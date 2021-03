Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"037a21c7-e0be-4c88-a254-10bf1646efc3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szabály az szabály.","shortLead":"A szabály az szabály.","id":"20210311_Lamborghini_Aventador_SVJ_lefoglalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=037a21c7-e0be-4c88-a254-10bf1646efc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bbf6efa-6144-45af-9fb3-4e0f4c0f21c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210311_Lamborghini_Aventador_SVJ_lefoglalas","timestamp":"2021. március. 11. 08:14","title":"Tréleren vitték el a Lamborghinit, mert a gazdája elkésett az \"útadóval\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7116ab04-160f-45be-b076-0f228ee255b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy év alatt elherdálták az üzemi balesetben megsérült, élete végéig ágyhoz kötött fiatal millióit, amit arra kapott, hogy biztosított legyen az ellátása. A nyaktól lefele béna fiú közben mit sem sejtett minderről.","shortLead":"Egy év alatt elherdálták az üzemi balesetben megsérült, élete végéig ágyhoz kötött fiatal millióit, amit arra kapott...","id":"20210310_Lakasokra_kocsikra_es_kvadra_koltottek_a_szulok_lebenult_fiuk_160_millios_eletjaradekat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7116ab04-160f-45be-b076-0f228ee255b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f4f1ec7-90da-4e07-a7c9-1ef67d5f2141","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_Lakasokra_kocsikra_es_kvadra_koltottek_a_szulok_lebenult_fiuk_160_millios_eletjaradekat","timestamp":"2021. március. 10. 16:30","title":"Lakásokra, kocsikra és kvadra költötték a szülők lebénult fiuk sokmilliós életjáradékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc24e5d4-14ae-498f-a5ea-9f70fbf282ac","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"gazdasag","description":"Március 8-tól a kormány újabb szigorításokat léptetett életbe a járvány megfékezése érdekében. Ez jelentősen befolyásolja az elkövetkező két hétben az emberek életét: kevesebb bolt van nyitva, a szolgáltatások egy részét nem lehet igénybe venni. A Bankmonitor.hu szakértői összeszedték, hogy a szolgáltatások korlátozása milyen hatással lehet a banki ügyintézésre: vajon mindent el tudunk intézni ebben a két hétben?","shortLead":"Március 8-tól a kormány újabb szigorításokat léptetett életbe a járvány megfékezése érdekében. Ez jelentősen...","id":"20210309_Hogyan_vehetunk_fel_hitelt_a_koronavirusjarvany_miatti_zaras_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc24e5d4-14ae-498f-a5ea-9f70fbf282ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1510f68-ab64-4cd3-ad0f-eb2115d1e3ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210309_Hogyan_vehetunk_fel_hitelt_a_koronavirusjarvany_miatti_zaras_alatt","timestamp":"2021. március. 09. 14:45","title":"Hogyan vehetünk fel hitelt a koronavírus-járvány miatti zárás alatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86760206-bc6c-47a2-970b-02bd4a47f3b6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Szövetség a Szabadságjogokért jelentése szerint Magyarországon aggasztó a sajtóra gyakorolt nyomás vagy a gyülekezés szabadságának korlátozása.","shortLead":"Az Európai Szövetség a Szabadságjogokért jelentése szerint Magyarországon aggasztó a sajtóra gyakorolt nyomás vagy...","id":"20210309_Jarvany_demokracia_Europai_unio_Liberties","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86760206-bc6c-47a2-970b-02bd4a47f3b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"554c80d2-9f83-4076-b964-8b6d00fad2e6","keywords":null,"link":"/vilag/20210309_Jarvany_demokracia_Europai_unio_Liberties","timestamp":"2021. március. 09. 20:45","title":"Liberties: A magyar kormány is ürügyként használta fel a járványt a demokrácia gyengítéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95361aef-bcd8-4613-81ce-b499c55d90da","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Biztosra mentek a német kereszténydemokraták, amikor Armin Laschetet választották a CDU elnökévé. A politikus ősszel Angela Merkel utódja lehet a német kancellári poszton, ha a bajor testvérpárt, a CDU vezetője, Markus Söder nem áll az útjába.","shortLead":"Biztosra mentek a német kereszténydemokraták, amikor Armin Laschetet választották a CDU elnökévé. A politikus ősszel...","id":"202109_armin_laschet_egy_rajnai_katolikus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95361aef-bcd8-4613-81ce-b499c55d90da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49e1402-11d8-44b1-981d-77505ab2f23e","keywords":null,"link":"/360/202109_armin_laschet_egy_rajnai_katolikus","timestamp":"2021. március. 09. 16:00","title":"Rajnai katolikus, aki a protestáns Merkel utódja lehet Németország élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0118b46c-be2a-48b0-9ff4-309859ce1c2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három legyet ütne egy csapásra legújabb, elsősorban zenekedvelőket célzó tanúsítványával a Qualcomm.","shortLead":"Három legyet ütne egy csapásra legújabb, elsősorban zenekedvelőket célzó tanúsítványával a Qualcomm.","id":"20210310_zenehallgatas_qualcomm_snapdragon_sound_vezetek_nelkuli_fulhallgato_fejhallgato_hi_fi_minoseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0118b46c-be2a-48b0-9ff4-309859ce1c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42afd819-5e0b-4397-858e-05c4dca91b70","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_zenehallgatas_qualcomm_snapdragon_sound_vezetek_nelkuli_fulhallgato_fejhallgato_hi_fi_minoseg","timestamp":"2021. március. 10. 08:03","title":"Új jelzés kerül a telefonokra, fülhallgatókra – érdemes lesz odafigyelni rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f34a8c-d7b2-4021-a232-23bbc9c95b40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Qualcomm jelenleg több processzoron is dolgozik, köztük azon, ami a 2022-es év androidos csúcsmobiljaiba kerülhet majd bele.","shortLead":"Az amerikai Qualcomm jelenleg több processzoron is dolgozik, köztük azon, ami a 2022-es év androidos csúcsmobiljaiba...","id":"20210309_qualcomm_snapdragon_processzor_leica","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27f34a8c-d7b2-4021-a232-23bbc9c95b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92fea654-d006-4298-94e9-ac115297f199","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_qualcomm_snapdragon_processzor_leica","timestamp":"2021. március. 09. 15:03","title":"Összeáll a Qualcomm és a Leica, együtt dolgoznak az új csúcsprocesszoron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f7d7ff5-7080-4250-9f74-1859f82ac918","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A visszafogott közleményben finoman jelzik, hogy a történtekről másoknak más emlékeik is lehetnek.","shortLead":"A visszafogott közleményben finoman jelzik, hogy a történtekről másoknak más emlékeik is lehetnek.","id":"20210309_Reagalt_a_Buckinghampalota_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_interjujara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f7d7ff5-7080-4250-9f74-1859f82ac918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b552db4-7846-4c3c-bd00-80a00c9abb58","keywords":null,"link":"/elet/20210309_Reagalt_a_Buckinghampalota_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_interjujara","timestamp":"2021. március. 09. 18:52","title":"Reagált a Buckingham-palota Meghan Markle és Harry herceg interjújára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]