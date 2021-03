Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e1d654e-e891-440a-90cf-3780717b316f","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Minden 25 év alatti fiatal megkapja a maximum 60 ezer forintos adókedvezményt, azok is, akik akár milliós fizetést visznek haza. Akik az átlagnál rosszabbul keresnek, azoknak kevesebb jut, a minimálbéreseknek például csak 25 ezer forint. Az biztos, hogy a pluszpénz napokkal a 2022-es országgyűlési választások előtt csilingel a bankszámlákon.","shortLead":"Minden 25 év alatti fiatal megkapja a maximum 60 ezer forintos adókedvezményt, azok is, akik akár milliós fizetést...","id":"20210311_A_jol_kereso_fiataloknak_tobb_penzt_ad_a_kormany_legujabb_a_2022es_valasztasra_kihegyezett_kedvezmenye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e1d654e-e891-440a-90cf-3780717b316f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa6f75cc-4da5-4b0a-ad29-e97bb56a3510","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210311_A_jol_kereso_fiataloknak_tobb_penzt_ad_a_kormany_legujabb_a_2022es_valasztasra_kihegyezett_kedvezmenye","timestamp":"2021. március. 11. 17:08","title":"A jól kereső fiataloknak több pénzt ad a kormány választásra kihegyezett kedvezménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe6aab9-4752-4389-9d9e-e3fd762423f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SpaceX már a harmadik prototípust veszítette el tesztelés közben a Starship (Csillaghajó) nevű űrhajójából. Elon Musk egy héttel az utolsó robbanás után árulta el, mi lehetett a gond.","shortLead":"A SpaceX már a harmadik prototípust veszítette el tesztelés közben a Starship (Csillaghajó) nevű űrhajójából. Elon Musk...","id":"20210310_spacex_elon_musk_csillaghajo_sn10_prototipus_robbanas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfe6aab9-4752-4389-9d9e-e3fd762423f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5c48a24-6426-489c-bcd7-3bf042be6621","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_spacex_elon_musk_csillaghajo_sn10_prototipus_robbanas","timestamp":"2021. március. 10. 16:05","title":"Elárulta Elon Musk, miért robbant fel újra a SpaceX Csillaghajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be11a0e-226c-4ada-883b-21a288db0e3c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Maybach logóért és a mögöttes technikáért, luxusért igen borsos felárat kell fizetni a normál S-osztályhoz képest.","shortLead":"A Maybach logóért és a mögöttes technikáért, luxusért igen borsos felárat kell fizetni a normál S-osztályhoz képest.","id":"20210311_meregdragan_nyit_az_uj_uberluxus_mercedesmaybach_sosztaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0be11a0e-226c-4ada-883b-21a288db0e3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c32b4515-1c64-4470-a3b5-0639ac76d2a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210311_meregdragan_nyit_az_uj_uberluxus_mercedesmaybach_sosztaly","timestamp":"2021. március. 11. 07:59","title":"Méregdrágán nyit az új überluxus Mercedes-Maybach S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39fb6087-95ed-404c-b05d-33c92106a5f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Vasárnapig kellene negatív mintát adnia a szakembernek ahhoz, hogy ott lehessen a felkészülési edzőtáborban. ","shortLead":"Vasárnapig kellene negatív mintát adnia a szakembernek ahhoz, hogy ott lehessen a felkészülési edzőtáborban. ","id":"20210310_kezilabda_valogatott_olimpiai_selejtezo_elek_gabor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39fb6087-95ed-404c-b05d-33c92106a5f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f7287b3-ade6-46fd-a5cd-df231d97fe3a","keywords":null,"link":"/sport/20210310_kezilabda_valogatott_olimpiai_selejtezo_elek_gabor","timestamp":"2021. március. 10. 16:45","title":"Kézilabda: másfél héttel az olimpiai selejtező előtt lett koronavírusos a szövetségi kapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01bf7898-339b-4c27-b1bc-4ed8fc9af475","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt két tagja a rendőrségen kezdte a pénteket, ahol kiderült, hogy nem olcsó mulatság eltávolítani a betonról vízalapú festéket. Szerintük egyértelműen vegzálásról van szó.","shortLead":"A párt két tagja a rendőrségen kezdte a pénteket, ahol kiderült, hogy nem olcsó mulatság eltávolítani a betonról...","id":"20210312_jachtparkolo_orosz_anna_toth_endre_momentum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01bf7898-339b-4c27-b1bc-4ed8fc9af475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a3519a-047e-4f04-ab82-4854cd9fabe7","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_jachtparkolo_orosz_anna_toth_endre_momentum","timestamp":"2021. március. 12. 12:15","title":"A rendőrség szerint 30 ezres kárt okoztak a momentumosok a jachtparkoló felfestésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee78352e-c106-4a42-adc9-c55dc8610695","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország északi térségében a tavaly márciusihoz hasonló kritikus helyzet alakult ki.\r

\r

","shortLead":"Az ország északi térségében a tavaly márciusihoz hasonló kritikus helyzet alakult ki.\r

\r

","id":"20210312_Hetfotol_lezarjak_Olaszorszagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee78352e-c106-4a42-adc9-c55dc8610695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce34461-0428-47cc-a53f-cf0470e19fcb","keywords":null,"link":"/vilag/20210312_Hetfotol_lezarjak_Olaszorszagot","timestamp":"2021. március. 12. 06:55","title":"Hétfőtől országos zárlat jöhet Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb informatikai cég többségi tulajdonát szerzi meg a 4iG, amint megkapja a versenyhivatali engedélyt.","shortLead":"Újabb informatikai cég többségi tulajdonát szerzi meg a 4iG, amint megkapja a versenyhivatali engedélyt.","id":"20210310_4ig_spacenet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4378613d-54ca-437c-8de2-e44edc953216","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_4ig_spacenet","timestamp":"2021. március. 10. 15:46","title":"Megvásárolja a 4iG a SpaceNetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1eadc6-3141-4cf2-88dc-16b363445e52","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Több mint 60 cég 1000-nél is több állásajánlattal várja március 23. és 25. között az álláskeresőket, illetve karrierváltást tervezőket a HVG Online Állásbörzéjén.","shortLead":"Több mint 60 cég 1000-nél is több állásajánlattal várja március 23. és 25. között az álláskeresőket, illetve...","id":"20210311_Talalj_allast_akar_harom_nap_alatt__jon_a_legnagyobb_online_allasborze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff1eadc6-3141-4cf2-88dc-16b363445e52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed7a971-af1d-4608-a375-b0a031fe2654","keywords":null,"link":"/kkv/20210311_Talalj_allast_akar_harom_nap_alatt__jon_a_legnagyobb_online_allasborze","timestamp":"2021. március. 11. 17:45","title":"Találj állást akár három nap alatt - jön a legnagyobb online állásbörze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]