A Bank360 Lakossági Hitelkeresleti Indexe azt mutatja, hogy a januári biztató adatok után februárban visszaesett az internetes érdeklődés a fontosabb lakossági hitelek iránt. A személyi hitelek után mind többen érdeklődnek, a babaváró és a lakáshitel most kevésbé kelendő

Az utóbbi egy hétben többen haltak meg a koronavírus miatt Brazíliában, mint a világ bármely más országában. Bolsonaro újabb egészségügyi minisztert fogyasztott el

Folytatja az oltást az AstraZeneca oltóanyagával Magyarország, de egyre több európai állam dönt úgy, hogy elővigyázatosságból felfüggeszti a vakcina használatát. AstraZeneca-oltás: az óvatosság indokolt, a pánik nem a szakemberek szerint

Kína és Törökország gazdasága a koronavírus-járvány ellenére nőni tudott, a legnagyobb visszaesést az Egyesült Királyság szenvedte el. A világ legnagyobb gazdaságai közül csak kettő tudott nőni 2020-ban

Szirénázó mentőautót talált el az autójával. Buszsávban előzött a szerb olimpiai bajnok vízilabdázó a Blaha Lujza térnél, amikor karambolozott

Nemhogy négynaponta, de naponta tesztelhetik a tokiói olimpián a sportolókat. Naponta tesztelhetik a sportolókat az olimpián

Az 510 lóerős puttonyos bajor hivatalos leleplezésére várhatóan még az idén sor fog kerülni. Kémfotók: javában hóban csapatják a BMW M3 sportkombival

Tömeges evakuálások lesznek szupervonatokkal, a hét második felétől. Megteltek Párizsban az intenzív osztályok, szuperexpresszekkel szállítják vidékre a betegeket Az oltási program leállítását sem az Európai Gyógyszerügynökség, sem az Egészségügyi Világszervezet nem támogatja, a félelem miatt az oltást visszautasító betegekkel viszont már magyar háziorvosok is találkoztak. Ferenci Tamás biostatisztikus a hvg.hu-nak azt mondta: túlzott aggodalomra nincs ok, de óvatosnak kell lenni, ezért is fontos, hogy jelenleg is folyamatban van az esetek vizsgálata. ","shortLead":"Folytatja az oltást az AstraZeneca oltóanyagával Magyarország, de egyre több európai állam dönt úgy...","id":"20210316_AstraZeneca_vakcina_felfuggesztes_europai_gyogyszerugynokseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bc384f6-4fb3-4ed7-8f06-b0ef0157101f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e00501-4b1f-4066-977c-610bf9dfde9e","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_AstraZeneca_vakcina_felfuggesztes_europai_gyogyszerugynokseg","timestamp":"2021. március. 16. 15:30","title":"AstraZeneca-oltás: az óvatosság indokolt, a pánik nem a szakemberek szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kína és Törökország gazdasága a koronavírus-járvány ellenére nőni tudott, a legnagyobb visszaesést az Egyesült Királyság szenvedte el. ","shortLead":"Kína és Törökország gazdasága a koronavírus-járvány ellenére nőni tudott, a legnagyobb visszaesést az Egyesült...","id":"20210315_A_vilag_legnagyobb_gazdasagai_kozul_csak_ketto_tudott_noni_2020ban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c80ad0e-11ec-46b3-b1e8-868ce5d2836a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210315_A_vilag_legnagyobb_gazdasagai_kozul_csak_ketto_tudott_noni_2020ban","timestamp":"2021. március. 15. 14:32","title":"A világ legnagyobb gazdaságai közül csak kettő tudott nőni 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a864adf2-1d8c-49e0-adb4-fc4fb78dce01","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szirénázó mentőautót talált el az autójával.","shortLead":"Szirénázó mentőautót talált el az autójával.","id":"20210314_Buszsavban_elozott_az_olimpiai_bajnok_vizilabdazo_a_Blaha_Lujza_ternel_amikor_karambolozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a864adf2-1d8c-49e0-adb4-fc4fb78dce01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e15db22b-27f6-45d5-943a-6778a0389ca7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210314_Buszsavban_elozott_az_olimpiai_bajnok_vizilabdazo_a_Blaha_Lujza_ternel_amikor_karambolozott","timestamp":"2021. március. 14. 19:54","title":"Buszsávban előzött a szerb olimpiai bajnok vízilabdázó a Blaha Lujza térnél, amikor karambolozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b7682a-e593-423d-8d14-d10f4fc670e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nemhogy négynaponta, de naponta tesztelhetik a tokiói olimpián a sportolókat. Sőt már az olimpia előtt az akklimatizálódási időszakban is.","shortLead":"Nemhogy négynaponta, de naponta tesztelhetik a tokiói olimpián a sportolókat. Sőt már az olimpia előtt...","id":"20210315_Naponta_tesztelhetik_a_sportolokat_az_olimpian","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5b7682a-e593-423d-8d14-d10f4fc670e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a5f473-3b55-495d-b623-2102f88d38d9","keywords":null,"link":"/vilag/20210315_Naponta_tesztelhetik_a_sportolokat_az_olimpian","timestamp":"2021. március. 15. 21:45","title":"Naponta tesztelhetik a sportolókat az olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94a31eaa-1a8e-4599-adb2-653851ddecf1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 510 lóerős puttonyos bajor hivatalos leleplezésére várhatóan még az idén sor fog kerülni.","shortLead":"Az 510 lóerős puttonyos bajor hivatalos leleplezésére várhatóan még az idén sor fog kerülni.","id":"20210316_kemfotok_javaban_hoban_csapatjak_a_bmw_m3_kombival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94a31eaa-1a8e-4599-adb2-653851ddecf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ae06b1-5006-4525-a522-6a2bc82921b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_kemfotok_javaban_hoban_csapatjak_a_bmw_m3_kombival","timestamp":"2021. március. 16. 06:41","title":"Kémfotók: javában hóban csapatják a BMW M3 sportkombival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c323cda8-2382-466f-a911-b94a7d61a2b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tömeges evakuálások lesznek szupervonatokkal, a hét második felétől.","shortLead":"Tömeges evakuálások lesznek szupervonatokkal, a hét második felétől.","id":"20210314_Megteltek_Parizsban_a_korhazak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c323cda8-2382-466f-a911-b94a7d61a2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b78a9f-797d-4af4-93ce-91d263210b84","keywords":null,"link":"/vilag/20210314_Megteltek_Parizsban_a_korhazak","timestamp":"2021. március. 14. 20:52","title":"Megteltek Párizsban az intenzív osztályok, szuperexpresszekkel szállítják vidékre a betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]