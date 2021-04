Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f7e6525-5729-48ea-acac-e21b604963b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig 1,1 millió orosz és szintén 1,1 millió adag kínai oltóanyag érkezett az országba.","shortLead":"Eddig 1,1 millió orosz és szintén 1,1 millió adag kínai oltóanyag érkezett az országba.","id":"20210331_szputnyik_v_orosz_vakcina_szijjarto_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f7e6525-5729-48ea-acac-e21b604963b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d20f939-c355-4bb9-807e-05bf29124405","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_szputnyik_v_orosz_vakcina_szijjarto_peter","timestamp":"2021. március. 31. 08:21","title":"Újabb 250 ezer orosz vakcina érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4890393-6246-4a02-bb82-6fa01857db80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberölés vasárnap este történt, a gyanúsított egy kisvárdai férfi.","shortLead":"Az emberölés vasárnap este történt, a gyanúsított egy kisvárdai férfi.","id":"20210331_emberoles_papon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4890393-6246-4a02-bb82-6fa01857db80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a51acd3-dc8a-4d38-8ef7-c6c5029515ce","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_emberoles_papon","timestamp":"2021. március. 31. 19:01","title":"Megfojthatta szállásadóját egy férfi Papon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A virológus bemutatott egy tanulmányt, amely szerint az elérhető vakcinadózisok 78 százaléka mindössze 10 országban oszlik el, ami miatt világ döntő többségében újabb koronavírus-mutációk jelenhetnek meg.\r

\r

","shortLead":"A virológus bemutatott egy tanulmányt, amely szerint az elérhető vakcinadózisok 78 százaléka mindössze 10 országban...","id":"20210331_Kemenesi_Gabor_vakcina_fertozes_koroanvirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67deb6b3-347c-4a30-8e9a-30fb349c8b3b","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_Kemenesi_Gabor_vakcina_fertozes_koroanvirus","timestamp":"2021. március. 31. 17:21","title":"Kemenesi Gábor: A vakcinák a tünetmentes fertőzés megjelenésétől is védenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf0f7db9-8cbf-4786-8667-5b87012893ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal a raktárosmunkákra tervezett robottal rukkolt elő az iparágban több érdekes fejlesztéssel is rendelkező Boston Dynamics.","shortLead":"Ezúttal a raktárosmunkákra tervezett robottal rukkolt elő az iparágban több érdekes fejlesztéssel is rendelkező Boston...","id":"20210330_boston_dynamics_robot_doboz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf0f7db9-8cbf-4786-8667-5b87012893ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2fe864c-559c-4a06-b6c0-19b8a678a749","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_boston_dynamics_robot_doboz","timestamp":"2021. március. 30. 14:06","title":"Táncolni ugyan nem tud, de ügyesen pakolja a dobozokat a Boston Dynamics új robotja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d61d4d03-1176-4d91-be93-d2d2503ac451","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csak a bírósági eljárásokban alkalmazták, de a jövőben más eljárásoknál is kiterjesztenék a videótechnológiás ügyintézést, amikor az ügyfél online videón, élőben intézhet ügyeket.","shortLead":"Eddig csak a bírósági eljárásokban alkalmazták, de a jövőben más eljárásoknál is kiterjesztenék a videótechnológiás...","id":"20210401_Online_videon_keresztul_is_intezhetunk_majd_ugyeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d61d4d03-1176-4d91-be93-d2d2503ac451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73be4a47-906f-4d3e-b6a7-f3d5eaffeac0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_Online_videon_keresztul_is_intezhetunk_majd_ugyeket","timestamp":"2021. április. 01. 11:15","title":"Online videón keresztül is intézhetünk majd ügyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e745f31-44d9-4f97-a4d7-5bbca06ff62b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pestszentlőrincen pedig csak csökkentett óraszámban fogadják a betegeket. \r

","shortLead":"Pestszentlőrincen pedig csak csökkentett óraszámban fogadják a betegeket. \r

","id":"20210401_Kardiologia_urologia_Pestszentimre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e745f31-44d9-4f97-a4d7-5bbca06ff62b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfadb469-20a0-4932-ad05-501418d3cf8b","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_Kardiologia_urologia_Pestszentimre","timestamp":"2021. április. 01. 12:25","title":"Megszűnik a kardiológiai és urológiai rendelés Pestszentimrén az orvosok átvezénylése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU raktáraiba került berendezések a leírás alapján modernebbnek tűnnek. A jelentős árkülönbség oka az lehet, hogy a tavalyi árakat a hirtelen jött igény is felverte.","shortLead":"Az EU raktáraiba került berendezések a leírás alapján modernebbnek tűnnek. A jelentős árkülönbség oka az lehet...","id":"20210331_lelegeztetogep_beszerzes_europai_unio_kozbeszerzes_belugyminiszterium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f954a44a-c7c7-4e97-8af0-ebbb72769078","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210331_lelegeztetogep_beszerzes_europai_unio_kozbeszerzes_belugyminiszterium","timestamp":"2021. március. 31. 10:45","title":"G7.hu: Magyarország olcsóbban vett lélegeztetőgépeket az EU-nak, mint saját magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b1521a0-1b4f-426a-8bd6-39ecbdf4b5b0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Carnivac-Cov nevű oltóanyag a világ első olyan Covid-vakcinája, amit állatok számára fejlesztettek. Az oroszok szerint nincs semmilyen mellékhatása, és 100 százalékban működik.","shortLead":"A Carnivac-Cov nevű oltóanyag a világ első olyan Covid-vakcinája, amit állatok számára fejlesztettek. Az oroszok...","id":"20210401_koronavirus_vakcina_oltas_allatok_oroszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b1521a0-1b4f-426a-8bd6-39ecbdf4b5b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc347aa-45d6-44cb-aee5-e8d218a1d6f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_koronavirus_vakcina_oltas_allatok_oroszorszag","timestamp":"2021. április. 01. 09:39","title":"Bejegyezték az állatoknak készült koronavírus-vakcinát Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]