Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd95a836-4085-4a70-83c3-df9e97aa0151","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Gulyás Gergely szerint az uniós szerződések (vagy legalábbis az egyik) túl sok felelősséget hárítanak a vevőre – pedig ugyanez az orosz–magyar szerződésre is igaz részben.","shortLead":"Gulyás Gergely szerint az uniós szerződések (vagy legalábbis az egyik) túl sok felelősséget hárítanak a vevőre – pedig...","id":"20210318_Gulyas_Gergely_leleplezte_Orban_vakcinajosgombjet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd95a836-4085-4a70-83c3-df9e97aa0151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aecf905-f442-49f6-b00f-62c0f7a4bf61","keywords":null,"link":"/kkv/20210318_Gulyas_Gergely_leleplezte_Orban_vakcinajosgombjet","timestamp":"2021. március. 18. 14:25","title":"Gulyás Gergely leleplezte Orbán vakcina-jósgömbjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba128e0-208c-48f6-bd88-79189dd8f4c3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy belső felmérésben volt, aki embertelennek nevezte, ahogyan a banknál a kezdőkkel bánnak.","shortLead":"Egy belső felmérésben volt, aki embertelennek nevezte, ahogyan a banknál a kezdőkkel bánnak.","id":"20210319_goldman_sachs_bank_bankar_elemzo_kieges","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ba128e0-208c-48f6-bd88-79189dd8f4c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a82249b-c0ec-487a-96c2-9e0c0368b891","keywords":null,"link":"/kkv/20210319_goldman_sachs_bank_bankar_elemzo_kieges","timestamp":"2021. március. 19. 11:18","title":"Heti 80 órás munkaidő-korlátozást kérnek a Goldman Sachs új bankárai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A teszteredmény akár PDF-ben is feltölthető az alkalmazásba, így papírra egyáltalán nincs szükség.","shortLead":"A teszteredmény akár PDF-ben is feltölthető az alkalmazásba, így papírra egyáltalán nincs szükség.","id":"20210319_covid_utlevel_air_france_legitarsasg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93dbfa40-e479-4620-940b-a0b25c037b05","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_covid_utlevel_air_france_legitarsasg","timestamp":"2021. március. 19. 10:33","title":"Mobilos Covid-útlevelet kezd tesztelni az Air France","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a306d7e1-0fc1-447f-bf8f-baaee17b94b5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A beutazókat szúrópróbaszerűen ellenőrzik majd a határon, a görög kormány szerint lehet biztonságosan működtetni a turizmust járványhelyzet alatt is.","shortLead":"A beutazókat szúrópróbaszerűen ellenőrzik majd a határon, a görög kormány szerint lehet biztonságosan működtetni...","id":"20210319_Gorogorszag_utazas_aprilis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a306d7e1-0fc1-447f-bf8f-baaee17b94b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8765e32b-72d1-443a-9077-ecea5ff5a4f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210319_Gorogorszag_utazas_aprilis","timestamp":"2021. március. 19. 18:40","title":"Görögország már április közepétől fogadja az uniós országokból érkező turistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hajszálra járt a történelmi mélypontjától a forint.","shortLead":"Hajszálra járt a történelmi mélypontjától a forint.","id":"20210318_forint_euro_arfolyam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb353ff4-4460-40a4-8bab-2c05051f234b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210318_forint_euro_arfolyam","timestamp":"2021. március. 18. 17:59","title":"369 forintba is került egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1dd5ba-4ecc-49f0-aaa3-07047c2325d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszú interjút adott Budapest főpolgármestere Osváth Zsolt youtubernek, amiben a magánélete részletezésén kívül kiállt a nagykörúti biciklisáv mellett, elmondta, hogy állnak a meg nem valósított kampányígéretei, és kicsit tovább tudott sejtetni arról, vannak-e miniszterelnöki ambíciói.","shortLead":"Hosszú interjút adott Budapest főpolgármestere Osváth Zsolt youtubernek, amiben a magánélete részletezésén kívül kiállt...","id":"20210318_Karacsony_gergely_interju_budapest_elovalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed1dd5ba-4ecc-49f0-aaa3-07047c2325d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e965df4-2ea5-4411-bbf3-662b4884ae3a","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_Karacsony_gergely_interju_budapest_elovalasztas","timestamp":"2021. március. 18. 15:13","title":"Karácsony még nem tudja, öt év múlva miniszterelnök vagy főpolgármester lesz-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy orvos arról beszélt az RTL-nek, hogy nem látja át az oltásra várók rendszerét.","shortLead":"Egy orvos arról beszélt az RTL-nek, hogy nem látja át az oltásra várók rendszerét.","id":"20210319_oltas_kronikus_beteg_idos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb001c5-31c6-4f7e-975f-41f31c8704f8","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_oltas_kronikus_beteg_idos","timestamp":"2021. március. 19. 19:21","title":"Háziorvos: A '90-es években születettek is fent vannak a listán, holott most az időseket oltják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b562c43d-4ece-4c3a-b4bb-3c9b89fc9f3d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mintegy ezer nagyfelbontású fotót és egy hosszú videót készített az Antarktiszról közelmúltban leszakadt A74 jéghegy víz alatti térségéről a Polarstern német kutatóhajó, körbehajózva a gigantikus jégtömböt, amelynek környezete a felvételek tanúsága szerint hemzseg az állatoktól – közölte a bremerhaveni Alfred Wegener Intézet (AWI).","shortLead":"Mintegy ezer nagyfelbontású fotót és egy hosszú videót készített az Antarktiszról közelmúltban leszakadt A74 jéghegy...","id":"20210320_antarktisz_a74_jeghegy_kornyezete_allatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b562c43d-4ece-4c3a-b4bb-3c9b89fc9f3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdee1d9c-bfe8-4751-a613-1cbae2c19166","keywords":null,"link":"/tudomany/20210320_antarktisz_a74_jeghegy_kornyezete_allatok","timestamp":"2021. március. 20. 10:03","title":"Hemzseg a csodás állatoktól az Antarktiszról leszakadt A74 jéghegy környezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]