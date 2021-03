Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22f410da-ae36-4735-a145-72fb44051d4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hans Kluge szerint jellemzően azokban az országokban a legrosszabb a helyzet, amelyek 2020 első felében sikeresen tartották kordában a vírust.","shortLead":"Hans Kluge szerint jellemzően azokban az országokban a legrosszabb a helyzet, amelyek 2020 első felében sikeresen...","id":"20210319_who_kozepeuropa_jarvanyadatok_kozlemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22f410da-ae36-4735-a145-72fb44051d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b23a9a7-d171-4461-b8a7-b68228a63e33","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_who_kozepeuropa_jarvanyadatok_kozlemeny","timestamp":"2021. március. 19. 16:10","title":"Közleményben aggódik a WHO a közép-európai járványadatok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d255813b-2b17-410d-9835-d17367c599b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok a betöltetlen kulcspozíció a berlini Tesla-gyárnál.","shortLead":"Sok a betöltetlen kulcspozíció a berlini Tesla-gyárnál.","id":"20210319_300_ezer_euros_fizetest_is_kinal_a_Tesla_Berlinben_meg_sincs_ra_ember","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d255813b-2b17-410d-9835-d17367c599b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277b10e7-d82d-4170-9200-2acc78d76411","keywords":null,"link":"/cegauto/20210319_300_ezer_euros_fizetest_is_kinal_a_Tesla_Berlinben_meg_sincs_ra_ember","timestamp":"2021. március. 19. 15:22","title":"A Tesla 300 ezer eurós fizetést is kínál Berlinben, még sincs rá ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd1e45a-03e6-4a14-9538-e07dcca2c806","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A magyar zöldek több mint 400 európai és dél-amerikai szervezettel együtt emelték fel a szavukat a szabadkereskedelmi egyezmény ellen, aláírásgyűjtést is indítottak.","shortLead":"A magyar zöldek több mint 400 európai és dél-amerikai szervezettel együtt emelték fel a szavukat a szabadkereskedelmi...","id":"20210319_magyar_civilek_mercosur_egyezmeny_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffd1e45a-03e6-4a14-9538-e07dcca2c806&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cacd09e6-cf69-4a30-b43e-d987cec5cf22","keywords":null,"link":"/zhvg/20210319_magyar_civilek_mercosur_egyezmeny_ellen","timestamp":"2021. március. 19. 17:26","title":"44 magyar civil szervezet követeli, hogy mondjon nemet az EU a Mercosur-egyezményre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bf18de1-fda1-4c78-8928-7019b02a5bc0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A fenékhálóval halászó flották évente ugyanannyi károsanyag-kibocsátásáért felelősek, mint amennyit a repülők okoznak - állapította meg egy óceánkutatók által készített tanulmány.","shortLead":"A fenékhálóval halászó flották évente ugyanannyi károsanyag-kibocsátásáért felelősek, mint amennyit a repülők okoznak...","id":"20210320_fenekhalos_halaszat_legszennyezes_repules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bf18de1-fda1-4c78-8928-7019b02a5bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69154e92-9b06-472b-85e4-02892ceb6426","keywords":null,"link":"/tudomany/20210320_fenekhalos_halaszat_legszennyezes_repules","timestamp":"2021. március. 20. 16:03","title":"Most először feltérképezték az óceáni területeket, melyekkel odacsaphatunk a klímaváltozásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c44656a-81a0-4722-a4b3-2e1baa5b930d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Bors bulvár és magazin divízió igazgatója egy videóban mutatta be azokat a szerződéseket, amelyekről szerinte azt állította az Európai Bizottság, hogy nem léteznek.","shortLead":"A Bors bulvár és magazin divízió igazgatója egy videóban mutatta be azokat a szerződéseket, amelyekről szerinte azt...","id":"20210320_vakcinabeszerzes_bors_kesma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c44656a-81a0-4722-a4b3-2e1baa5b930d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8707bc3-8601-4380-ba1c-1dc7d26945e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210320_vakcinabeszerzes_bors_kesma","timestamp":"2021. március. 20. 18:50","title":"Ómolnár Miklós \"lebuktatta Brüsszelt\", pedig csak az angol nyelvvel vannak problémái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d43d192b-dd1e-4ea4-af21-a4b2326f067f","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az ellenzék tüntetésekkel sorozza a miniszterelnököt, de messze nincs akkora támogatása, amekkorával Pasinjan három éve hatalomra jutott. Most is úgy néz ki, ő a legnépszerűbb örmény politikus, és a jelek szerint Putyin orosz elnök is mellette tette le a voksát.","shortLead":"Az ellenzék tüntetésekkel sorozza a miniszterelnököt, de messze nincs akkora támogatása, amekkorával Pasinjan három éve...","id":"202111__karabahi_ormeny_trauma__regi_arcok__veszteseg_es_uj_esely__kesleltetett_hatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d43d192b-dd1e-4ea4-af21-a4b2326f067f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c95c6e-1a94-4944-b59a-5fa3ebd57737","keywords":null,"link":"/360/202111__karabahi_ormeny_trauma__regi_arcok__veszteseg_es_uj_esely__kesleltetett_hatas","timestamp":"2021. március. 20. 13:30","title":"Örményország belpolitikai válsággal fizet az elvesztett karabahi háborúért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c120318-7a76-44cb-963f-c1948a574514","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A dolgozókat kiterelték az utcára, a rendőrség átvizsgálta az épületet.","shortLead":"A dolgozókat kiterelték az utcára, a rendőrség átvizsgálta az épületet.","id":"20210319_Bombariado_TV2_kozpont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c120318-7a76-44cb-963f-c1948a574514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfc5604a-8005-4527-af3e-5113cdccfa4b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210319_Bombariado_TV2_kozpont","timestamp":"2021. március. 19. 19:35","title":"Bombariadó volt a TV2 központjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7aaeccb-d14f-470c-b41f-cc8fdc48b20f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió akár idén is elkezdheti büntetni a jogállamisági szabályokat megszegő tagországokat, és már el is kezdték tervezni az új szankciós eszközt, amivel elérhetik, hogy ezek az országok több milliárd eurótól essenek el - írja a Bloomberg.","shortLead":"Az Európai Unió akár idén is elkezdheti büntetni a jogállamisági szabályokat megszegő tagországokat, és már el is...","id":"20210320_Orban_meg_a_valasztasok_elott_a_jogallamisagi_intezkedesek_celkeresztjebe_kerulhet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7aaeccb-d14f-470c-b41f-cc8fdc48b20f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b95c76d-8fe7-429a-af01-14de9522eba8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210320_Orban_meg_a_valasztasok_elott_a_jogallamisagi_intezkedesek_celkeresztjebe_kerulhet","timestamp":"2021. március. 20. 12:32","title":"Orbán még a választások előtt a jogállamisági intézkedések célkeresztjébe kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]