Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"372318eb-bb70-4d3f-aeab-dc22582c5010","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfontosabb járványügyi adatokat a kormányfő ismertette a Kossuth rádióban.","shortLead":"A legfontosabb járványügyi adatokat a kormányfő ismertette a Kossuth rádióban.","id":"20210319_koronavirus_jarvany_halalos_aldozat_orban_viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=372318eb-bb70-4d3f-aeab-dc22582c5010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e50e8aeb-d64f-46c2-9991-5883414636e2","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_koronavirus_jarvany_halalos_aldozat_orban_viktor","timestamp":"2021. március. 19. 07:44","title":"Újabb 213 áldozata van a koronavírus-járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62fbba0b-c596-4b87-bf7a-b49ed36716ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Míg tudományosan elfogadott tény csak az 1980-as évek végén lett az, hogy az olajipar és az autók óriási egészségügyi és környezeti károkért felelősek, a The Guardian most olyan dokumentumokat mutatott be, amelyek szerint a nagy olajcégeknél akkor ezt már évtizedek óta titkolták.","shortLead":"Míg tudományosan elfogadott tény csak az 1980-as évek végén lett az, hogy az olajipar és az autók óriási egészségügyi...","id":"20210318_olajcegek_kornyezetvedelem_karok_titkok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62fbba0b-c596-4b87-bf7a-b49ed36716ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ea8202-26d4-4a6e-b1ff-7a29003cfc07","keywords":null,"link":"/zhvg/20210318_olajcegek_kornyezetvedelem_karok_titkok","timestamp":"2021. március. 18. 17:41","title":"Sokkal régebb óta tudták olajcégek, hogy tevékenységük káros az egészségre, minthogy azt a tudomány bebizonyította","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a6ab45-c498-449d-a938-7320ae34523e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A képeken látható roncsokon túl még vagy tucatnyi autót tároltak a garázsban. ","shortLead":"A képeken látható roncsokon túl még vagy tucatnyi autót tároltak a garázsban. ","id":"20210319_Felbecsulhetetlen_ertek_autogyujtemeny_egett_porra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73a6ab45-c498-449d-a938-7320ae34523e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36cbebfb-1b84-466d-9348-fb4d118d5d13","keywords":null,"link":"/cegauto/20210319_Felbecsulhetetlen_ertek_autogyujtemeny_egett_porra","timestamp":"2021. március. 19. 13:42","title":"Felbecsülhetetlen értékű autógyűjtemény égett porrá, amelyről most képeket közöltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11aab1c-26d5-4455-a300-8f34e009e611","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A húsvétra és a nagyhétre vonatkozó szabályokat jövő pénteken jelenti be, a lazítás lépcsőzetes lehet. Ennek időpontját még nem tudta megmondani, ahhoz kötik ugyanis, hogy legyen 2,5 millió beoltott ember. Közben minden eddiginél több, 213 koronavírusos beteg hunyt el egy nap alatt.","shortLead":"A húsvétra és a nagyhétre vonatkozó szabályokat jövő pénteken jelenti be, a lazítás lépcsőzetes lehet. Ennek időpontját...","id":"20210319_Orban_Egy_hetig_biztos_maradnak_a_jelenlegi_szabalyok_husvetrol_jovo_heten_dontenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a11aab1c-26d5-4455-a300-8f34e009e611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb522ad-f012-45db-9e2c-3b4175d56239","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_Orban_Egy_hetig_biztos_maradnak_a_jelenlegi_szabalyok_husvetrol_jovo_heten_dontenek","timestamp":"2021. március. 19. 09:11","title":"Orbán: Egy hétig biztos maradnak a jelenlegi szabályok, húsvétról jövő héten döntenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a688a5a-f2a5-41fa-9bbc-20334d3f0224","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Portugáliában állítottak szolgálatba egy korábban lefoglalt japán sportkocsit.","shortLead":"Portugáliában állítottak szolgálatba egy korábban lefoglalt japán sportkocsit.","id":"20210317_Donorok_szerveit_szallitjak_egy_lefoglalt_Nissan_GTRrel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a688a5a-f2a5-41fa-9bbc-20334d3f0224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7753d51-a6e2-4660-b9ba-19879fb4116e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210317_Donorok_szerveit_szallitjak_egy_lefoglalt_Nissan_GTRrel","timestamp":"2021. március. 20. 06:55","title":"Donorok szerveit szállítják egy lefoglalt Nissan GT-R-rel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd2301b-9d91-4a7f-9e7a-89e7576476a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google-höz hasonlóan az almás cég is saját kocsikkal járja a vidéket, hogy adatokat gyűjtsön térképszolgáltatása frissítéséhez.","shortLead":"A Google-höz hasonlóan az almás cég is saját kocsikkal járja a vidéket, hogy adatokat gyűjtsön térképszolgáltatása...","id":"20210318_apple_maps_terkep_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cd2301b-9d91-4a7f-9e7a-89e7576476a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7cb4d60-6eb8-4bd4-bccd-592804dbb262","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_apple_maps_terkep_auto","timestamp":"2021. március. 18. 13:03","title":"Apple-autó érkezett Debrecenbe, olvasónk levideózta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6834324-df69-4ba9-8f30-9f2cb1758896","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Arab Emírségekben évente 100 milliméter csapadék hullik, amin az ország vezetése nagyon szeretne javítani.","shortLead":"Az Egyesült Arab Emírségekben évente 100 milliméter csapadék hullik, amin az ország vezetése nagyon szeretne javítani.","id":"20210318_dron_mesterseges_eso_egyesult_arab_emirsegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6834324-df69-4ba9-8f30-9f2cb1758896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55f52f56-193e-4753-8b5b-9ff7db7bbb9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_dron_mesterseges_eso_egyesult_arab_emirsegek","timestamp":"2021. március. 18. 20:03","title":"Drónokkal csinálna mesterséges esőt az Egyesült Arab Emírségek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11aab1c-26d5-4455-a300-8f34e009e611","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fontos részletek a miniszterelnök reggeli rádióinterjújából.","shortLead":"Fontos részletek a miniszterelnök reggeli rádióinterjújából.","id":"20210319_Orban_25_millio_beoltott_felett_lehet_elgondolkodni_a_nyitason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a11aab1c-26d5-4455-a300-8f34e009e611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b41b73c5-cd93-4186-9cea-d87503eeb476","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_Orban_25_millio_beoltott_felett_lehet_elgondolkodni_a_nyitason","timestamp":"2021. március. 19. 08:25","title":"Orbán: 2,5 millió beoltott felett lehet elgondolkodni a nyitáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]