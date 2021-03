Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77c75791-cd39-4aca-83d8-906e50a85c07","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak februárban 3,4 milliárddal nőtt az intézmények tartozása.","shortLead":"Csak februárban 3,4 milliárddal nőtt az intézmények tartozása.","id":"20210324_adossag_korhazak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77c75791-cd39-4aca-83d8-906e50a85c07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe6ec473-d783-4bd9-aed2-c879ccd6a1c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210324_adossag_korhazak","timestamp":"2021. március. 24. 07:15","title":"Közel 23 milliárd forint a kórházi adósságállomány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd89c46d-35ac-42c7-bf6b-113d7cb8ad09","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Greenpeace szerint az, hogy egy cég nem használ szilágr mikroműanyagot a termékében, még nem jenti azt, hogy műanyagmentes.","shortLead":"A Greenpeace szerint az, hogy egy cég nem használ szilágr mikroműanyagot a termékében, még nem jenti azt...","id":"20210322_greenpeace_mikromuanyag_kozmetikumok_kornezyetszennyezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd89c46d-35ac-42c7-bf6b-113d7cb8ad09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada845fe-5e26-475e-9ba3-fbe5610da049","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_greenpeace_mikromuanyag_kozmetikumok_kornezyetszennyezes","timestamp":"2021. március. 22. 20:03","title":"Rengeteg kozmetikai termékben talált mikroműanyagot a Greenpeace","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gázhálózatok távfelügyeletét végezheti el a cég, amelyben ifjabb Orbán Győzőnek is tulajdonrésze van. A miniszterelnök családtagjai ritkán nyernek közbeszerzésen fővállalkozóként, általában alvállalkozóként vagy beszállítóként szoktak dolgozni.","shortLead":"Gázhálózatok távfelügyeletét végezheti el a cég, amelyben ifjabb Orbán Győzőnek is tulajdonrésze van. A miniszterelnök...","id":"20210323_orban_csalad_kozbeszerzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6752bf29-7b4e-4238-97df-13b3ec21d9d9","keywords":null,"link":"/kkv/20210323_orban_csalad_kozbeszerzes","timestamp":"2021. március. 23. 06:52","title":"Közbeszerzést nyert egy cég, amelyben Orbán Viktor öccse kisebbségi tulajdonos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c2261d-e871-4aa9-90a1-2f4114deb4a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az orvosszakmai szervezet a döntéshozók és a lakosság számára is megfogalmazott néhány fontos ajánlást.\r

","shortLead":"Az orvosszakmai szervezet a döntéshozók és a lakosság számára is megfogalmazott néhány fontos ajánlást.\r

","id":"20210322_magyar_orvosi_kamara_bevasarlas_plaza_koronavirus_jarvany_javaslatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56c2261d-e871-4aa9-90a1-2f4114deb4a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3511a1-84c6-43fa-95ca-35285c8981ba","keywords":null,"link":"/kkv/20210322_magyar_orvosi_kamara_bevasarlas_plaza_koronavirus_jarvany_javaslatok","timestamp":"2021. március. 22. 18:32","title":"Ne plázázzunk a barkácsáruházban, és locsolkodni se menjünk – kéri az orvosi kamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c805f6f-5de9-4a15-8345-21a625b681b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez volt az első rakétakísérlet, mióta Biden az elnök.","shortLead":"Ez volt az első rakétakísérlet, mióta Biden az elnök.","id":"20210324_EszakKorea_raketakiserlet_usa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c805f6f-5de9-4a15-8345-21a625b681b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98e8d9f-2b4b-4723-a386-c15a82fb8de7","keywords":null,"link":"/vilag/20210324_EszakKorea_raketakiserlet_usa","timestamp":"2021. március. 24. 05:43","title":"Észak-Korea kilőtt két rakétát, miután Szöulba látogatott két amerikai miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d1c016-b080-4f7d-a364-6985f5e52bcf","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Teljesen megakasztotta a hajóforgalmat a teherszállító hajó.","shortLead":"Teljesen megakasztotta a hajóforgalmat a teherszállító hajó.","id":"20210324_szuezi_csatorna_teherhajo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1d1c016-b080-4f7d-a364-6985f5e52bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c7ccb6-9e3a-49b3-955d-84d2c78b03fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210324_szuezi_csatorna_teherhajo","timestamp":"2021. március. 24. 06:47","title":"Beszorult és dugót okozott egy hatalmas teherhajó a Szuezi-csatornában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52524dd8-9a46-4b00-a020-40bb3b41fe86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Monty Python társalapítója, John Cleese alaposan megtrollkodta az NFT nevű tokenekért kért tízmilliókat kifizető vásárlókat.","shortLead":"A Monty Python társalapítója, John Cleese alaposan megtrollkodta az NFT nevű tokenekért kért tízmilliókat kifizető...","id":"20210323_john_cleese_rajz_brooklyn_hid_nft_arveres_aukcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52524dd8-9a46-4b00-a020-40bb3b41fe86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541b3a13-ae84-4c94-84c2-a0cd036dd704","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_john_cleese_rajz_brooklyn_hid_nft_arveres_aukcio","timestamp":"2021. március. 23. 16:03","title":"John Cleese lerajzolta a Brooklyn hidat, 21,3 milliárd forintnyi dollárt akar érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A kamatkondíciókon nem változtatott a Monetáris Tanács, de ennél érdekesebb, milyen előrejelzéseket tesz a jegybank, és legalább üzenetekkel beavatkozik-e a forint védelmében.","shortLead":"A kamatkondíciókon nem változtatott a Monetáris Tanács, de ennél érdekesebb, milyen előrejelzéseket tesz a jegybank, és...","id":"20210323_Maradt_az_alapkamat__megszolal_Matolcsy_Gyorgy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54153a79-d38d-4a09-b359-4db3490cae56","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_Maradt_az_alapkamat__megszolal_Matolcsy_Gyorgy","timestamp":"2021. március. 23. 14:03","title":"Maradt az alapkamat – megszólal Matolcsy György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]