[{"available":true,"c_guid":"8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SARS-CoV-2 újabb változatát egy lannioni kórházban mutatták ki.","shortLead":"A SARS-CoV-2 újabb változatát egy lannioni kórházban mutatták ki.","id":"20210316_franciaorszag_koronavirus_jarvany_koronavirus_mutacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a5be4da-8d18-4013-b0a7-e892887d9ea3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_franciaorszag_koronavirus_jarvany_koronavirus_mutacio","timestamp":"2021. március. 16. 11:45","title":"Új koronavírus-mutációt találtak Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3b30ab-09ab-4546-9709-906184a53995","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nemcsak a fogyasztókat tévesztik meg azzal, hogy olcsóbb halfaj húsát adják el drágábbként, de akár veszélyeztetett, korlátozottan halászható tengeri fajok is a tányérunkra kerülnek – figyelmeztet egy új kutatás. ","shortLead":"Nemcsak a fogyasztókat tévesztik meg azzal, hogy olcsóbb halfaj húsát adják el drágábbként, de akár veszélyeztetett...","id":"20210316_A_tengeri_termekek_egy_resze_nem_is_az_aminek_nevezik_a_csomagolason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d3b30ab-09ab-4546-9709-906184a53995&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f6f8b5-1310-4ea5-bcd2-857b089b1ffa","keywords":null,"link":"/zhvg/20210316_A_tengeri_termekek_egy_resze_nem_is_az_aminek_nevezik_a_csomagolason","timestamp":"2021. március. 16. 12:20","title":"A tengeri termékek nagy része nem is az, aminek a csomagolásán nevezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e9a6e06-ded7-4597-94af-4312fcddd19b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Van, amikor egy világjárvány kell ahhoz, hogy valakinek a tudását elismerjék Magyarországon, másnak elég, ha jó barátai vannak.","shortLead":"Van, amikor egy világjárvány kell ahhoz, hogy valakinek a tudását elismerjék Magyarországon, másnak elég, ha jó barátai...","id":"20210315_Kariko_Katalin_es_Merkely_Bela_is_Szechenyidijas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e9a6e06-ded7-4597-94af-4312fcddd19b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4406441-6645-4cb8-a187-8b67f21989e1","keywords":null,"link":"/kultura/20210315_Kariko_Katalin_es_Merkely_Bela_is_Szechenyidijas","timestamp":"2021. március. 15. 11:59","title":"Karikó Katalin és Merkely Béla is Széchenyi-díjas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"A Bank360 Lakossági Hitelkeresleti Indexe azt mutatja, hogy a januári biztató adatok után februárban visszaesett az internetes érdeklődés a fontosabb lakossági hitelek iránt.","shortLead":"A Bank360 Lakossági Hitelkeresleti Indexe azt mutatja, hogy a januári biztató adatok után februárban visszaesett...","id":"20210314_bank360_lakashitel_szemelyi_kolcson_babavaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f367596f-bd5f-407d-927e-8833dd896c06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210314_bank360_lakashitel_szemelyi_kolcson_babavaro","timestamp":"2021. március. 14. 21:21","title":"A személyi hitelek után mind többen érdeklődnek, a babaváró és a lakáshitel most kevésbé kelendő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b1c4dbe-0b2a-4fb8-a0c6-fd8b131d3180","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M43-as autópálya egyik pihenőjében állították meg. Kiderült, hogy lopott.","shortLead":"Az M43-as autópálya egyik pihenőjében állították meg. Kiderült, hogy lopott.","id":"20210314_Lopott_Audi_Nagylaknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b1c4dbe-0b2a-4fb8-a0c6-fd8b131d3180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42693756-f8f2-42f6-84e7-fd6f3efcabc3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210314_Lopott_Audi_Nagylaknal","timestamp":"2021. március. 14. 18:01","title":"Feltűnt egy nagyon friss Audi a rendőröknek Nagylaknál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kemenesi Gábor virológus is megszólalt az AstraZeneca oltással kapcsolatban, melynek használatát a múlt hét folyamán több ország is felfüggesztette.","shortLead":"Kemenesi Gábor virológus is megszólalt az AstraZeneca oltással kapcsolatban, melynek használatát a múlt hét folyamán...","id":"20210316_kemenesi_gabor_astrazeneca_koronavirus_elleni_vedooltas_verrogkepzodes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e536792-3aac-42db-a265-c33453006920","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_kemenesi_gabor_astrazeneca_koronavirus_elleni_vedooltas_verrogkepzodes","timestamp":"2021. március. 16. 09:33","title":"Kemenesi Gábor az AstraZeneca vakcinájáról: nem gyanús a helyzet, rutinvizsgálatok zajlanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8b9a67-8182-4757-a97b-42526f53cddc","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Csak az előadók, a jelöltek és vendégeik lesznek jelen a gálán. A járvány miatt sokkal áramvonalasabb lesz az egész ceremónia.","shortLead":"Csak az előadók, a jelöltek és vendégeik lesznek jelen a gálán. A járvány miatt sokkal áramvonalasabb lesz az egész...","id":"20210316_Diszebed_nelkul_kell_beerniuk_az_idei_Oscarjelolteknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b8b9a67-8182-4757-a97b-42526f53cddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67eaef3b-b2f4-4ac9-b57e-3b9e76bef5c3","keywords":null,"link":"/elet/20210316_Diszebed_nelkul_kell_beerniuk_az_idei_Oscarjelolteknek","timestamp":"2021. március. 16. 10:46","title":"Díszebéd nélkül kell beérniük az idei Oscar-jelölteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d64d6c4-d6de-4586-a57b-aa4435063dd7","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Teljesen magyar fejlesztés és gyártás, elképesztő hangminőség, formabontó design és csillagászati ár. Baján jártunk, hogy kipróbáljuk a gyakorlatban a világ legjobb elektrosztatikus hangsugárzójának ígért Popori Acoustics WR1-et. ","shortLead":"Teljesen magyar fejlesztés és gyártás, elképesztő hangminőség, formabontó design és csillagászati ár. Baján jártunk...","id":"20210314_popori_acoustics_wr1_magyar_hangfal_zenehallgatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d64d6c4-d6de-4586-a57b-aa4435063dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38000678-25b1-4386-bda3-7c595d4a703d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210314_popori_acoustics_wr1_magyar_hangfal_zenehallgatas","timestamp":"2021. március. 14. 16:00","title":"Garantált libabőr: meghallgattuk a 13 millió forintos új magyar hangfalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]