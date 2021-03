Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98","c_author":"HVG","category":"360","description":"A most létrejött lapkiadó többségi tulajdonosa a Corvinus Egyetem rektora, Lánczi András. Övé az az elhíresült mondat, hogy \"amit korrupciónak neveznek, az gyakorlatilag a Fidesz legfőbb politikája\".","shortLead":"A most létrejött lapkiadó többségi tulajdonosa a Corvinus Egyetem rektora, Lánczi András. Övé az az elhíresült mondat...","id":"202112_european_conservative_a_mathias_corvinus_kozeleben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68964811-a4ef-4da3-80d9-5850bd68cb98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83856de3-8a67-409c-baed-68e780405272","keywords":null,"link":"/360/202112_european_conservative_a_mathias_corvinus_kozeleben","timestamp":"2021. március. 27. 11:15","title":"Új folyóirat jelezheti a Fidesz helyezkedését az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e43b3d3-a1d1-47ee-972f-0fa85115acf7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Vele is találkozhatnak majd a látogatók, ha egyszer újra kinyit a vadaspark.","shortLead":"Vele is találkozhatnak majd a látogatók, ha egyszer újra kinyit a vadaspark.","id":"20210326_Szegedi_Vadaspark_uj_tevecsiko_Hanna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e43b3d3-a1d1-47ee-972f-0fa85115acf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"718408a1-3c4b-471c-83eb-82970303e730","keywords":null,"link":"/elet/20210326_Szegedi_Vadaspark_uj_tevecsiko_Hanna","timestamp":"2021. március. 26. 11:38","title":"Nagyon érzi a tavaszt Hanna, a Szegedi Vadaspark új tevecsikója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f86c663-a8e7-48f6-9f10-aac5c35a2b0a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Szombat reggel 6 órától vasárnap este 7 óráig nem közlekedhetnek autók a Margit híd és a Közraktár utca között.","shortLead":"Szombat reggel 6 órától vasárnap este 7 óráig nem közlekedhetnek autók a Margit híd és a Közraktár utca között.","id":"20210326_A_hetvegeken_a_gyalogosoke_lehet_a_pesti_rakpart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f86c663-a8e7-48f6-9f10-aac5c35a2b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4863205e-164c-4b63-9a1c-cdf60ef38b80","keywords":null,"link":"/elet/20210326_A_hetvegeken_a_gyalogosoke_lehet_a_pesti_rakpart","timestamp":"2021. március. 26. 12:25","title":"A hétvégéken a gyalogosoké lesz a pesti rakpart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1bdee8e-cd3d-4eea-90d2-083a6b1049f9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lejárt a bérleti szerződésük, amelyben feltételként szerepelt a földi sugárzási jog.","shortLead":"Lejárt a bérleti szerződésük, amelyben feltételként szerepelt a földi sugárzási jog.","id":"20210327_Uj_helyre_koltozik_a_Klubradio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1bdee8e-cd3d-4eea-90d2-083a6b1049f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaeffbb9-b944-4ad6-b663-11ad23d56eea","keywords":null,"link":"/kkv/20210327_Uj_helyre_koltozik_a_Klubradio","timestamp":"2021. március. 27. 09:59","title":"Új helyre költözik a Klubrádió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee9354e-0def-4bc2-b0fd-0ae5c6fa6ebf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mario Draghi miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány elfogadhatatlannak tartja, hogy oltás nélküli egészségügyi dolgozók legyenek kapcsolatban a betegekkel.","shortLead":"Mario Draghi miniszterelnök bejelentette, hogy a kormány elfogadhatatlannak tartja, hogy oltás nélküli egészségügyi...","id":"20210326_olaszorszag_oltas_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cee9354e-0def-4bc2-b0fd-0ae5c6fa6ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8299a7d8-dc8e-4d99-9532-9204aba6f728","keywords":null,"link":"/vilag/20210326_olaszorszag_oltas_egeszsegugy","timestamp":"2021. március. 26. 20:42","title":"Az olasz kormány az oltást elutasító egészségügyi dolgozók szankcionálását tervezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4807130-5b65-4fe5-9687-38f1f0beba21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A virológus szerint a halálozási arány csökkentéséhez elég a 2,5 millió beoltott ember, de a vírus ettől még gyorsan fog terjedni.","shortLead":"A virológus szerint a halálozási arány csökkentéséhez elég a 2,5 millió beoltott ember, de a vírus ettől még gyorsan...","id":"20210326_duda_erno_oltas_nyitas_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4807130-5b65-4fe5-9687-38f1f0beba21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9de6aa9a-0457-4495-800d-f08fa04ce833","keywords":null,"link":"/tudomany/20210326_duda_erno_oltas_nyitas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. március. 26. 17:53","title":"Duda Ernő: 3,5 millió oltott ember kellene a biztonságos nyitáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0864f099-b07c-4546-8840-2d6c03fbd798","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szeptembertől összesen öt egyetem marad állami fenntartásban.","shortLead":"Szeptembertől összesen öt egyetem marad állami fenntartásban.","id":"20210326_Navracsics_Tibor_pannon_egyetem_modellvaltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0864f099-b07c-4546-8840-2d6c03fbd798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c47f57c3-a2cd-42b7-841b-144fe9e2dbbd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210326_Navracsics_Tibor_pannon_egyetem_modellvaltas","timestamp":"2021. március. 26. 17:06","title":"Navracsics Tibor vezeti a modellváltó Pannon Egyetem kuratóriumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df90678f-c8a6-4fdd-91fa-690b789998f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig a köznevelésben dolgozók 55 százaléka regisztrált, a 180 ezer ember közül 20 ezren kaptak már oltást – derült ki a köznevelési államtitkár nyilatkozatából.","shortLead":"Eddig a köznevelésben dolgozók 55 százaléka regisztrált, a 180 ezer ember közül 20 ezren kaptak már oltást – derült ki...","id":"20210326_jarvanyhelyzet_koronavirus_maruzsa_pedagogusok_oltas_kozneveles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df90678f-c8a6-4fdd-91fa-690b789998f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ccec51b-6cb0-41f5-9b88-d9aa9e99e9c9","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_jarvanyhelyzet_koronavirus_maruzsa_pedagogusok_oltas_kozneveles","timestamp":"2021. március. 26. 11:29","title":"Maruzsa a tanároknak: Hétfő éjfélig regisztráljanak, ha oltást akarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]