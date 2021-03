85 millió éve élt húsevő dinoszaurusz koponyájára bukkantak a tudósok

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb78980f-358e-4648-b8ba-3b7a84e9b389","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ország a szankciók miatt gyógyszereket is alig tud importálni.","shortLead":"Az ország a szankciók miatt gyógyszereket is alig tud importálni.","id":"20210329_koolajat_csere_vakcina_venezuela","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb78980f-358e-4648-b8ba-3b7a84e9b389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd33846-5687-4c3d-89b4-178ba6907445","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210329_koolajat_csere_vakcina_venezuela","timestamp":"2021. március. 29. 20:32","title":"Kőolajat cserélne vakcinára Venezuela","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69645765-e652-40e8-a4d0-0750f31fe839","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyedi külsejű, sportos hangulatú szabadidő-autó teljes tetejét napelemek borítják.","shortLead":"Az egyedi külsejű, sportos hangulatú szabadidő-autó teljes tetejét napelemek borítják.","id":"20210330_napi_100_kilometer_ajandekba_ezt_igeri_a_napelemes_uj_villanyauto_humble_one","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69645765-e652-40e8-a4d0-0750f31fe839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6900d999-5cf3-4ade-93c0-c99be749ab94","keywords":null,"link":"/cegauto/20210330_napi_100_kilometer_ajandekba_ezt_igeri_a_napelemes_uj_villanyauto_humble_one","timestamp":"2021. március. 30. 09:41","title":"Napi 100 kilométer ajándékba: ezt ígéri az 1000 lóerős napelemes új villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be320337-80d3-4835-ac68-ec8ec51a58dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt település tűzoltóit riasztották a helyszínre.

","shortLead":"Öt település tűzoltóit riasztották a helyszínre.

","id":"20210331_devecser_raktar_tuz_muanyag_katasztrofavedelem_tuzoltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be320337-80d3-4835-ac68-ec8ec51a58dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c66e136-799f-4c11-97a1-2c56b7fc2aa8","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_devecser_raktar_tuz_muanyag_katasztrofavedelem_tuzoltok","timestamp":"2021. március. 31. 08:54","title":"Kigyulladt egy devecseri raktár, gumi és műanyagbálák lángolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a60315-12b0-48eb-b54f-ee6f789c80c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Virtuálisvalóság-szemüveggel az igazi, de normál képernyőn nézve is izgalmas látvánnyal szolgál az a körpanoráma-kép, melyet a Curiosity készített nemrég a marsi Gale-kráterről.","shortLead":"Virtuálisvalóság-szemüveggel az igazi, de normál képernyőn nézve is izgalmas látvánnyal szolgál az a körpanoráma-kép...","id":"20210330_curiosity_mars_panoramafoto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02a60315-12b0-48eb-b54f-ee6f789c80c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74138d18-4f41-495e-9dcc-3f8b14d11f4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_curiosity_mars_panoramafoto","timestamp":"2021. március. 30. 08:03","title":"1,2 milliárd pixeles panorámafotóval jelentkezett a Marsról a Curiosity","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60ae4703-68f9-4716-8b02-e101ede53981","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy alapvetően laikus, de a számokkal jól bánó fiatalember hazai, és immár világhíresség lett, mert a lengyel statisztikai hivatalnak is ő magyarázza el, hogy áll a járvány, illetve merre megy.","shortLead":"Egy alapvetően laikus, de a számokkal jól bánó fiatalember hazai, és immár világhíresség lett, mert a lengyel...","id":"20210330_Die_Welt_Michal_Rogalski_Lengyelorszag_lapszemle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60ae4703-68f9-4716-8b02-e101ede53981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0398fa28-3489-4e89-ba1e-6d09945f39c7","keywords":null,"link":"/360/20210330_Die_Welt_Michal_Rogalski_Lengyelorszag_lapszemle","timestamp":"2021. március. 30. 07:30","title":"Die Welt: Michal Rogalski, Lengyelország prófétája járványügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8096dc-db47-4546-bdfc-5e7bb7783687","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hőváltozás miatt a maszkokban lévő apró szálak mozogni kezdenek, de szó sincs róla, hogy azok valamilyen élőlények lennének.","shortLead":"A hőváltozás miatt a maszkokban lévő apró szálak mozogni kezdenek, de szó sincs róla, hogy azok valamilyen élőlények...","id":"20210331_arcmaszk_fereg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e8096dc-db47-4546-bdfc-5e7bb7783687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45d78cf-0144-4332-8058-2239a1c90261","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_arcmaszk_fereg","timestamp":"2021. március. 31. 08:42","title":"Most épp az terjed az arcmaszkokról, hogy férgek vannak bennük – de ez sem igaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e08fb3b-6582-4b32-b0b6-d60a9a6e9fca","c_author":"TriGranit","category":"brandcontent","description":"Korai lenne temetni az irodai létet, mert bár a koronavírus-járvány miatt robbanásszerűen elterjedt a home office és a távmunka, a normalitás visszatértével vélhetően a munkavállalók zöme újra belevetné magát az irodai életbe. A munkahelyek azonban infrastruktúrában és szemléletben is átalakulva várják a dolgozóikat. ","shortLead":"Korai lenne temetni az irodai létet, mert bár a koronavírus-járvány miatt robbanásszerűen elterjedt a home office és...","id":"20210330_Nem_vesz_el_csak_atalakul__mi_lesz_az_irodakkal_a_jarvany_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e08fb3b-6582-4b32-b0b6-d60a9a6e9fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26c3498a-0164-4fce-ab7c-e19726b2f0e3","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210330_Nem_vesz_el_csak_atalakul__mi_lesz_az_irodakkal_a_jarvany_utan","timestamp":"2021. március. 31. 11:30","title":"Nem vész el, csak átalakul – mi lesz az irodákkal a járvány után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75c501e-971c-4938-a27f-d6c6270e6ed4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alig több mint feleannyian akarnak a kaposvári egyetemen színésznek tanulni, mint az előző években.","shortLead":"Alig több mint feleannyian akarnak a kaposvári egyetemen színésznek tanulni, mint az előző években.","id":"20210330_A_Vidnyanszkyfele_kaposvari_szineszkepzesre_is_sokkal_kevesebben_jelentkeztek_iden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a75c501e-971c-4938-a27f-d6c6270e6ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8df1593-7f8f-44c9-a208-5b5acab7bc32","keywords":null,"link":"/elet/20210330_A_Vidnyanszkyfele_kaposvari_szineszkepzesre_is_sokkal_kevesebben_jelentkeztek_iden","timestamp":"2021. március. 30. 10:48","title":"A Vidnyánszky-féle, kaposvári színészképzésre is sokkal kevesebben jelentkeztek idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]