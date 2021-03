Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac3eae3a-9601-4bdb-97cd-b9e9b0539538","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az idei Art Basel ajánlatába bekerült a magyar acb Galéria és a New Yorkban alkotó, egykoron Manhattan közepén búzamezőt létrehozó Agnes Denes is. A Magyarországról elszármazott, 90 éves képzőművészt a legfontosabbnak tartják azok között, akik 2021-ben újra definiálhatják a művészetet.","shortLead":"Az idei Art Basel ajánlatába bekerült a magyar acb Galéria és a New Yorkban alkotó, egykoron Manhattan közepén...","id":"20210324_Az_okologiai_muveszet_magyar_megteremtoje_Agnes_Denes_90_evesen_is_megkerulhetetlen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac3eae3a-9601-4bdb-97cd-b9e9b0539538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ae6780a-68c8-4d10-9d65-c49ac47ea5d5","keywords":null,"link":"/kultura/20210324_Az_okologiai_muveszet_magyar_megteremtoje_Agnes_Denes_90_evesen_is_megkerulhetetlen","timestamp":"2021. március. 24. 10:14","title":"Az ökológiai művészet magyar megteremtője, Agnes Denes 90 évesen is megkerülhetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tragikus halálozási adatok, Orbán Viktor öccsének cége közbeszerzést nyert, áruházi vérengzés Amerikában. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Tragikus halálozási adatok, Orbán Viktor öccsének cége közbeszerzést nyert, áruházi vérengzés Amerikában. Ez a hvg360...","id":"20210323_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb06742-4e37-4387-8d86-9719790dfb39","keywords":null,"link":"/360/20210323_Radar360","timestamp":"2021. március. 23. 08:00","title":"Radar360: Főszerepben az orvosok, Mészáros Lőrincnek nincs félnivalója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925850d2-5856-4f25-b79b-44e121b7dd9d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járvány miatt alaposan megcsappant az utcai kólavásárlási kedv Japánban. A Coca-Cola egy érdekes ötlettel igyekszik felrázni a keresletet.","shortLead":"A járvány miatt alaposan megcsappant az utcai kólavásárlási kedv Japánban. A Coca-Cola egy érdekes ötlettel igyekszik...","id":"20210322_japan_coca_cola_kola_elofizetes_havidj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=925850d2-5856-4f25-b79b-44e121b7dd9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"532dff7c-e981-4799-9e3c-8cf7c49eefae","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_japan_coca_cola_kola_elofizetes_havidj","timestamp":"2021. március. 22. 11:03","title":"Új automata: hamarosan kólára is lehet kérni havidíjas előfizetést Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff3891d-f9df-46be-bb15-a527d31c7866","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210324_Marabu_Feknyuz_Dubajozas_a_Covidosztalyon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ff3891d-f9df-46be-bb15-a527d31c7866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e478169-a6c6-41af-881a-43ed58d7d1bd","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_Marabu_Feknyuz_Dubajozas_a_Covidosztalyon","timestamp":"2021. március. 24. 09:35","title":"Marabu Féknyúz: Dubajozás a Covid-osztályon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b09b6a87-aee1-4cbc-ac3b-0fdc17a53c5d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Jelentősen súlyosbította a Győri Ítélőtábla annak a férfinak a büntetését, akit korábban felfüggesztett börtönre ítéltek, mert ruhán keresztül megsimogatta egy kislány nemi szervét. A bíróság osztotta a súlyosbításért fellebbező ügyészség véleményét, hogy a cselekményt erőszakkal követte el az illető. A férfi börtönbüntetését letöltendőre változtatták, és meg is hosszabbították.","shortLead":"Jelentősen súlyosbította a Győri Ítélőtábla annak a férfinak a büntetését, akit korábban felfüggesztett börtönre...","id":"20210322_itelet_nemi_eroszak_letoltendo_borton_bunugyek_kislany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b09b6a87-aee1-4cbc-ac3b-0fdc17a53c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c1763e8-473a-4577-aacc-931a4bffbdc0","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_itelet_nemi_eroszak_letoltendo_borton_bunugyek_kislany","timestamp":"2021. március. 22. 15:55","title":"Letöltendő börtönbüntetésre ítélték a vendégségbe érkező kislányt erőszakkal simogató férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban két év alatt a negyedik parlamenti választást tarották meg kedden.","shortLead":"Az országban két év alatt a negyedik parlamenti választást tarották meg kedden.","id":"20210323_izrael_parlamenti_valasztas_benjamin_netanjanu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f515db45-29e9-48f2-8ab8-bc5984d09df1","keywords":null,"link":"/vilag/20210323_izrael_parlamenti_valasztas_benjamin_netanjanu","timestamp":"2021. március. 23. 21:42","title":"Netanjahu tömbjének az exit pollok szerint van esélye többséget szerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"853b27d0-2225-4ff8-9b69-5422d489a25b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik leginkább eltalált formájú miniterepjáró, úgy fest, nagyobb változatot is kap.","shortLead":"Az egyik leginkább eltalált formájú miniterepjáró, úgy fest, nagyobb változatot is kap.","id":"20210322_Suzuky_Jimny_maxi_valtozata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=853b27d0-2225-4ff8-9b69-5422d489a25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42457402-146d-4959-ae87-4fd792bc19d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210322_Suzuky_Jimny_maxi_valtozata","timestamp":"2021. március. 22. 13:37","title":"Jöhet a Suzuky Jimny kényelmesebb, nagyobb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b07633b-8485-4895-8e04-0ea2ddfdd75e","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A Budapesten megrendezett Transtatlantic Summit Budapestre hozza novemberben a nemzetközi populista vagy ultrakonzervatív jobboldal izgalmas arcait. Eredetileg Orbánt is ígérték, de az ő képe gyorsan eltűnt.","shortLead":"A Budapesten megrendezett Transtatlantic Summit Budapestre hozza novemberben a nemzetközi populista vagy...","id":"20210323_novak_katalon_transatlantic_summit_konferencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b07633b-8485-4895-8e04-0ea2ddfdd75e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe9a92f-9c15-4b2a-b1a1-e506a6ac974a","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_novak_katalon_transatlantic_summit_konferencia","timestamp":"2021. március. 23. 13:23","title":"A szabadság védelméről beszélhet Novák Katalin egy budapesti nemzetközi konferencián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]