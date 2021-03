Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56819b94-c644-4cf9-b63d-a760f90c7600","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egy évtizeddel ezelőtt bekövetkezett katasztrófasorozat több mint 18 ezer emberrel végzett. Az egyik túlélő még mindig keresi a kedvesét.","shortLead":"Az egy évtizeddel ezelőtt bekövetkezett katasztrófasorozat több mint 18 ezer emberrel végzett. Az egyik túlélő még...","id":"20210312_fukusima_cunami_foldrenges_feleseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56819b94-c644-4cf9-b63d-a760f90c7600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67729cdc-36b6-4c25-9464-5769d03f229f","keywords":null,"link":"/elet/20210312_fukusima_cunami_foldrenges_feleseg","timestamp":"2021. március. 12. 16:07","title":"Majd ötszázszor merült már az óceánba egy japán férfi, hogy megtalálja a fukusimai katasztrófában eltűnt feleségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e6dc92-9af6-40f9-a5c0-99ebdfd050f1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kabuli kormány részt vesz az Oroszország által kezdeményezett tárgyalásokon.","shortLead":"A kabuli kormány részt vesz az Oroszország által kezdeményezett tárgyalásokon.","id":"20210313_Nemi_esely_az_afgan_helyzet_rendezesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06e6dc92-9af6-40f9-a5c0-99ebdfd050f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"babf95ad-e22c-4c1b-b5fd-6b771652c069","keywords":null,"link":"/vilag/20210313_Nemi_esely_az_afgan_helyzet_rendezesere","timestamp":"2021. március. 13. 16:52","title":"Némi esély az afgán helyzet rendezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d9feba-9419-41a0-8aab-98eaeb76a128","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk és egy momentumos politikus is arról közölt képeket, hogy nagy az oltásra várók tömege. UPDATE: Szombat délelőtt a kórház is reagált.","shortLead":"A Blikk és egy momentumos politikus is arról közölt képeket, hogy nagy az oltásra várók tömege. UPDATE: Szombat...","id":"20210313_koronavirus_oltas_delpesti_centrumkorhaz_zsufoltsag_tomeg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17d9feba-9419-41a0-8aab-98eaeb76a128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931378cc-aefd-432f-abe6-100896d4030e","keywords":null,"link":"/itthon/20210313_koronavirus_oltas_delpesti_centrumkorhaz_zsufoltsag_tomeg","timestamp":"2021. március. 13. 15:11","title":"Zsúfolt tömegben várják az oltást az emberek a Jahn Ferenc Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dab6403-13b1-46d9-bc21-bf619081f32b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Dávid Ilona a MÁV-nál és a Volánnál végzett munkájáról ismert, most a közétkeztetés Fidesz-közeli köreihez csatlakozik.","shortLead":"Dávid Ilona a MÁV-nál és a Volánnál végzett munkájáról ismert, most a közétkeztetés Fidesz-közeli köreihez csatlakozik.","id":"202110_hungast_management_befektet_simicska_egykori_embere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0dab6403-13b1-46d9-bc21-bf619081f32b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1186404f-fcaa-4221-b85b-2bdacf929dd5","keywords":null,"link":"/360/202110_hungast_management_befektet_simicska_egykori_embere","timestamp":"2021. március. 12. 12:00","title":"Simicska egykori embere pici tulajdonszerzéssel is nagyot szakíthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba84edb-00fc-462d-97ed-411a4fa2b4f5","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Ha a gazdaság szereplői a beáramló pénz megszerzésére hajtanak, elhanyagolják a piaci versenyt, az innovációt – mondja Győrffy Dóra egyetemi tanár, jelezve, hogy az uniós pénzesőnek is vannak veszélyei. ","shortLead":"Ha a gazdaság szereplői a beáramló pénz megszerzésére hajtanak, elhanyagolják a piaci versenyt, az innovációt – mondja...","id":"202110__gyorffy_dora_kozgazdasz__valsagkezelesrol_nyersanyagatokrol__kanyarban_kicsuszni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fba84edb-00fc-462d-97ed-411a4fa2b4f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd8da3d-53aa-4fe6-8294-dd5bb181ce27","keywords":null,"link":"/360/202110__gyorffy_dora_kozgazdasz__valsagkezelesrol_nyersanyagatokrol__kanyarban_kicsuszni","timestamp":"2021. március. 14. 08:15","title":"A magyar kormány focira meg vadászatra költ, ezzel kezelné a válságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt akit az oltópontról küldtek el, mást a háziorvosa nem fogadta.","shortLead":"Volt akit az oltópontról küldtek el, mást a háziorvosa nem fogadta.","id":"20210312_egeszsegugyi_dolgozo_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9225edf6-412c-494d-8231-d7b609e7b0be","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_egeszsegugyi_dolgozo_oltas","timestamp":"2021. március. 12. 20:52","title":"Több egészségügyi dolgozó is hiába jelentkezett oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc1becd8-71fb-4f4b-9279-4b3c1faba3ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzattól járványügyi okokra hivatkozva kérték, hogy fújják le a programjaikat.","shortLead":"Az önkormányzattól járványügyi okokra hivatkozva kérték, hogy fújják le a programjaikat.","id":"20210312_szentkiralyi_alexandra_plakatkiallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc1becd8-71fb-4f4b-9279-4b3c1faba3ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f64711-df9e-4ddf-b239-5ade9324e67a","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_szentkiralyi_alexandra_plakatkiallitas","timestamp":"2021. március. 12. 21:19","title":"Miközben a főváros lemondta a programjait, a kormányszóvivő kiállításra invitált az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef390f0-7c74-4b02-a3fc-c4529edd1012","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"_tudomany","description":"Ez már a harmadik koronavírus-variáns, ami Brazíliában alakult ki.\r

\r

","shortLead":"Ez már a harmadik koronavírus-variáns, ami Brazíliában alakult ki.\r

\r

","id":"20210313_koronavirus_brazilia_uj_varians_mutans","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aef390f0-7c74-4b02-a3fc-c4529edd1012&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e27c25-849d-4e6c-b821-9c67e560be10","keywords":null,"link":"/_tudomany/20210313_koronavirus_brazilia_uj_varians_mutans","timestamp":"2021. március. 13. 08:34","title":"Új variánsát azonosították a koronavírus brazil mutációjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]