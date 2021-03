Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa5d5998-4743-4ee5-8f09-82bd3870791e","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Március 23-án, jövő kedden indul az ország legnagyobb virtuális karrierfóruma. A három napos HVG Online Állásbörzén több mint 60 cég 1000-nél is több friss állást hoz. Hogyan készülj, mire figyelj, hogy közelebb kerülj új állásodhoz?\r

\r

","shortLead":"Március 23-án, jövő kedden indul az ország legnagyobb virtuális karrierfóruma. A három napos HVG Online Állásbörzén...","id":"20210317_Igy_keszulj_a_legnagyobb_online_allasborzere__mar_alig_egy_het","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa5d5998-4743-4ee5-8f09-82bd3870791e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25694497-2e65-4b08-9fbb-1c1dd61adafb","keywords":null,"link":"/kkv/20210317_Igy_keszulj_a_legnagyobb_online_allasborzere__mar_alig_egy_het","timestamp":"2021. március. 17. 16:23","title":"Így készülj a legnagyobb online állásbörzére – már alig egy hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926f1947-43ab-40a2-a98f-7cd3f19c6892","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerződésben vállalt határidő előtt érkezett meg az újabb kínai vakcinaszállítmány.","shortLead":"A szerződésben vállalt határidő előtt érkezett meg az újabb kínai vakcinaszállítmány.","id":"20210317_kinai_vakcina_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=926f1947-43ab-40a2-a98f-7cd3f19c6892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"778a7761-b1ce-44eb-a447-eea79812a00d","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_kinai_vakcina_jarvany","timestamp":"2021. március. 17. 13:01","title":"Újabb százezer kínai vakcina érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a04cc72-c087-4e7a-9e84-81ed0fbc86d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A terméket a benne található bodorrózsa-kivonat miatt hirdették vírusölőnek, de nincs ilyen tulajdonsága. Nem ez volt az egyetlen gond a két Viro Stop spray-vel.","shortLead":"A terméket a benne található bodorrózsa-kivonat miatt hirdették vírusölőnek, de nincs ilyen tulajdonsága. Nem ez volt...","id":"20210317_Szajspray_orrspray_reklam_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a04cc72-c087-4e7a-9e84-81ed0fbc86d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b27bfe-d4f6-4373-9c78-feab465b693d","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_Szajspray_orrspray_reklam_koronavirus","timestamp":"2021. március. 17. 13:19","title":"Betiltották az orrspray-t, amit azzal reklámoztak, hogy legyőzi a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5f66695-8551-4979-bba7-5508f68f6fff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bővül a Covid-ellátás az SE Külső Klinikai Tömbjében, máshová kerülnek a nem fertőzött nőgyógyászati betegek – derül ki egy, az érintett dolgozóknak küldött tájékoztatásból.","shortLead":"Bővül a Covid-ellátás az SE Külső Klinikai Tömbjében, máshová kerülnek a nem fertőzött nőgyógyászati betegek – derül ki...","id":"20210317_semmelweis_egyetem_ulloi_ut_baross_utca_covid_ellatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5f66695-8551-4979-bba7-5508f68f6fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ae73870-40a5-424e-aed3-5beecd5722b8","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_semmelweis_egyetem_ulloi_ut_baross_utca_covid_ellatas","timestamp":"2021. március. 17. 20:15","title":"Szétválasztják a covidos és nem covidos páciensek nőgyógyászati ellátását a Semmelweis Egyetemen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e3020fc-0c4a-4a98-8e21-7893314c6e1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt főpolgármester arra reagált, hogy a négy koalíciós frakcióvezető feljelentést tett a 3-as metró kocsijainak az ügyében.","shortLead":"A volt főpolgármester arra reagált, hogy a négy koalíciós frakcióvezető feljelentést tett a 3-as metró kocsijainak...","id":"20210317_tarlos_3_as_metrokocsi_feljelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e3020fc-0c4a-4a98-8e21-7893314c6e1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e24d81-6257-4349-93c4-dfab3fa670f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210317_tarlos_3_as_metrokocsi_feljelentes","timestamp":"2021. március. 17. 18:28","title":"Tarlós: Már nincs kampány, az \"Orbán utasítása\" szöveget abba lehetne hagyni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"468363ef-5b66-4240-ac81-85c91c303287","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"2020-ban az Európai Unióban 2,7 millió embert diagnosztizáltak rákkal, és további 1,3 millió ember, köztük több mint 2000 fiatal vesztette életét rákbetegségben. Ha a jelenlegi tendenciák folytatódnak, akkor 2035-re a rákos megbetegedések várhatóan 24 százalékkal fognak nőni, így az EU-ban a rák válik a halálozások fő okává.","shortLead":"2020-ban az Európai Unióban 2,7 millió embert diagnosztizáltak rákkal, és további 1,3 millió ember, köztük több mint...","id":"20210317_4_milliard_eurot_kolt_az_EU_a_rak_elleni_kuzdelemre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=468363ef-5b66-4240-ac81-85c91c303287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b20fa2b7-8e34-4c7b-8563-cc4512d5a219","keywords":null,"link":"/eurologus/20210317_4_milliard_eurot_kolt_az_EU_a_rak_elleni_kuzdelemre","timestamp":"2021. március. 17. 09:54","title":"Négymilliárd eurót költ az EU a rák elleni küzdelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6718bb7-c7df-4d37-900c-1c20df52652a","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A január óta elérhető állami lakástámogatásoknak köszönhetően megnőtt az érdeklődés a felújításra is fordítható hitelek iránt – a kérdés, hogy melyiket érdemes választani, hiszen több lehetőség is van. A Bank360.hu elemzői összehasonlították a jelenleg elérhető hitelajánlatokat, hogy kiderüljön, miből és hogyan éri meg finanszírozni egy hatmillió forintos felújítást. ","shortLead":"A január óta elérhető állami lakástámogatásoknak köszönhetően megnőtt az érdeklődés a felújításra is fordítható hitelek...","id":"20210317_Melyik_a_legolcsobb_hitel_marciusban_ha_felujitanank_a_lakast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6718bb7-c7df-4d37-900c-1c20df52652a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e802465-1a09-4ec7-897e-ec3d666102b5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210317_Melyik_a_legolcsobb_hitel_marciusban_ha_felujitanank_a_lakast","timestamp":"2021. március. 17. 09:30","title":"Melyik a legolcsóbb hitel márciusban, ha felújítanánk a lakást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5688f3e-4ccb-42b6-ba52-eaebf42e3d9f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Az életnél nincs semmi fontosabb. Akármekkora a hegyed, mászd mosolyogva, örülj annak, hogy élhetsz, és ne félig üresnek, hanem félig telinek lásd a pohárban a vizet” – vallotta az AWS frontembere.","shortLead":"„Az életnél nincs semmi fontosabb. Akármekkora a hegyed, mászd mosolyogva, örülj annak, hogy élhetsz, és ne félig...","id":"20210318_AWS_Siklosi_Ors_zenekar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5688f3e-4ccb-42b6-ba52-eaebf42e3d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d879659b-809b-4dcf-9850-b0dbe16e7581","keywords":null,"link":"/kultura/20210318_AWS_Siklosi_Ors_zenekar","timestamp":"2021. március. 18. 09:51","title":"Az AWS tagjai megosztották az énekesük halála előtti gondolatait, ők is ez alapján tervezik a jövőjüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]