél év után...","id":"20210311_huawei_ceo_igazgato_thomas_liu_lyon_shen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e28c5396-10ad-4822-b0ff-07c3724cdd4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cabb84a-2a92-4329-9728-b4ed37a2ed7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_huawei_ceo_igazgato_thomas_liu_lyon_shen","timestamp":"2021. március. 11. 20:03","title":"Új igazgató került a magyar Huawei élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az EMA szerint a beoltott embereknél a vérrögképződéses esetek száma nem haladja meg az általános adatokat.","shortLead":"Az EMA szerint a beoltott embereknél a vérrögképződéses esetek száma nem haladja meg az általános adatokat.","id":"20210311_Europai_Gyogyszerugynokseg_AstraZeneca_oltoanyag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d38fa08-b843-45af-8eb0-8e3928063e42","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_Europai_Gyogyszerugynokseg_AstraZeneca_oltoanyag","timestamp":"2021. március. 11. 20:10","title":"Európai Gyógyszerügynökség: továbbra is adható az AstraZeneca oltóanyaga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfa7f550-4d72-4b9f-bbc4-f6b8a6078c48","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Vidéken és Budapesten is alig van már szabad kórházi ágy a Covid-betegeknek – állítják egybehangzóan kórházi forrásaink. A kórházi személyzet rendkívül leterhelt, aki nem covidosokat lát el, az olt. Sokszor olyan orvosoknak kell a halálhírt közölni a családdal, akiknek a szakterületén eddig szinte egyáltalán nem volt dolguk kezelés során elhunyt beteggel.","shortLead":"Vidéken és Budapesten is alig van már szabad kórházi ágy a Covid-betegeknek – állítják egybehangzóan kórházi...","id":"20210311_Korhaz_intenziv_osztaly_lelegeztetogep_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfa7f550-4d72-4b9f-bbc4-f6b8a6078c48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01802e29-6e39-4e5c-9438-53f38e75598b","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_Korhaz_intenziv_osztaly_lelegeztetogep_koronavirus","timestamp":"2021. március. 11. 17:17","title":"Egy orvos szerint választani kell a lélegeztetőgépre kerülő betegek között, a Kórházi Főigazgatóság cáfol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee9b43c7-125f-4e4b-973f-78bd52553abd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nőnapon került fel a YouTube-ra Istenes Bence műsora, az IstenEst, és az itt elhangzó beszélgetés remek illusztrációként szolgálhat arra, hogy miért is van még szükség nőnapra.

","shortLead":"Nőnapon került fel a YouTube-ra Istenes Bence műsora, az IstenEst, és az itt elhangzó beszélgetés remek...","id":"20210310_Fluor_Tomi_A_ferfiak_tudnak_erzelmek_nelkul_szexelni_a_nok_nem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee9b43c7-125f-4e4b-973f-78bd52553abd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0729a83c-a168-4be9-8605-d9a0d7e1f872","keywords":null,"link":"/elet/20210310_Fluor_Tomi_A_ferfiak_tudnak_erzelmek_nelkul_szexelni_a_nok_nem","timestamp":"2021. március. 10. 14:07","title":"Mi történik, ha négy férfi elkezd a monogámiáról beszélgetni? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0148be08-6c45-46a0-9a61-4fa4dc32878f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az nem szerepel rajta, hogy birtokosa milyen vakcinát kapott, de van rajta egy QR-kód, amin látható a koronavírus stilizált képe.\r

","shortLead":"Az nem szerepel rajta, hogy birtokosa milyen vakcinát kapott, de van rajta egy QR-kód, amin látható a koronavírus...","id":"20210310_koronavirus_oltasi_igazolvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0148be08-6c45-46a0-9a61-4fa4dc32878f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b74172-f384-4d22-9d8f-5646652e1ff1","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_koronavirus_oltasi_igazolvany","timestamp":"2021. március. 10. 18:35","title":"Már hozza a postás az oltási igazolványokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]