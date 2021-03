Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d4298e5-a8b3-44a7-8a7c-a0e1865e6d4e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ultrahanghullámok orvosi képalkotó frekvenciákon képesek lehetnek károsítani a koronavírusokat: lerombolhatják és megrepeszthetik a vírusok köpenyét és tüskéit – mutatták ki számítógépes szimulációkban a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) kutatói.","shortLead":"Az ultrahanghullámok orvosi képalkotó frekvenciákon képesek lehetnek károsítani a koronavírusokat: lerombolhatják és...","id":"20210318_ultrahang_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d4298e5-a8b3-44a7-8a7c-a0e1865e6d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d012d4ad-66ba-4fc2-826f-1da9a650d282","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_ultrahang_koronavirus","timestamp":"2021. március. 18. 18:03","title":"Egy friss kutatás szerint az ultrahang képes lehet károsítani a koronavírusokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Próbálják az intézmények között megosztani a dolgozókat és hallgatókat, hogy minden ágy mellé jusson ember. A betegágyak közel fele szabad még Szegeden.","shortLead":"Próbálják az intézmények között megosztani a dolgozókat és hallgatókat, hogy minden ágy mellé jusson ember...","id":"20210318_szte_korhaz_egeszsegugy_covid_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc992609-bc5b-46df-ab7f-edd82f11c00a","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_szte_korhaz_egeszsegugy_covid_koronavirus","timestamp":"2021. március. 18. 19:32","title":"Kórházi ágy bőven van, személyzetet biztosítani mellé óriási erőfeszítést igényel – mondta a Szegedi Tudományegyetem kancellárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11aab1c-26d5-4455-a300-8f34e009e611","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A húsvétra és a nagyhétre vonatkozó szabályokat jövő pénteken jelenti be, a lazítás lépcsőzetes lehet. Ennek időpontját még nem tudta megmondani, ahhoz kötik ugyanis, hogy legyen 2,5 millió beoltott ember. Közben minden eddiginél több, 213 koronavírusos beteg hunyt el egy nap alatt.","shortLead":"A húsvétra és a nagyhétre vonatkozó szabályokat jövő pénteken jelenti be, a lazítás lépcsőzetes lehet. Ennek időpontját...","id":"20210319_Orban_Egy_hetig_biztos_maradnak_a_jelenlegi_szabalyok_husvetrol_jovo_heten_dontenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a11aab1c-26d5-4455-a300-8f34e009e611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb522ad-f012-45db-9e2c-3b4175d56239","keywords":null,"link":"/itthon/20210319_Orban_Egy_hetig_biztos_maradnak_a_jelenlegi_szabalyok_husvetrol_jovo_heten_dontenek","timestamp":"2021. március. 19. 09:11","title":"Orbán: Egy hétig biztos maradnak a jelenlegi szabályok, húsvétról jövő héten döntenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efcd0f5e-21fa-4eed-bda4-ab4e5ac0df85","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jó esély van rá, hogy Európában részben vagy teljesen el fog veszni még egy nyári turistaszezon a koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"Jó esély van rá, hogy Európában részben vagy teljesen el fog veszni még egy nyári turistaszezon a koronavírus-járvány...","id":"20210318_Morgan_Stanley_Veszelyben_a_nyari_szezon_Europaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efcd0f5e-21fa-4eed-bda4-ab4e5ac0df85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ee2398-b253-4a95-8eb1-bdb648d5e2b1","keywords":null,"link":"/kkv/20210318_Morgan_Stanley_Veszelyben_a_nyari_szezon_Europaban","timestamp":"2021. március. 18. 14:44","title":"Könnyen lehet, hogy az idei nyári turisztikai szezon is elmarad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93120ca1-284f-40dd-b373-1e795ebdf0ba","c_author":"Dobos Emese","category":"360","description":"A legfrissebb számok rendkívül színes képet mutatnak a luxusszegmens válságállóságáról. Bizonyos kulturális jelenségeknek is szerepük lehet abban, hogy miként keveredhet ki a drága divatholmik világa a pandémia időszakából. ","shortLead":"A legfrissebb számok rendkívül színes képet mutatnak a luxusszegmens válságállóságáról. Bizonyos kulturális...","id":"202111__bosszukoltes__minimalizmus__luxussszegyen__valsagalloe_aluxus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93120ca1-284f-40dd-b373-1e795ebdf0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68975cee-3b25-4c0e-828f-1b32d8ea7d41","keywords":null,"link":"/360/202111__bosszukoltes__minimalizmus__luxussszegyen__valsagalloe_aluxus","timestamp":"2021. március. 19. 17:00","title":"Luxusszégyen és bosszúköltés: ezek is a járvány mellékhatásai lehetnek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8454579b-83ac-4344-b87a-c6fbd4e5cb5f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Először tavaly májusban - erről a humorista beszélt a Borsnak.","shortLead":"Először tavaly májusban - erről a humorista beszélt a Borsnak.","id":"20210320_Badar_Sandor_tobbszor_is_elkapta_a_koronavirust","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8454579b-83ac-4344-b87a-c6fbd4e5cb5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3d8bf85-c29e-4d22-ac71-15b2b9ba2cd1","keywords":null,"link":"/elet/20210320_Badar_Sandor_tobbszor_is_elkapta_a_koronavirust","timestamp":"2021. március. 20. 10:30","title":"Badár Sándor többször is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szervezet úgy véli, hogy dél-kínai állatfarmok lehetnek a vírus elsődleges forrásai.","shortLead":"A szervezet úgy véli, hogy dél-kínai állatfarmok lehetnek a vírus elsődleges forrásai.","id":"20210319_who_koronavirus_kina_vadallatok_deneverek_vuhan_piac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9cdaac-d554-4703-bd84-485b199308e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_who_koronavirus_kina_vadallatok_deneverek_vuhan_piac","timestamp":"2021. március. 19. 13:03","title":"Kiderítette a WHO, honnan terjedhetett el a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc3122ac-3ba9-4c4b-b0e9-d86dc0b5bae6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számos egészségügyi problémához vezethet a stressz. E különös állapot nyomon követéséhez fejlesztettek viselhető eszközt svájci kutatók. Az eszköz egyébként a verejtékből tájékozódik.","shortLead":"Számos egészségügyi problémához vezethet a stressz. E különös állapot nyomon követéséhez fejlesztettek viselhető...","id":"20210319_svajci_kutatok_kortizol_szint_merese_tapasszal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc3122ac-3ba9-4c4b-b0e9-d86dc0b5bae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43b70e3-b991-4c79-8cbf-4f3b0689751f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_svajci_kutatok_kortizol_szint_merese_tapasszal","timestamp":"2021. március. 19. 12:03","title":"Csak egy tapasz kell a testre, azzal is mérhetik, mennyi stressz éri az embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]