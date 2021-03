Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03b0b196-7518-4351-ac01-3c39f573a311","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 400 méter hosszú Ever Given még kedden reggel fordult keresztbe a csatorna egy szűk részén, teljesen eltorlaszolva azt.","shortLead":"A 400 méter hosszú Ever Given még kedden reggel fordult keresztbe a csatorna egy szűk részén, teljesen eltorlaszolva...","id":"20210329_ever_given_teherhajo_kiszabadult_szuezi_csatorna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03b0b196-7518-4351-ac01-3c39f573a311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec31b605-ecc8-4d19-a7f5-9cad673ce23e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210329_ever_given_teherhajo_kiszabadult_szuezi_csatorna","timestamp":"2021. március. 29. 06:55","title":"Kiszabadult a Szuezi-csatornában rekedt teherhajó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7858d337-0115-447d-a64f-5f977435bfc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik a felmelegedés.","shortLead":"Folytatódik a felmelegedés.","id":"20210329_idojaras_elorejelzes_tavasz_felmelegedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7858d337-0115-447d-a64f-5f977435bfc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"417a3e27-cf29-40e3-a375-0adda92512bc","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_idojaras_elorejelzes_tavasz_felmelegedes","timestamp":"2021. március. 29. 05:10","title":"Húsz fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c649441c-9d85-4133-ab58-c75211b07f3b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A vadorzás és az élőhelyek elvesztése miatt a kihalástól fenyegetett kategóriába került az erdei elefánt (Loxodonta cyclotis) a Természetvédelmi Világszervezet (IUCN) vörös listáján. ","shortLead":"A vadorzás és az élőhelyek elvesztése miatt a kihalástól fenyegetett kategóriába került az erdei elefánt (Loxodonta...","id":"20210328_kihalas_erdei_elefantok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c649441c-9d85-4133-ab58-c75211b07f3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae898ef-430f-49a5-97a8-a6cb62d02848","keywords":null,"link":"/tudomany/20210328_kihalas_erdei_elefantok","timestamp":"2021. március. 28. 16:03","title":"31 év alatt –86%: kihalás fenyegeti az erdei elefántokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy kamion és egy kisteherautó ütközött","shortLead":"Egy kamion és egy kisteherautó ütközött","id":"20210329_baleset_torlodas_m0","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"455d711a-2e05-4b45-8f21-96584543309c","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_baleset_torlodas_m0","timestamp":"2021. március. 29. 13:44","title":"Baleset miatt lezárták az M0-s autóutat Halászteleknél, kilométeres a torlódás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1adf1020-bb13-4ba3-87c5-5b0fb1070221","c_author":"hvg.hu/Blikk","category":"elet","description":"Betegségének kilencedik napja után fakadt ki a humorista a vírustagadók ellen. Azt mondja még mindig elég rosszul van. ","shortLead":"Betegségének kilencedik napja után fakadt ki a humorista a vírustagadók ellen. Azt mondja még mindig elég rosszul van. ","id":"20210328_Nincs_jol_a_covidos_Nacsa_Oliver_es_nem_erti_a_virustagadokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1adf1020-bb13-4ba3-87c5-5b0fb1070221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9998e6-3559-498f-a665-15e7e3ed7b7f","keywords":null,"link":"/elet/20210328_Nincs_jol_a_covidos_Nacsa_Oliver_es_nem_erti_a_virustagadokat","timestamp":"2021. március. 28. 11:23","title":"Nincs jól a covidos Nacsa Olivér és nem érti a vírustagadókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfő éjfélig regisztrálhatnak a bölcsődei dolgozók is a vakcinainfo.gov.hu oldalon az óvodai és iskolai dolgozókkal közös kampányszerű oltásra. Az oltás a bölcsődei dolgozók számára is önkéntes, viszont számukra is előfeltétel az előzetes regisztráció – erősítette meg szombaton a családokért felelős tárcanélküli miniszter.","shortLead":"Hétfő éjfélig regisztrálhatnak a bölcsődei dolgozók is a vakcinainfo.gov.hu oldalon az óvodai és iskolai dolgozókkal...","id":"20210327_Regisztraljanak_hetfoig_a_bolcsodei_dolgozok_is__keri_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c21400-25fd-434f-9290-21d17e405b58","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_Regisztraljanak_hetfoig_a_bolcsodei_dolgozok_is__keri_a_kormany","timestamp":"2021. március. 27. 19:23","title":"Regisztráljanak hétfőig a bölcsődei dolgozók is – kéri a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"138dabf4-26a7-4f0b-bfb1-5c42bfea7351","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A német Julius-Maximilian Egyetem mérnökei egy gömb alakú robotot készítenének, ami képes megmondani, mennyire alkalmas az életre egy Holdon lévő barlang.","shortLead":"A német Julius-Maximilian Egyetem mérnökei egy gömb alakú robotot készítenének, ami képes megmondani, mennyire alkalmas...","id":"20210329_robot_daedalus_hold_barlang_urkutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=138dabf4-26a7-4f0b-bfb1-5c42bfea7351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46eae6ce-9f36-4fa6-b45b-52c6ff321a2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_robot_daedalus_hold_barlang_urkutatas","timestamp":"2021. március. 29. 13:03","title":"Gömb alakú robottal térképezheti fel a Hold barlangjait az Európai Űrügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1fd0e1-813a-4621-a0dc-a7233d6dfeaf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai szankciókat okolta az iráni elnök szombaton az állami tévé adásában azért, hogy nem érkezik elegendő koronavírus elleni vakcina az iszlám köztársaságba.","shortLead":"Az amerikai szankciókat okolta az iráni elnök szombaton az állami tévé adásában azért, hogy nem érkezik elegendő...","id":"20210327_Iran_az_amerikai_szankciokat_okolja_amiert_nem_jut_vakcinahoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e1fd0e1-813a-4621-a0dc-a7233d6dfeaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"020a233d-12e6-4615-8c38-cdc0ea78ad05","keywords":null,"link":"/vilag/20210327_Iran_az_amerikai_szankciokat_okolja_amiert_nem_jut_vakcinahoz","timestamp":"2021. március. 27. 17:55","title":"Irán az amerikai szankciókat okolja, amiért nem jut vakcinához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]