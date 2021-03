Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9abf7cf-9bbc-4503-bde4-7ae724f125d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az agrárminiszter már azt is tudná, hogy mire lehetne költeni a kiskereskedelmi láncok nyereségét.","shortLead":"Az agrárminiszter már azt is tudná, hogy mire lehetne költeni a kiskereskedelmi láncok nyereségét.","id":"20210322_Nagy_Istvan_nyereseg_kiskereskedelem_kulfold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9abf7cf-9bbc-4503-bde4-7ae724f125d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f171cb-08a6-4cfa-a1a6-43d86675d078","keywords":null,"link":"/kkv/20210322_Nagy_Istvan_nyereseg_kiskereskedelem_kulfold","timestamp":"2021. március. 22. 16:57","title":"Nagy István: Akkora nyereséget visznek ki az országból a külföldi boltláncok, amit nem lehet annyiban hagyni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d64fe3f8-ede2-4b9d-b21c-4b8c254be0a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azért annyira lefoglalta a küzdelem, hogy ne figyeljen az őt videózókra.","shortLead":"Azért annyira lefoglalta a küzdelem, hogy ne figyeljen az őt videózókra.","id":"20210322_medve_vaddiszno_erdely_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d64fe3f8-ede2-4b9d-b21c-4b8c254be0a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2095a25-6a45-4aad-a5e2-95b884f9d5cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_medve_vaddiszno_erdely_video","timestamp":"2021. március. 22. 20:10","title":"Ennek az erdélyi medvének nem volt ellenfél a vaddisznó - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae1653a3-f861-41d4-a563-719bb0277d82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi jól ismert kedvező ár-érték arányú telefonjairól. Az iFixit csapatának szokásos teardown, azaz szétszedéses vizsgálatából kiderül, hol kötött kompromisszumokat a gyártó.","shortLead":"A Xiaomi jól ismert kedvező ár-érték arányú telefonjairól. Az iFixit csapatának szokásos teardown, azaz szétszedéses...","id":"20210323_xiaomi_mi11_ifixit_teardown","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae1653a3-f861-41d4-a563-719bb0277d82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5884672d-217a-4a94-ba6e-577d8b5491c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_xiaomi_mi11_ifixit_teardown","timestamp":"2021. március. 23. 10:03","title":"Hol spórolt a Xiaomi? Kiderítették, milyen belülről az olcsóbb csúcstelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c6fab1d-e968-4b03-9109-56b7c654ba9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A SpaceX milliárdos ügyvivője nem akar tovább várni, pár éven belül letenné a vörös bolygó első városának alapkövét.","shortLead":"A SpaceX milliárdos ügyvivője nem akar tovább várni, pár éven belül letenné a vörös bolygó első városának alapkövét.","id":"20210323_marsvaros_mars_elon_musk_starship_urhajo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c6fab1d-e968-4b03-9109-56b7c654ba9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27d3f94e-8ea7-4cf3-adcf-178a3693fb3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_marsvaros_mars_elon_musk_starship_urhajo","timestamp":"2021. március. 23. 10:12","title":"Előrébb hozta a Mars-város terveit Elon Musk, 10 éven belül megkezdődhet az építkezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1626728-a7dd-498b-96b0-ef3c487ec561","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik elnöke mögött a DK-s Dobrev Klárát találjuk, majd Karácsony Gergelyt és Fekete-Győr Andrást.","shortLead":"A Jobbik elnöke mögött a DK-s Dobrev Klárát találjuk, majd Karácsony Gergelyt és Fekete-Győr Andrást.","id":"20210322_Zavecz_Jakab_Peter_miniszterelnok_jelolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1626728-a7dd-498b-96b0-ef3c487ec561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee485bb8-a374-40aa-8a67-dbd0d7e597f0","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_Zavecz_Jakab_Peter_miniszterelnok_jelolt","timestamp":"2021. március. 22. 10:02","title":"Závecz: Jakab Péter a legnépszerűbb miniszterelnök-jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc6f575-f168-467a-ad80-653dba56a2b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön a kancellár még azt nyilatkozta, a sürgősségi ellátás biztosított. ","shortLead":"Csütörtökön a kancellár még azt nyilatkozta, a sürgősségi ellátás biztosított. ","id":"20210321_szeged_daganatos_beteg_surgos_ellatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcc6f575-f168-467a-ad80-653dba56a2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcbd8d50-5894-4f9e-9c6b-036575f7886a","keywords":null,"link":"/itthon/20210321_szeged_daganatos_beteg_surgos_ellatas","timestamp":"2021. március. 21. 20:44","title":"Szegeden a daganatos és sürgős ellátást igénylő betegek között is szelektálni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa6cb75-491c-46e2-9792-eacc4efcc6ed","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A tálibok bevonásával átmeneti kormány felállítását javasolja Afganisztánban az új amerikai béketerv. A húszéves háború lezárására a Biden-kormányzatnak nem sok választása maradt.","shortLead":"A tálibok bevonásával átmeneti kormány felállítását javasolja Afganisztánban az új amerikai béketerv. A húszéves háború...","id":"202111__afganisztani_vegjatek__amerikai_koteltanc__visszatero_talibok__cukormazas_keseru_pirula","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fa6cb75-491c-46e2-9792-eacc4efcc6ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa043ce1-314f-4fe1-8f31-9060e331f781","keywords":null,"link":"/360/202111__afganisztani_vegjatek__amerikai_koteltanc__visszatero_talibok__cukormazas_keseru_pirula","timestamp":"2021. március. 22. 13:30","title":"Biden kivonulna Afganisztánból, de neki is nehéz dolga lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A konzulátus épületéből hozta ki a sofőr a lopott biciklit a magukat vevőnek álcázó rendőröknek.","shortLead":"A konzulátus épületéből hozta ki a sofőr a lopott biciklit a magukat vevőnek álcázó rendőröknek.","id":"20210323_kerekpar_tolvaj_orosz_konzulatus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc7d3c3-fbc4-47b4-b34f-7b852beac6c9","keywords":null,"link":"/elet/20210323_kerekpar_tolvaj_orosz_konzulatus","timestamp":"2021. március. 23. 12:06","title":"Mellékállásban kerékpártolvaj-hálózatot irányított a strasbourgi orosz konzulátus sofőrje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]