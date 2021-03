Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f60d671a-43dd-4c6f-89ad-347c729289bb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ilmira Bagrautinova egy építkezés ellen tiltakozott táncával a –15 fokos hidegben.

","shortLead":"Ilmira Bagrautinova egy építkezés ellen tiltakozott táncával a –15 fokos hidegben.

","id":"20210308_balett_balerina_finn_obol_kikoto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f60d671a-43dd-4c6f-89ad-347c729289bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e94feb-bc6a-4a77-81b8-09108641997b","keywords":null,"link":"/elet/20210308_balett_balerina_finn_obol_kikoto","timestamp":"2021. március. 08. 10:10","title":"A Finn-öböl jegén táncolta el a hattyú halálát egy orosz balerina – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7688fc-b32f-4fa9-90e1-2ef62f6cdc19","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dézsi Csaba András szerint Forgács Péternek tájékozódnia kellett volna az igazgatói pályázat eredményéről.","shortLead":"Dézsi Csaba András szerint Forgács Péternek tájékozódnia kellett volna az igazgatói pályázat eredményéről.","id":"20210306_Dezsi_Csaba_Andras_Facebook_szinhaz_igazgato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d7688fc-b32f-4fa9-90e1-2ef62f6cdc19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b83a24-3a15-42f9-8df7-eb892cda55e7","keywords":null,"link":"/kultura/20210306_Dezsi_Csaba_Andras_Facebook_szinhaz_igazgato","timestamp":"2021. március. 06. 18:54","title":"Győr polgármestere a Facebookon oktatta ki a tíz év után kirúgott színházigazgatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2da4cbf-f2f5-47d0-962a-2a98a082363b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210307_pfizer_astrazeneca_egy_oltas_hatekonysag_elon_musk_alkalmassagi_teszt_amerikai_lezer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2da4cbf-f2f5-47d0-962a-2a98a082363b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af6e411b-9ba1-4e50-beb9-a87e0f403cd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_pfizer_astrazeneca_egy_oltas_hatekonysag_elon_musk_alkalmassagi_teszt_amerikai_lezer","timestamp":"2021. március. 07. 12:00","title":"Ez történt: Kiderült, hogy keverhetők az oltások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf83559-28bb-4504-a2bc-6d49368155b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel százan kerültek egyszerre bíróság elé Olaszországban, mert a vádak szerint tízmillió eurónyi uniós támogatást nyúltak le válogatott módszerekkel. A helyi közvélemény bizakodó, hogy most talán sikerül fogást találni a maffián, ám mások szerint félő, hogy a bűnszervezetek igazi vezetői most is megússzák.","shortLead":"Közel százan kerültek egyszerre bíróság elé Olaszországban, mert a vádak szerint tízmillió eurónyi uniós támogatást...","id":"20210307_olaszorszag_maffia_unios_tamogatas_mezogazdasag_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bf83559-28bb-4504-a2bc-6d49368155b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54bf4bb8-9b82-4079-84a6-cd3ef6338923","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210307_olaszorszag_maffia_unios_tamogatas_mezogazdasag_birosag","timestamp":"2021. március. 07. 11:00","title":"Az olasz maffia is megtalálta a legjobb pénzforrást: az uniós pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442be9cf-63e9-4d7a-8fcd-e95d14548362","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétvégén már több egyetemistát értesítettek a lap szerint.","shortLead":"A hétvégén már több egyetemistát értesítettek a lap szerint.","id":"20210308_koronavirus_tulterhelt_egeszsegugy_rezidensek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=442be9cf-63e9-4d7a-8fcd-e95d14548362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da81ac0-e2f7-4684-ad2e-2354b1bc864f","keywords":null,"link":"/itthon/20210308_koronavirus_tulterhelt_egeszsegugy_rezidensek","timestamp":"2021. március. 08. 09:35","title":"Népszava: Már mozgósítják az orvostanhallgatókat az egészségügy túlterheltsége miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4e2a87d-6021-4952-a967-424cd9c25b87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brillíroz a Microsoft mesterséges intelligenciája: képes egy szöveges Word dokumentumot képekkel feldobott PowerPoint prezentációvá alakítani.","shortLead":"Brillíroz a Microsoft mesterséges intelligenciája: képes egy szöveges Word dokumentumot képekkel feldobott PowerPoint...","id":"20210308_microsoft_transform_szoveges_word_dokumentum_kepes_powerpoint_prezentaciova_alakitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4e2a87d-6021-4952-a967-424cd9c25b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e0ca48-0cd6-49f9-8a9c-59763941cbed","keywords":null,"link":"/tudomany/20210308_microsoft_transform_szoveges_word_dokumentum_kepes_powerpoint_prezentaciova_alakitasa","timestamp":"2021. március. 08. 11:03","title":"Látványos PowerPoint prezentáció készülhet egy egyszerű dokumentumból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Országszerte kitisztult a levegő azután, hogy ismét több napon keresztül volt magas a légszennyezettség a szálló por miatt.","shortLead":"Országszerte kitisztult a levegő azután, hogy ismét több napon keresztül volt magas a légszennyezettség a szálló por...","id":"20210307_Orszagszerte_kitisztult_a_levego","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bd0cd7d-552a-41d8-ab79-81f8b0d8673a","keywords":null,"link":"/zhvg/20210307_Orszagszerte_kitisztult_a_levego","timestamp":"2021. március. 07. 11:27","title":"Országszerte kitisztult a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7502c1-b097-44b7-a567-91bec1f1a971","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egyetlen republikánus képviselő sem szavazta meg a javaslatot.\r

","shortLead":"Egyetlen republikánus képviselő sem szavazta meg a javaslatot.\r

","id":"20210306_Elfogadta_a_szenatus_Biden_19_ezer_milliard_dollaros_mentocsomagjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc7502c1-b097-44b7-a567-91bec1f1a971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5296b24-f169-43dc-a8e9-7565dbf3aaaa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210306_Elfogadta_a_szenatus_Biden_19_ezer_milliard_dollaros_mentocsomagjat","timestamp":"2021. március. 06. 20:13","title":"Elfogadta a szenátus Biden 1,9 ezer milliárd dolláros mentőcsomagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]