[{"available":true,"c_guid":"9dc7aefa-e268-456a-93ff-8e96f8937302","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nyugat felé egyre drágábbak, kelet felé pedig egyre olcsóbbak a fővárosi bérleti díjak az Otthon Centrum szerint.","shortLead":"Nyugat felé egyre drágábbak, kelet felé pedig egyre olcsóbbak a fővárosi bérleti díjak az Otthon Centrum szerint.","id":"20210319_budapest_kozepeuropa_alberletek_kereset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dc7aefa-e268-456a-93ff-8e96f8937302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45ffbab9-b5c1-4315-9487-743053b2b156","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210319_budapest_kozepeuropa_alberletek_kereset","timestamp":"2021. március. 19. 15:57","title":"A budapesti lakbér Közép-Európa legolcsóbbja, de a fizetéseket nézve nincs minek örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70436fc1-c9f8-44af-8f5f-f9682a9ff1fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Effie nevű nő azt állítja, hogy Armie Hammer 2017 áprilisában megerőszakolta.","shortLead":"Egy Effie nevű nő azt állítja, hogy Armie Hammer 2017 áprilisában megerőszakolta.","id":"20210319_Nemi_eroszakkal_vadoljak_a_Szolits_a_neveden_szineszet_Armie_Hammert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70436fc1-c9f8-44af-8f5f-f9682a9ff1fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a842e25-319a-4f3a-b5a6-28848c1f1a87","keywords":null,"link":"/elet/20210319_Nemi_eroszakkal_vadoljak_a_Szolits_a_neveden_szineszet_Armie_Hammert","timestamp":"2021. március. 19. 09:21","title":"Nemi erőszakkal vádolják a Szólíts a neveden színészét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézményben főként gyerekeket fognak kezelni, akik hetekkel a fertőzés után is tüneteket mutatnak.","shortLead":"Az intézményben főként gyerekeket fognak kezelni, akik hetekkel a fertőzés után is tüneteket mutatnak.","id":"20210319_semmelweis_egyetem_elhuzodo_covid_koronavirus_gyerekek_ambulancia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e48a51e4-5066-4737-b660-04022cad9373","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_semmelweis_egyetem_elhuzodo_covid_koronavirus_gyerekek_ambulancia","timestamp":"2021. március. 19. 07:39","title":"A Covid hosszú távú hatásait kezelő ambulanciát nyit gyerekeknek a Semmelweis Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62fbba0b-c596-4b87-bf7a-b49ed36716ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Míg tudományosan elfogadott tény csak az 1980-as évek végén lett az, hogy az olajipar és az autók óriási egészségügyi és környezeti károkért felelősek, a The Guardian most olyan dokumentumokat mutatott be, amelyek szerint a nagy olajcégeknél akkor ezt már évtizedek óta titkolták.","shortLead":"Míg tudományosan elfogadott tény csak az 1980-as évek végén lett az, hogy az olajipar és az autók óriási egészségügyi...","id":"20210318_olajcegek_kornyezetvedelem_karok_titkok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62fbba0b-c596-4b87-bf7a-b49ed36716ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ea8202-26d4-4a6e-b1ff-7a29003cfc07","keywords":null,"link":"/zhvg/20210318_olajcegek_kornyezetvedelem_karok_titkok","timestamp":"2021. március. 18. 17:41","title":"Sokkal régebb óta tudták olajcégek, hogy tevékenységük káros az egészségre, minthogy azt a tudomány bebizonyította","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"364fb6fd-50ff-4583-a8f2-d9e131e720ca","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Visszatáncolt a kormány a Kocsis Zoltán-emlékház ötletétől, vagy a család támasztott túlzó igényeket? Miért nem lesz emlékháza az egyik legnagyobb zongoristánknak, ha már döntés is volt róla?","shortLead":"Visszatáncolt a kormány a Kocsis Zoltán-emlékház ötletétől, vagy a család támasztott túlzó igényeket? Miért nem lesz...","id":"202111__kocsis_zoltanemlekhaz__rosszakarok__koncertkozpont__hamis_hangok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=364fb6fd-50ff-4583-a8f2-d9e131e720ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f71ae2b-0f5f-45e9-9876-db89bb73e9d5","keywords":null,"link":"/360/202111__kocsis_zoltanemlekhaz__rosszakarok__koncertkozpont__hamis_hangok","timestamp":"2021. március. 18. 11:00","title":"Kocsis Zoltán özvegye: Kerek perec közölte a Miniszterelnökség, hogy nem lesz emlékház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Girardi Kornél szerint az, hogy valaki pár ezer forintért jut telepítőkulcshoz, az nem azonos a legális szoftverhasználattal.","shortLead":"Girardi Kornél szerint az, hogy valaki pár ezer forintért jut telepítőkulcshoz, az nem azonos a legális...","id":"20210318_microsoft_windows_termekkulcs_buncselekmeny_lopas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383e2eb9-0d8a-4098-b008-d0dd8fa28b3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_microsoft_windows_termekkulcs_buncselekmeny_lopas","timestamp":"2021. március. 18. 10:33","title":"Szakértő: előbb-utóbb Magyarországon is számítani lehet az olcsó Windows-kulcsok miatti razziákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos immunreakció jelentkezett néhány embernél, amit az oltáson kívül más nem indokolhat – ezzel az elmélettel állt elő egy norvég orvosi csoport.","shortLead":"Súlyos immunreakció jelentkezett néhány embernél, amit az oltáson kívül más nem indokolhat – ezzel az elmélettel állt...","id":"20210318_Norveg_AstraZeneca_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"492346e6-0a1e-4522-9de2-fadd61438399","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_Norveg_AstraZeneca_vakcina","timestamp":"2021. március. 18. 16:33","title":"Norvég kutatók állítják, rájöttek, miért lettek néhányan rosszul az AstraZeneca vakcinájától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52d941d4-3ebd-41d6-a9fe-e160edb19cbe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ITM sikerjelentést tett közzé, pedig továbbra sincs mire büszkének lenni.\r

