[{"available":true,"c_guid":"f82235f5-af22-4086-a227-528b671ecae5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gyanú szerint miatta is tűnt el az Európa egyik legszegényebb országának bankrendszeréből egymilliárd dollár.","shortLead":"A gyanú szerint miatta is tűnt el az Európa egyik legszegényebb országának bankrendszeréből egymilliárd dollár.","id":"20210311_moldova_nemzeti_bank_lopas_egymilliard_dollar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f82235f5-af22-4086-a227-528b671ecae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9872ca4f-3bc6-4342-b43e-349c64c46433","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210311_moldova_nemzeti_bank_lopas_egymilliard_dollar","timestamp":"2021. március. 11. 17:48","title":"Őrizetbe vették a moldovai nemzeti bank egyik vezetőjét az \"évszázad lopása\" után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd7e589d-0f63-42d1-99c8-37c03771f1be","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bugnyár Zoltán ellen védett objektum ellen elkövetett bűncselekmény miatt nyomoztak.","shortLead":"Bugnyár Zoltán ellen védett objektum ellen elkövetett bűncselekmény miatt nyomoztak.","id":"20210311_hirtv_bugnyar_zoltan_svedorszag_vademeles_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd7e589d-0f63-42d1-99c8-37c03771f1be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43682519-d170-4bb9-ab95-e5c226b0848f","keywords":null,"link":"/vilag/20210311_hirtv_bugnyar_zoltan_svedorszag_vademeles_nelkul","timestamp":"2021. március. 11. 19:04","title":"Vádemelés nélkül megúszta a Hír TV-s tudósító, aki tilosban forgatott Svédországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint ennyit jelent, hogy az egészségügyi dolgozókat már beoltották.\r

","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint ennyit jelent, hogy az egészségügyi dolgozókat már beoltották.\r

","id":"20210310_merkely_bela_koronavirus_vedooltas_egeszsegugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6867262f-acb6-4f31-9e4d-a33928577aa1","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_merkely_bela_koronavirus_vedooltas_egeszsegugy","timestamp":"2021. március. 10. 22:58","title":"Merkely szerint 20-25 százalékkal jobban terhelhető most az egészségügy, mint az előző hullámok idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d6c6576-8a16-4f13-b073-55321017a4d6","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Magyarországra is megérkezett a világ egyik leginspirálóbb társadalmi felelősségvállalási programja. A Samsung és az EdisonKinds Megoldások a holnapért kihívása lehetőséget ad a fiataloknak, hogy kreatív ötleteikkel jobbá tegyék a világot.","shortLead":"Magyarországra is megérkezett a világ egyik leginspirálóbb társadalmi felelősségvállalási programja. A Samsung és...","id":"samsungbch_20210305_A_jovot_nem_keszen_kapjuk__de_mit_tehet_erte_a_mai_fiatalsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d6c6576-8a16-4f13-b073-55321017a4d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e671f856-f195-47da-ad1e-a399b5e8846c","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20210305_A_jovot_nem_keszen_kapjuk__de_mit_tehet_erte_a_mai_fiatalsag","timestamp":"2021. március. 12. 11:30","title":"Az izzólámpát már felfedezték, de mire számíthatunk a legifjabb feltalálóktól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"f0015661-df6c-431b-8097-e9ddefd1cc04","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"50-100 százalékkal több WC-papírt, zsebkendőt és papírtörlőt adnak el a hipermarketekben most, mint mielőtt a kormány járványügyi szigorítást jelentett be.","shortLead":"50-100 százalékkal több WC-papírt, zsebkendőt és papírtörlőt adnak el a hipermarketekben most, mint mielőtt a kormány...","id":"20210311_wcpapir_zsebkendo_vasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0015661-df6c-431b-8097-e9ddefd1cc04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e076683-2a51-46f4-8e9e-a3601447cdd2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210311_wcpapir_zsebkendo_vasarlas","timestamp":"2021. március. 11. 08:44","title":"Újra megrohamozták a boltokat WC-papírért és zsebkendőkért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9650ff8a-349e-46ce-9a9c-e642f653e829","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A novai Csicsergő Szabadidőközpont elbocsátotta a legtöbb alkalmazottját, bértámogatást is csak januárban kaptak, és ki sem nyithattak egy percre sem.","shortLead":"A novai Csicsergő Szabadidőközpont elbocsátotta a legtöbb alkalmazottját, bértámogatást is csak januárban kaptak, és ki...","id":"20210312_nav_nova_penztargep_ellenorzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9650ff8a-349e-46ce-9a9c-e642f653e829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"515bd2f8-2eff-4980-a64a-0a86eebbcbd1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210312_nav_nova_penztargep_ellenorzes","timestamp":"2021. március. 12. 07:24","title":"A NAV ellenőrizte, miért nem használja november óta a pénztárgépét egy zalai üdülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f1b50be-b1bf-4da3-9892-571bea958984","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Gonda János Széchenyi- és Erkel-díjas zongoraművész, komponista, zeneelmélet-kutató – nem mellesleg a Jazz, a Mi a jazz? és a háromrészes A rögtönzés világa című kötetek írója. Alapítóként, valamint pedagógusként végig részese volt az öt évtized alatt nemzetközi hírűvé fejlődött magyar dzsesszoktatásnak. 89 éves korában ment el. Emlékét ezzel a 2015-ben készült interjúval idézzük fel.","shortLead":"Gonda János Széchenyi- és Erkel-díjas zongoraművész, komponista, zeneelmélet-kutató – nem mellesleg a Jazz, a Mi...","id":"201520_valaszol_gonda_janos_dzsesszmuzsikus_zenepe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f1b50be-b1bf-4da3-9892-571bea958984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"043e7e12-d5b0-4d8b-a4dc-742ef215b69f","keywords":null,"link":"/360/201520_valaszol_gonda_janos_dzsesszmuzsikus_zenepe","timestamp":"2021. március. 10. 18:00","title":"„A diktatúrák nem szeretik a dzsessz műfaját” – elhunyt Gonda János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc84c35b-6bc5-4991-bbd5-5334dd196505","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A Klubrádió elnöke részletezte azt a három pontot, amelyek miatt érvénytelennek ítélték a frekvenciapályázatukat: néha öt percekkel rövidebbnek írtak be műsorokat, nem fejtették ki, mi lesz egy korábbi műsor ismétlésében, és nem fenntartható az az üzleti terv, amivel húsz éve működnek. ","shortLead":"A Klubrádió elnöke részletezte azt a három pontot, amelyek miatt érvénytelennek ítélték a frekvenciapályázatukat: néha...","id":"20210311_Arato_Andras_klubradio_palyazat_nmhh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc84c35b-6bc5-4991-bbd5-5334dd196505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee1410f7-1e98-4aca-beee-5bd0e4cdd0e3","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_Arato_Andras_klubradio_palyazat_nmhh","timestamp":"2021. március. 11. 14:05","title":"Arató András a Klubrádiót sújtó újabb ítéletről: “Rendkívül erőltetett, végtelenül aljas és gyáva”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]