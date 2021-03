Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b49a0c17-9591-44d1-98dd-4a3a646e3884","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A KESMA-hoz tartozó rádió az egyetlen pályázó a Budapest FM 95,3 MHz-es frekvenciára. Akár 2 millió embert is elérhetnek.","shortLead":"A KESMA-hoz tartozó rádió az egyetlen pályázó a Budapest FM 95,3 MHz-es frekvenciára. Akár 2 millió embert is...","id":"20210310_Karc_FM_Klubradio_frekvencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b49a0c17-9591-44d1-98dd-4a3a646e3884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c06c780-05a3-4925-93be-81d8c3d8d709","keywords":null,"link":"/kultura/20210310_Karc_FM_Klubradio_frekvencia","timestamp":"2021. március. 10. 12:23","title":"Akár 17 évig is szólhat a kormánypárti Karc FM a Klubrádió eggyel korábbi frekvenciáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5e8b1b2-a10d-4283-87cf-37ea4e6b1810","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tóth József közölte: vállalja a felelősséget, ha valakit megbüntetnek azért, mert kinyitott: kifizeti a büntetést.","shortLead":"Tóth József közölte: vállalja a felelősséget, ha valakit megbüntetnek azért, mert kinyitott: kifizeti a büntetést.","id":"20210310_polgar_polgarmester_viraguzlet_koronavirus_jarvany_kormanyrendelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5e8b1b2-a10d-4283-87cf-37ea4e6b1810&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f16328b8-a722-45b3-aa2f-4c3c5304285e","keywords":null,"link":"/kkv/20210310_polgar_polgarmester_viraguzlet_koronavirus_jarvany_kormanyrendelet","timestamp":"2021. március. 10. 20:11","title":"Megengedné a polgári polgármester, hogy nyitva tartsanak a virágüzletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54979265-8255-461b-9eb8-c9c3f1d36d1d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Színházfoglalási akciókkal követelik színművészeti egyetemek hallgatói és szabadúszó művészeti dolgozók Párizsban a kulturális intézmények újranyitását.



","shortLead":"Színházfoglalási akciókkal követelik színművészeti egyetemek hallgatói és szabadúszó művészeti dolgozók Párizsban...","id":"20210310_Parizsban_mar_szinhazat_foglalnak_az_egyetemistak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54979265-8255-461b-9eb8-c9c3f1d36d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e959f60-12cf-44e1-be2c-3d930894d936","keywords":null,"link":"/elet/20210310_Parizsban_mar_szinhazat_foglalnak_az_egyetemistak","timestamp":"2021. március. 10. 08:58","title":"Párizsban már színházat foglalnak az egyetemisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a05437-ea10-4df5-86de-1a7a35676e43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook egy éven át dolgozott azon, hogy a korábbinál jobb legyen az Instagram könnyített verziója, az Instagram Lite. A cég szerdán adta ki az új alkalmazás androidos verzióját.","shortLead":"A Facebook egy éven át dolgozott azon, hogy a korábbinál jobb legyen az Instagram könnyített verziója, az Instagram...","id":"20210310_facebook_instagram_lite_karcsusitott_instagram","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9a05437-ea10-4df5-86de-1a7a35676e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04fb4537-f3fd-4539-a275-ae272f71284c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_facebook_instagram_lite_karcsusitott_instagram","timestamp":"2021. március. 10. 18:03","title":"Érdemes kipróbálni: csak 2 MB tárhely kell az új karcsúsított Instagramnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0015661-df6c-431b-8097-e9ddefd1cc04","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"50-100 százalékkal több WC-papírt, zsebkendőt és papírtörlőt adnak el a hipermarketekben most, mint mielőtt a kormány járványügyi szigorítást jelentett be.","shortLead":"50-100 százalékkal több WC-papírt, zsebkendőt és papírtörlőt adnak el a hipermarketekben most, mint mielőtt a kormány...","id":"20210311_wcpapir_zsebkendo_vasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0015661-df6c-431b-8097-e9ddefd1cc04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e076683-2a51-46f4-8e9e-a3601447cdd2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210311_wcpapir_zsebkendo_vasarlas","timestamp":"2021. március. 11. 08:44","title":"Újra megrohamozták a boltokat WC-papírért és zsebkendőkért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"356f853b-7705-4a4e-9af0-1d676d0e71a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A bérek és a lakásárak összehasonlításával mutatta be a Takarék Index az országon belüli különbségeket.","shortLead":"A bérek és a lakásárak összehasonlításával mutatta be a Takarék Index az országon belüli különbségeket.","id":"20210311_fizetes_lakas_ingatlanarak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=356f853b-7705-4a4e-9af0-1d676d0e71a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0cc2d4-8c79-4ffc-a900-1ef1ab8f66e7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210311_fizetes_lakas_ingatlanarak","timestamp":"2021. március. 11. 12:12","title":"Tizenegy évig rakhatná félre egy budapesti a fizetését, hogy egy 60 négyzetméteres lakást vehessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A férfi azzal fenyegette meg a felügyeletére bízott gyerekeket, hogy megöli őket, ha bárkinek elmondják a történteket.

","shortLead":"A férfi azzal fenyegette meg a felügyeletére bízott gyerekeket, hogy megöli őket, ha bárkinek elmondják a történteket.

","id":"20210310_Kiskoru_fajtalankodas_vademeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc9a4b6-2e68-4fc7-b147-ca97a2ebf222","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_Kiskoru_fajtalankodas_vademeles","timestamp":"2021. március. 10. 13:39","title":"Kisfiúkkal fajtalankodott egy 42 éves férfi, vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb4000a-9fd3-408f-a1ee-48500ae1382e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hamarosan visszatér az elnöki rezidenciára a két németjuhász, akik közül a fiatalabbik hétfőn belekóstolt egy titkosügynökbe.","shortLead":"Hamarosan visszatér az elnöki rezidenciára a két németjuhász, akik közül a fiatalabbik hétfőn belekóstolt...","id":"20210310_usa_joe_biden_kutya_harapas_feher_haz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2eb4000a-9fd3-408f-a1ee-48500ae1382e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0278810-3240-4b38-8a27-e5529b7d6706","keywords":null,"link":"/elet/20210310_usa_joe_biden_kutya_harapas_feher_haz","timestamp":"2021. március. 10. 17:11","title":"Csak ideiglenesen tették ki Biden kutyáinak szűrét a Fehér Házból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]