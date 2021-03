Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Emberölés kísérlete miatt nem jogerősen nyolc évre ítélték a 39 éves kiskunhalasi férfit, aki öngyilkosságnak akarta álcázni barátja esetét.","shortLead":"Emberölés kísérlete miatt nem jogerősen nyolc évre ítélték a 39 éves kiskunhalasi férfit, aki öngyilkosságnak akarta...","id":"20210329_Azzal_akarta_megleckeztetni_a_baratjat_hogy_felakasztotta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed5a4b8-8a27-4fc0-af1a-ca52761264ac","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_Azzal_akarta_megleckeztetni_a_baratjat_hogy_felakasztotta","timestamp":"2021. március. 29. 13:38","title":"Nyolc évre ítélték, mert meg akarta leckéztetni, ezért felakasztotta barátját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Valaki nagyon sok pénzt nyert vasárnap. ","shortLead":"Valaki nagyon sok pénzt nyert vasárnap. ","id":"20210328_Hatos_lotto_telitalalat_sorsolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78190b56-8f33-4a90-b4c4-4e687cc5c9f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210328_Hatos_lotto_telitalalat_sorsolas","timestamp":"2021. március. 28. 16:59","title":"Elő a szelvényekkel, volt telitalálat a hatos lottón!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"196f27ac-1ba5-4cc7-9d84-51518cca8f73","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Úgy véli, legfőbb ideje, hogy Magyarország helyreállítsa az újságírás és a média szabadságát.","shortLead":"Úgy véli, legfőbb ideje, hogy Magyarország helyreállítsa az újságírás és a média szabadságát.","id":"20210330_Europai_emberi_jogi_biztos_a_magyar_kormany_barmilyen_fajta_kritikajaval_szemben_azonnali_megtorlas_varhato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=196f27ac-1ba5-4cc7-9d84-51518cca8f73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970d46af-1295-4051-b952-244d86ce097f","keywords":null,"link":"/eurologus/20210330_Europai_emberi_jogi_biztos_a_magyar_kormany_barmilyen_fajta_kritikajaval_szemben_azonnali_megtorlas_varhato","timestamp":"2021. március. 30. 11:14","title":"Kemény bírálatot fogalmazott meg az Európa Tanács emberi jogi biztosa a magyar médiahelyzettel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b9d02f8-5dae-4fee-a569-65b06cc4f5c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint csak így nyithatnak újra az iskolák és óvodák.","shortLead":"A miniszterelnök szerint csak így nyithatnak újra az iskolák és óvodák.","id":"20210329_Orban_pedagogusok_vedooltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b9d02f8-5dae-4fee-a569-65b06cc4f5c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449e87b6-4e6d-4cff-880f-38b0b037270f","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_Orban_pedagogusok_vedooltas","timestamp":"2021. március. 29. 10:55","title":"Videóban kérte a pedagógusokat Orbán Viktor, hogy regisztráljanak az oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 40 éves katowicei férfi még tavaly áprilisban ütött el egy gyalogost Nagyorosziban. A sofőr segítségnyújtás nélkül elhajtott a helyszínről.","shortLead":"A 40 éves katowicei férfi még tavaly áprilisban ütött el egy gyalogost Nagyorosziban. A sofőr segítségnyújtás nélkül...","id":"20210329_lengyelorszag_gyalogos_nagyoroszi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89d3e00-6235-4712-aed0-4df00f39fcac","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_lengyelorszag_gyalogos_nagyoroszi","timestamp":"2021. március. 29. 18:12","title":"Halálra gázolt egy gyalogost, majd a hazájába menekült egy lengyel sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8382179e-389e-4bef-8feb-79755ea7e8a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Ever Given balesete hivatalosan nem került be a játékba, egy kiegészítőnek köszönhetően azonban bárki megnézheti, ha a Szuezi-csatorna felé repül.","shortLead":"Az Ever Given balesete hivatalosan nem került be a játékba, egy kiegészítőnek köszönhetően azonban bárki megnézheti, ha...","id":"20210329_microsoft_flight_simulator_ever_given_teherhajo_szuezi_csatorna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8382179e-389e-4bef-8feb-79755ea7e8a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60300811-3740-4ffe-b2de-5838fbc5d670","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_microsoft_flight_simulator_ever_given_teherhajo_szuezi_csatorna","timestamp":"2021. március. 29. 11:33","title":"Valaki betette a Microsoft repülős játékába a Szuezi-csatornában keresztbe fordult teherhajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80b5e3b9-7c1d-4a56-86b7-5e6378f17175","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Halojelenséget fotózott az MTI munkatársa, Komka Péter vasárnap. A Nap körül megjelenő optikai jelenséget a 8-12 kilométer magasan képződő fátyolfelhők, vagy pehelyfelhők jégkristályain megtörő fény idézi elő. Mutatjuk a fotókat!","shortLead":"Halojelenséget fotózott az MTI munkatársa, Komka Péter vasárnap. A Nap körül megjelenő optikai jelenséget a 8-12...","id":"20210328_Salgotarjan_halojelenseg_fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80b5e3b9-7c1d-4a56-86b7-5e6378f17175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b906a241-675b-4a5a-b8b6-f81f9e185e5c","keywords":null,"link":"/elet/20210328_Salgotarjan_halojelenseg_fotok","timestamp":"2021. március. 28. 20:31","title":"Lenyűgöző optikai jelenséget örökítettek meg Salgótarján közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf0ef6a-2a6b-461e-9c20-5d713e08b075","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter Bayer Zsoltnál mesélte el gondolatait a járványhelyzetről: a magyar egészségügy szerinte meg se rendült, és reményei szerint május végén vagy június elején lehet már nyitni.","shortLead":"A miniszter Bayer Zsoltnál mesélte el gondolatait a járványhelyzetről: a magyar egészségügy szerinte meg se rendült, és...","id":"20210329_Kasler_bayer_koronavirus_emmi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edf0ef6a-2a6b-461e-9c20-5d713e08b075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa6f559-4b6f-41bc-9873-0d1cd1979f91","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_Kasler_bayer_koronavirus_emmi","timestamp":"2021. március. 29. 10:31","title":"Kásler: Május végén vagy június elején lehet már nyitni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]