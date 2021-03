Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"082ffe6e-0c77-47ec-b1b9-401f9c7804b6","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nem csak azért, mert mindkettő egyértelműen káros.","shortLead":"Nem csak azért, mert mindkettő egyértelműen káros.","id":"20210330_Megeri_az_alkohol_mellett_a_cigit_is_letenni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=082ffe6e-0c77-47ec-b1b9-401f9c7804b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4915dda1-76bb-4cc8-b5aa-2fd504c5bdaf","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210330_Megeri_az_alkohol_mellett_a_cigit_is_letenni","timestamp":"2021. március. 30. 12:30","title":"Megéri az alkohol mellett a cigit is letenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df7984bc-2592-4aab-a7d6-836c519dcfb2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tragédiában többen elhunytak, köztük a PPF Csoport alapítója, Petr Kellner.","shortLead":"A tragédiában többen elhunytak, köztük a PPF Csoport alapítója, Petr Kellner.","id":"20210330_petr_kellner_helikopter_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df7984bc-2592-4aab-a7d6-836c519dcfb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4ceaab-c2bf-440e-bea1-e837edfa9d45","keywords":null,"link":"/vilag/20210330_petr_kellner_helikopter_baleset","timestamp":"2021. március. 30. 16:01","title":"Közzétették a fotókat a cseh milliárdost szállító, lezuhant helikopter roncsairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A külföldi polgároknak érvényes tartózkodási engedéllyel kell rendelkezniük a regisztrációhoz.","shortLead":"A külföldi polgároknak érvényes tartózkodási engedéllyel kell rendelkezniük a regisztrációhoz.","id":"20210331_romania_oltas_regisztracio_kulfoldiek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad1becd0-c388-4408-86b8-85128e043776","keywords":null,"link":"/vilag/20210331_romania_oltas_regisztracio_kulfoldiek","timestamp":"2021. március. 31. 05:26","title":"Romániában a külföldiek is regisztrálhatnak az oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4890393-6246-4a02-bb82-6fa01857db80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberölés vasárnap este történt, a gyanúsított egy kisvárdai férfi.","shortLead":"Az emberölés vasárnap este történt, a gyanúsított egy kisvárdai férfi.","id":"20210331_emberoles_papon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4890393-6246-4a02-bb82-6fa01857db80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a51acd3-dc8a-4d38-8ef7-c6c5029515ce","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_emberoles_papon","timestamp":"2021. március. 31. 19:01","title":"Megfojthatta szállásadóját egy férfi Papon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14436bf3-b135-4fa5-a7e2-1ef806bd2925","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igaz, csak nagyjából fél napig.","shortLead":"Igaz, csak nagyjából fél napig.","id":"20210331_hida_the_pain_harold_stockholmi_vakcinaregisztracio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14436bf3-b135-4fa5-a7e2-1ef806bd2925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61901b7a-d763-4ed1-81e7-73f68137d87b","keywords":null,"link":"/elet/20210331_hida_the_pain_harold_stockholmi_vakcinaregisztracio","timestamp":"2021. március. 31. 17:06","title":"Váratlan magyar siker: Hide the Pain Harold lett a stockholmi vakcinaregisztráció arca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b821d668-7356-44a2-91d0-9e6e56ab95fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogszabály szerint az igazolványban szereplő névre kell, hogy szóljon a számla, de az államkincstár szerint igyekeznek rugalmasak lenni.","shortLead":"A jogszabály szerint az igazolványban szereplő névre kell, hogy szóljon a számla, de az államkincstár szerint...","id":"20210329_lakasfelujitas_tamogatas_szamla","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b821d668-7356-44a2-91d0-9e6e56ab95fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aee04aa-829e-48a1-ada8-c429f08cc998","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_lakasfelujitas_tamogatas_szamla","timestamp":"2021. március. 29. 21:12","title":"Otthonfelújítási támogatás: gondot okozhat, ha lemarad a számláról a harmadik név","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c113b12e-d0e7-4282-b88f-4ebf109f715a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaliforniai Egyetem tudósai szerint a betegségeket terjesztő szúnyogok, és más invazív fajok is elindultak az északabbra fekvő területek felé, mert a telek sokkal enyhébbek lettek.","shortLead":"A Kaliforniai Egyetem tudósai szerint a betegségeket terjesztő szúnyogok, és más invazív fajok is elindultak...","id":"20210331_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_tropusi_allatok_tropusi_novenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c113b12e-d0e7-4282-b88f-4ebf109f715a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383f1c98-2c23-49f1-a1db-31addbd494a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_tropusi_allatok_tropusi_novenyek","timestamp":"2021. március. 31. 20:03","title":"Beindította a fajok vándorlását a globális felmelegedés Amerikában, és ez nem jelent jót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d4eb17e-da36-481c-a48f-f6b68f895615","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy mianmari civil szervezet úgy számol, hogy legalább 510 civil áldozata van a biztonsági erők erőszakjának, akkor is, ha azokat nem számítjuk közéjük, akik nyomtalanul eltűntek.","shortLead":"Egy mianmari civil szervezet úgy számol, hogy legalább 510 civil áldozata van a biztonsági erők erőszakjának, akkor is...","id":"20210330_mianmar_tuntetesek_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d4eb17e-da36-481c-a48f-f6b68f895615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2fdc379-1917-424e-8c1e-05e58f0eb508","keywords":null,"link":"/vilag/20210330_mianmar_tuntetesek_aldozatok","timestamp":"2021. március. 30. 05:59","title":"Ötszáznál is több civilt ölhettek meg a mianmari tüntetéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]