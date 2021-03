Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b555d47a-5114-4458-9b14-a679efa5b6f8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bíróságon dőlhet el a strandkerítés ügye. Az üzemeltető szerint minden jogszerűen történik.","shortLead":"A bíróságon dőlhet el a strandkerítés ügye. Az üzemeltető szerint minden jogszerűen történik.","id":"20210326_kerites_velence_szabadstrand","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b555d47a-5114-4458-9b14-a679efa5b6f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482391c4-6dae-4353-9d3a-a787ccfc6206","keywords":null,"link":"/kkv/20210326_kerites_velence_szabadstrand","timestamp":"2021. március. 26. 17:19","title":"Kerítést építenek a velencei szabadstrandon a polgármester tiltása ellenére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tizenkét szlovén régióból hármat ismét vörös besorolású területté nyilvánítottak, és ezekben lakhelyelhagyási tilalmat rendeltek el.\r

","shortLead":"A tizenkét szlovén régióból hármat ismét vörös besorolású területté nyilvánítottak, és ezekben lakhelyelhagyási...","id":"20210325_szloven_jarvanyhelyzet_hataratlepes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20592832-c768-4d61-8572-53d15d846ca1","keywords":null,"link":"/vilag/20210325_szloven_jarvanyhelyzet_hataratlepes","timestamp":"2021. március. 25. 15:07","title":"Újabb lezárások Szlovéniában, Horvátországban a turizmusban dolgozókat is oltják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c204def-7cd5-431d-9fd5-7ee337077369","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kell a lakáskiadáshoz a társasház engedélye, angolul is ki kell tenni a házirendet és 24 órás rendelkezésre állást is előír a terézvárosi rendelet.","shortLead":"Kell a lakáskiadáshoz a társasház engedélye, angolul is ki kell tenni a házirendet és 24 órás rendelkezésre állást is...","id":"20210325_airbnb_szabalyzas_terezvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c204def-7cd5-431d-9fd5-7ee337077369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62edfe9e-fe4b-491b-9be0-6b531c6c4d77","keywords":null,"link":"/kkv/20210325_airbnb_szabalyzas_terezvaros","timestamp":"2021. március. 25. 16:19","title":"Szigorú feltételeket ír elő az első fővárosi Airbnb-szabályozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1f63f6-e9e5-41a9-8d58-fefac0211c69","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tajszámot és a születési időnket kell beírni, majd igen vagy nem választ kapunk a regisztrációnk sikerességéről. ","shortLead":"A tajszámot és a születési időnket kell beírni, majd igen vagy nem választ kapunk a regisztrációnk sikerességéről. ","id":"20210325_Megjelent_a_vakcinaregisztraciot_ellenorzo_honlap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e1f63f6-e9e5-41a9-8d58-fefac0211c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce057be2-cba6-4511-9775-41d4ff15d975","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_Megjelent_a_vakcinaregisztraciot_ellenorzo_honlap","timestamp":"2021. március. 25. 15:21","title":"Megjelent a honlap, ahol ellenőrizhetjük, érvényes-e regisztrációnk az oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b401fcd-f9e1-4bb2-aed6-f98b93c229e7","c_author":"Balavány György","category":"360","description":"Mindenféle világnézeti klub működhessen a saját elképzelése szerint, amíg nem sérti meg a törvényt. Nevezze az egyház a melegséget annak, aminek akarja, a szekuláris szervezetek meg nevezzék az egyházat annak, aminek akarják.","shortLead":"Mindenféle világnézeti klub működhessen a saját elképzelése szerint, amíg nem sérti meg a törvényt. Nevezze az egyház...","id":"202112_miert_kene_vatikani_aldas_a_szexhez_Balavany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b401fcd-f9e1-4bb2-aed6-f98b93c229e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f287ba81-89ad-4f67-beb3-506666c2e913","keywords":null,"link":"/360/202112_miert_kene_vatikani_aldas_a_szexhez_Balavany","timestamp":"2021. március. 26. 15:00","title":"Balavány: Miért kéne vatikáni áldás a szexhez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc1aaaab-208b-44ec-a879-226ad6f41431","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"A szigorúbb korlátozások miatt egyre többen kényszerülnek a négy fal közé, ám ami a koronavírus-járvány miatt szükségszerű, az otthon rizikófaktor is lehet. Az első hullám során a biztosítók több háztartási balesetről számoltak be az átlagosnál, ez várhatóan a jelenlegi korlátozások során sem lesz másként. Ha a balesetek többsége nem is védhető ki, az anyagi vonzataira biztosan fel lehet készülni – ebben segítenek a Bank360.hu elemzői.","shortLead":"A szigorúbb korlátozások miatt egyre többen kényszerülnek a négy fal közé, ám ami a koronavírus-járvány miatt...","id":"20210326_haztartasi_baleset_biztositas_bank360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc1aaaab-208b-44ec-a879-226ad6f41431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fe66d4c-ef11-418d-8561-a8e0e8978280","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210326_haztartasi_baleset_biztositas_bank360","timestamp":"2021. március. 26. 13:55","title":"A négy fal között is történhet baj: hogyan biztosítsuk magunkat háztartási balesetek esetére?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ásványgyűjtő rendelt Olaszországból két kalcitdarabot, az jelezhetett be.","shortLead":"Egy ásványgyűjtő rendelt Olaszországból két kalcitdarabot, az jelezhetett be.","id":"20210325_Radioaktiv_csomag_asvany_posta_pazmand","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce168b26-a2a9-4f6b-adbc-96bb5cb40a38","keywords":null,"link":"/itthon/20210325_Radioaktiv_csomag_asvany_posta_pazmand","timestamp":"2021. március. 25. 17:41","title":"Radioaktív csomagot jelzett a posta készüléke Pázmándon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9faa0ba-98f6-4a14-a0e4-f78d3106189a","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Pfizer, a Johnson & Johnson és társaik azt a jogi eljárást is kifogásolják, amelynek alapján Magyarországon is gyártani kezdték a koronavírusos betegek terápiájában alkalmazott remdesivirt.","shortLead":"A Pfizer, a Johnson & Johnson és társaik azt a jogi eljárást is kifogásolják, amelynek alapján Magyarországon is...","id":"202112__magyar_vakcinagyartas__szellemi_tulajdon__biden_erdeke__kabatlopasi_ugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9faa0ba-98f6-4a14-a0e4-f78d3106189a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28084caf-6740-40b4-8338-0f04093cb2b9","keywords":null,"link":"/360/202112__magyar_vakcinagyartas__szellemi_tulajdon__biden_erdeke__kabatlopasi_ugy","timestamp":"2021. március. 25. 06:30","title":"Joe Bidennél panaszolhatják be Magyarországot az amerikai gyógyszergyártók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]