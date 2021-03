Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3376527a-cd9f-473c-b8e6-efd8f5694bc1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az első jelentések felülvizsgálata kellett ahhoz, hogy kiderüljön a valós szám.","shortLead":"Az első jelentések felülvizsgálata kellett ahhoz, hogy kiderüljön a valós szám.","id":"20210329_mexiko_halalozasi_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3376527a-cd9f-473c-b8e6-efd8f5694bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c8ba4c-8921-496a-8e12-89ac340306f2","keywords":null,"link":"/vilag/20210329_mexiko_halalozasi_statisztika","timestamp":"2021. március. 29. 12:40","title":"Százezerrel többen haltak meg koronavírusban Mexikóban, mint amennyit jelentettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f25c624-4bf4-44e5-98b7-20e1eeacd960","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar focisták állítólag cigányoknak nevezték a román játékosokat a meccsen, és utána az öltözőnél is.","shortLead":"A magyar focisták állítólag cigányoknak nevezték a román játékosokat a meccsen, és utána az öltözőnél is.","id":"20210329_roman_magyar_uefa_feljelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f25c624-4bf4-44e5-98b7-20e1eeacd960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6c466e-29fd-4571-ba0c-87d65f5c7773","keywords":null,"link":"/sport/20210329_roman_magyar_uefa_feljelentes","timestamp":"2021. március. 29. 17:31","title":"Rasszista beszólások miatt jelentették fel a magyar U21-es válogatottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7365eb1-d6a5-4b54-bd71-c9a846c36e62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rektor szerint bírjuk ki ezt a másfél hónapot és akkor lesz egy nagyon szép nyarunk.","shortLead":"A rektor szerint bírjuk ki ezt a másfél hónapot és akkor lesz egy nagyon szép nyarunk.","id":"20210329_Merkely_jarvany_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7365eb1-d6a5-4b54-bd71-c9a846c36e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584e463c-7c49-46f2-9163-720b52879b6b","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_Merkely_jarvany_oltas","timestamp":"2021. március. 29. 20:58","title":"Merkely: Másfél hónap van még a járványból, utána jelentősen csökkenni fognak a számok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9694fc6-fe55-4ffd-94b7-73b9b3b8dc86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A PPF-et alapító Petr Kellner 56 éves volt.","shortLead":"A PPF-et alapító Petr Kellner 56 éves volt.","id":"20210329_ppf_csoport_petr_kellner_helikopter_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9694fc6-fe55-4ffd-94b7-73b9b3b8dc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c2f28c-bb78-4bb8-a457-77c9255cd55e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210329_ppf_csoport_petr_kellner_helikopter_baleset","timestamp":"2021. március. 29. 21:30","title":"A PPF bejelentette, kit neveznek ki a helikopter-balesetben meghalt cseh milliárdos helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f558b96-772d-47cf-9e8b-2c2bc8e174a2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A csatornán ismét elindulhatott a hajóforgalom.","shortLead":"A csatornán ismét elindulhatott a hajóforgalom.","id":"20210329_ever_given_kiszabadult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f558b96-772d-47cf-9e8b-2c2bc8e174a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50cddcc2-8b71-4b22-9465-eb575b7e7579","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210329_ever_given_kiszabadult","timestamp":"2021. március. 29. 16:15","title":"Már úszik az Ever Given, lassan elhagyja a Szuezi-csatornát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0fd19c-a529-49de-a876-a27bdd30610a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) várhatóan a héten teszi közzé a koronavírus eredetéről készített jelentését Kínában. Az AP hírügynökség most ebből közölt néhány részletet.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) várhatóan a héten teszi közzé a koronavírus eredetéről készített jelentését...","id":"20210329_koronavirus_terjedes_jarvany_denever_ember_who_egeszegugyi_vilagszervezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a0fd19c-a529-49de-a876-a27bdd30610a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b04eae5-9292-4d1d-a856-91c01018720f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_koronavirus_terjedes_jarvany_denever_ember_who_egeszegugyi_vilagszervezet","timestamp":"2021. március. 29. 14:07","title":"Közvetítő fajon át terjedhetett a koronavírus denevérről emberre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"429579fc-6f98-469d-a83d-9dcc0e27e174","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Le is kordonozzák a járművek első részét.

","shortLead":"Le is kordonozzák a járművek első részét.

","id":"20210329_busz_troli_sofor_elso_ajto_lezaras_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=429579fc-6f98-469d-a83d-9dcc0e27e174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22287bfb-32af-47ed-9b0d-544d103161da","keywords":null,"link":"/cegauto/20210329_busz_troli_sofor_elso_ajto_lezaras_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. március. 29. 05:41","title":"Lezárják az első ajtókat a budapesti buszokon és trolikon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1366595-71c6-46d2-afd8-f750ef5bc71a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Magyarországon, Európában és az egész világon emelkedik a császármetszések aránya – derül ki Boros Julianna Császármetszések növekvő trendje a világban és Magyarországon című tanulmányából. ","shortLead":"Magyarországon, Európában és az egész világon emelkedik a császármetszések aránya – derül ki Boros Julianna...","id":"202112_csaszarmetszeses_trendek_kevesebbhagyomanyos_szules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1366595-71c6-46d2-afd8-f750ef5bc71a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d259d15-f204-415f-ba4d-50f57db2c316","keywords":null,"link":"/360/202112_csaszarmetszeses_trendek_kevesebbhagyomanyos_szules","timestamp":"2021. március. 30. 13:00","title":"Egyre gyakoribb a császármetszés a világon, Magyarországon különösen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]