Már készülékbiztosítást is kínál az OTP bármely bank ügyfelei számára használható Simple alkalmazása, nem csak új, hanem használt telefonokra is. Az OTP Mobil azután döntött a bevezetés mellett, hogy kiderült: az alkalmazásban történő biztosításkötésre a magyar lakosság 27 százaléka nyitott.

Az OTP Mobil megbízásából készített kutatásból kiderült, hogy a lakosság 36 százaléka a vásárolt terméktől teszi függővé, hogy kér-e kiterjesztett garanciát. Akikben legalább eseti hajlandóság van erre, azok 59 százaléka telefonra kötne biztosítást. Nem is csoda, hiszen viszonylag sűrűn használjuk a telefonunkat – a megkérdezettek 50 százaléka félóránként vagy óránként, míg 11 százaléka akár percenként/néhány percenként is ránéz az okostelefonjára egy átlagos napon. A kutatás arra is kitért, hogy milyen gyakran cseréljük a készülékünket. A válaszadók 56 százaléka 2-3 évente vesz új telefont, ezért is fontos, hogy elérhetőek legyenek a piacon a használt telefonra köthető biztosítások is.

A reprezentatív felmérés szerint a magyar lakosság számára fontos, hogy a készülékbiztosításuk kiterjedjen a töréskárra (47 százalék), de fontosnak tartják a lopásvédelemet (41 százalék) és azt is, hogy a havidíjas fizetés is elérhető legyen (37 százalék) – olvasható az OTP Mobil közleményében, melyben ismertetik vonatkozó újdonságukat.

A Magyar Posta Biztosító újhullámos, Hello nevű márkájával közösen fejlesztett készülékbiztosítás szolgáltatás készülékre szabott: az appban megnyitást követően megjelenő díjkalkuláció már az adott telefonra vonatkozó díjat tartalmazza. Az új biztosítás nem csak újonnan vásárolt, hanem használt mobilokra is köthető, ha megfelelő az állapotuk és alkalmasak az androidos telefonokra és iPhone-okra is elérhető Simple alkalmazás futtatására.

© OTP Mobil

A készülékregisztrációs folyamat érdekes lépése a kijelző állapotának vizsgálata, amely képernyő lesimítással történik: az alkalmazás ellenőrzi, hogy a biztosítás megkötésekor biztosan ne legyen sérült a képernyő.

Az OTP Mobil közlése szerint a havidíjas konstrukcióban is elérhető készülékbiztosítás két csomagot kínál: az Alap csomag keretein belül a telefonkészülékünk képernyőtörésére, míg az Extra csomag emellett a lopásra is biztosítást ad.

Ha megtörténik a baj, a káreseményt nemcsak a Simple alkalmazásban lehet bejelenteni – ez például készüléklopás esetén nem is lehetséges –, hanem a hello.hu oldalon is, ahol néhány kérdés megválaszolása és a rendőrségi jegyzőkönyv feltöltése után, a biztosító felé elindítható a kárbejelentés – tájékoztat a közlemény.

