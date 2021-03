Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71cd224c-f3f2-4798-add8-aef4accfa52f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy videó tanúsága szerint a motoros nagy sebességgel csapódott a piroson szirénázva áthajtó mentőautónak. A motoros meghalt.","shortLead":"Egy videó tanúsága szerint a motoros nagy sebességgel csapódott a piroson szirénázva áthajtó mentőautónak. A motoros...","id":"20210324_Motoros_baleset_Rottenbiller","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71cd224c-f3f2-4798-add8-aef4accfa52f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b08894c-9451-449a-b455-1b5af34088ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20210324_Motoros_baleset_Rottenbiller","timestamp":"2021. március. 24. 12:51","title":"Egy videó szerint ágyúgolyóként száguldott a Rottenbiller utcai motorbaleset áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab5970c-6a70-41f9-a62d-b04da4762f99","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világcsúcstartó magyar úszó szerint még van mit javítani az idején, mert az utolsó 50 méter nem úgy sikerült, ahogy tervezte.","shortLead":"A világcsúcstartó magyar úszó szerint még van mit javítani az idején, mert az utolsó 50 méter nem úgy sikerült, ahogy...","id":"20210324_milak_kristof_phelps_uszas_orszagos_bajnoksag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ab5970c-6a70-41f9-a62d-b04da4762f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d804562-3a95-427d-b6e8-225701c55833","keywords":null,"link":"/sport/20210324_milak_kristof_phelps_uszas_orszagos_bajnoksag","timestamp":"2021. március. 24. 12:26","title":"Milák akkora időt úszott, amilyet még Phelps sem tudott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da87879c-73da-4403-b745-f87de3606bb6","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Divatszó. Egyszerű és egyértelmű fogalomnak tűnik a szabadság, pedig sok szempontból paradoxon. ","shortLead":"Divatszó. Egyszerű és egyértelmű fogalomnak tűnik a szabadság, pedig sok szempontból paradoxon. ","id":"20210325_Amit_megismerni_megszerezni_es_megszeretni_csak_a_bolcsek_tudnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da87879c-73da-4403-b745-f87de3606bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6293d4c-6e8e-4130-98d4-3af620b8bc87","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210325_Amit_megismerni_megszerezni_es_megszeretni_csak_a_bolcsek_tudnak","timestamp":"2021. március. 25. 13:30","title":"Amit megismerni, megszerezni és megszeretni csak a bölcsek tudnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec66258-18e5-4e90-b302-32cf69b18d64","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A TechArt cég is lassan megbarátkozik a villanyautókkal.","shortLead":"A TechArt cég is lassan megbarátkozik a villanyautókkal.","id":"20210322_Egy_kis_tuninggal_meg_Porschebb_a_Taycan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ec66258-18e5-4e90-b302-32cf69b18d64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7c18df-a1f8-4d3d-9076-86946ef4fb9c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210322_Egy_kis_tuninggal_meg_Porschebb_a_Taycan","timestamp":"2021. március. 24. 04:32","title":"Még nem gyakori, de már a Porsche Taycant is tuningolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"145c1ff4-de1d-42ce-b6e6-33f79c89ce16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone 12-k bemutatásának egyik legvitatottabb mozzanata volt, amikor kiderült, hogy a gyártó nem mellékelt töltőt a telefon mellé. Az egyik brazil fogyasztóvédelmi ügynökség pénzbüntetést róna ki emiatt az Apple-re.","shortLead":"Az iPhone 12-k bemutatásának egyik legvitatottabb mozzanata volt, amikor kiderült, hogy a gyártó nem mellékelt töltőt...","id":"20210325_per_az_apple_ellen_braziliaban_a_kihagyott_tolto_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=145c1ff4-de1d-42ce-b6e6-33f79c89ce16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5cbdb94-a329-4e43-9d35-7c2971af5a92","keywords":null,"link":"/tudomany/20210325_per_az_apple_ellen_braziliaban_a_kihagyott_tolto_miatt","timestamp":"2021. március. 25. 12:03","title":"Van, ahol sokba kerülhet az Apple-nek az iPhone dobozából kihagyott töltő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84e4e9ce-4dfa-4198-89d1-829f460f9c58","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az ítélet szerint a sztrájk, amennyiben a munkakörülmények javítása vagy béremelés elérése a célja, nem minősíthető rendkívüli körülménynek.\r

\r

","shortLead":"Az ítélet szerint a sztrájk, amennyiben a munkakörülmények javítása vagy béremelés elérése a célja, nem minősíthető...","id":"20210323_eu_birosaga_kartalanitas_sztrajk_jarattorles_legitarsasag_itelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84e4e9ce-4dfa-4198-89d1-829f460f9c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"420ad3a9-b2af-42ad-8fd0-feb275a78cce","keywords":null,"link":"/kkv/20210323_eu_birosaga_kartalanitas_sztrajk_jarattorles_legitarsasag_itelet","timestamp":"2021. március. 23. 19:01","title":"Uniós bíróság: Kártalanítaniuk kell a sztrájk miatt törölt járatok utasait a légitársaságoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa4e4b2-48d7-46f6-821a-315b4b16164b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki nem hallotta, amikor kihirdette a miniszterelnök Magyarország megmaradásának törvényeit, az most elolvashatja a nemzetpolitikai hitvallást a Karmelita kolostor falán.","shortLead":"Aki nem hallotta, amikor kihirdette a miniszterelnök Magyarország megmaradásának törvényeit, az most elolvashatja...","id":"20210325_orban_magyarorszag_het_torvenye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fa4e4b2-48d7-46f6-821a-315b4b16164b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"850c9d61-98e1-4534-ab0f-a621d74dd6a1","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_orban_magyarorszag_het_torvenye","timestamp":"2021. március. 25. 15:51","title":"Orbán saját magától vett idézetekkel pózolt a Karmelita kolostorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd39e9b-d68f-4ec0-b8e7-42b1df4be331","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mai napi statisztikák alapján már csak az a Csehország teljesít nálunk rosszabbul, ahol már leszállóágban van a harmadik hullám.","shortLead":"A mai napi statisztikák alapján már csak az a Csehország teljesít nálunk rosszabbul, ahol már leszállóágban van...","id":"20210324_koronavirus_halalozasi_arany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffd39e9b-d68f-4ec0-b8e7-42b1df4be331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2db3ae67-29b7-4039-9b0d-aed052ffc9e9","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_koronavirus_halalozasi_arany","timestamp":"2021. március. 24. 15:06","title":"Magyarország a második legrosszabb a Covid-halálozásban a járvány kezdetétől számítva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]