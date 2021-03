Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ecbe68ee-eb48-4985-8220-94c658fa138b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Járókelők húzták le áldozatáról reggel a Kálvária téren. ","shortLead":"Járókelők húzták le áldozatáról reggel a Kálvária téren. ","id":"20210329_letartoztatas_9_es_busz_eroszak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecbe68ee-eb48-4985-8220-94c658fa138b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d49ca5-47ae-4bac-b06d-318e4e2aa4fb","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_letartoztatas_9_es_busz_eroszak","timestamp":"2021. március. 29. 17:31","title":"Letartóztatták a férfit, aki lerángatott a 9-es buszról egy nőt, és meg akarta erőszakolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd8ce49-e4a8-460e-87a6-0cdeda881695","c_author":"HVG","category":"360","description":"Itt vannak a borítékban érkező székek és az origami-elven készült lámpák is. Szellemes és hasznos vállalkozások is ezek: központi szerepet kap mindegyikben a környezetbarát működés és a fenntarthatóság.","shortLead":"Itt vannak a borítékban érkező székek és az origami-elven készült lámpák is. Szellemes és hasznos vállalkozások is...","id":"202112_nagy_ahajtas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dd8ce49-e4a8-460e-87a6-0cdeda881695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5215e596-aa80-4c50-ac4f-33d46dc8a323","keywords":null,"link":"/360/202112_nagy_ahajtas","timestamp":"2021. március. 28. 08:40","title":"PET-palackból gyerekruha, hullámkartonból bútor - jönnek a hajtogatós startupok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45844438-f3d1-49d3-b19c-8f729e206b3b","c_author":"Bátyi Orsolya","category":"360","description":"Egy forgalmas celebüzlet és a kormánynak a vidéki üzletek megmentését célzó gazdasági csomagja révén is szó esett a kisboltokról az elmúlt hetekben. A sokszor néhány alkalmazottal működő kereskedések történetének máig ható fejezete a hatvanas évek végén kezdődött. Retróvilág, retrókereskedelem, első rész.","shortLead":"Egy forgalmas celebüzlet és a kormánynak a vidéki üzletek megmentését célzó gazdasági csomagja révén is szó esett...","id":"20210330_videki_kisboltok_uzlet_retro_hatvanas_evek_szovetkezetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45844438-f3d1-49d3-b19c-8f729e206b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2341f3a-5754-4eec-9e64-351840438c1d","keywords":null,"link":"/360/20210330_videki_kisboltok_uzlet_retro_hatvanas_evek_szovetkezetek","timestamp":"2021. március. 30. 07:00","title":"„Húsz dekával több lett, maradhat?” A vidéki kisboltok nyomában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d43d192b-dd1e-4ea4-af21-a4b2326f067f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nikol Pasinján vasárnap bejelentette, hogy lemond áprilisban tisztségéről, szabaddá téve ezzel az utat az előrehozott választások előtt.","shortLead":"Nikol Pasinján vasárnap bejelentette, hogy lemond áprilisban tisztségéről, szabaddá téve ezzel az utat az előrehozott...","id":"20210328_Ormeny_miniszterelnok_bejelentes_elorehozott_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d43d192b-dd1e-4ea4-af21-a4b2326f067f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e49401d3-b486-422a-a3d7-ee09b8b96501","keywords":null,"link":"/vilag/20210328_Ormeny_miniszterelnok_bejelentes_elorehozott_valasztas","timestamp":"2021. március. 28. 17:32","title":"Az örmény miniszterelnök bejelentette, hogy áprilisban lemond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8fee6d5-8584-4ec5-9973-f7a3853f5329","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi Mi 11 Ultra több szempontból is erős készülék. Ezek egyike a fotózás.","shortLead":"A Xiaomi Mi 11 Ultra több szempontból is erős készülék. Ezek egyike a fotózás.","id":"20210329_xiaomi_mi_11_ultra_kamera_fotozas_dxomark","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8fee6d5-8584-4ec5-9973-f7a3853f5329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e0eb01-65ac-4753-a583-f280e88320bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_xiaomi_mi_11_ultra_kamera_fotozas_dxomark","timestamp":"2021. március. 29. 19:03","title":"A független tesztlabor szerint ez most a világ legjobb kamerájú mobiltelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b63f9f9-1f33-4a74-81d6-975baa4b2894","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bár az ittas vezetők száma sokat csökkent, a biztonsági övet továbbra sem tartják sokan fontosnak.","shortLead":"Bár az ittas vezetők száma sokat csökkent, a biztonsági övet továbbra sem tartják sokan fontosnak.","id":"20210329_ellenorzes_autosok_husvetkor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b63f9f9-1f33-4a74-81d6-975baa4b2894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c3f681-162c-4c42-bc25-79f39e239dec","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_ellenorzes_autosok_husvetkor","timestamp":"2021. március. 29. 13:27","title":"Komoly ellenőrzésekre számíthatnak az autósok húsvétkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b978b7-f8a2-47bc-b6b0-a0d12ee9daf8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Addig nem költöznek el, amíg a kormány nem biztosít más alkalmas épületet.","shortLead":"Addig nem költöznek el, amíg a kormány nem biztosít más alkalmas épületet.","id":"20210329_Karacsony_koltozes_hajlektalankorhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2b978b7-f8a2-47bc-b6b0-a0d12ee9daf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6e9e35-4add-4143-a713-e1a7d045f09f","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_Karacsony_koltozes_hajlektalankorhaz","timestamp":"2021. március. 29. 19:38","title":"Karácsony: Nem engedjük kiköltöztetni a hajléktalankórházat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Gyászol a szinkronszakma.","shortLead":"Gyászol a szinkronszakma.","id":"20210328_Meghalt_Fek_Gyorgy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec0b9dd2-d42b-4986-a735-fe05e3398d28","keywords":null,"link":"/kultura/20210328_Meghalt_Fek_Gyorgy","timestamp":"2021. március. 28. 16:54","title":"Meghalt Fék György hangmérnök, aki több mint hatszáz filmen dolgozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]