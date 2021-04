Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83b3d57e-dc13-4d11-b83d-6f7109473fac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szakmai útmutatót is mellékeltek a listához.","shortLead":"Egy szakmai útmutatót is mellékeltek a listához.","id":"20210331_haziorvos_praxis_regisztraltak_nevsor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83b3d57e-dc13-4d11-b83d-6f7109473fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c506ea-9671-42e7-bd51-dd7a56abc3d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_haziorvos_praxis_regisztraltak_nevsor","timestamp":"2021. március. 31. 21:32","title":"Megkapták a háziorvosok a praxisukhoz tartozó regisztráltak névsorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f825a757-44bc-439a-8cdf-b1360e7906c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesterségesintelligencia-alapú szoftverek egyik vezető fejlesztő cége azt vizsgálta, milyen szempontok alapján váltanak újabb telefonra az amerikai felhasználók. Bár manapság minden az 5G-ről szól, meglepő módon ez nem hozza igazán lázba a felhasználókat.","shortLead":"A mesterségesintelligencia-alapú szoftverek egyik vezető fejlesztő cége azt vizsgálta, milyen szempontok alapján...","id":"20210331_blibkai_felmeres_fontos_okostelefon_funkciok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f825a757-44bc-439a-8cdf-b1360e7906c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff203cc-6ad2-4994-ba3c-ee8816ff5120","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_blibkai_felmeres_fontos_okostelefon_funkciok","timestamp":"2021. március. 31. 08:03","title":"5G? Tárhely? Üzemidő? Mi fontos ma egy telefonban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d91519b6-4f46-4fff-935f-79f6ba546c9e","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az újságok női rovatai, a színes magazinok, a csak női munkákat publikáló kiadók mind-mind olyan részei a médiának, ahol a tartalmat nőkre szabják. Miért van szükség ezekre a cikkekre, könyvekre és történetekre? A választ a 20. század legnagyobb feministái fogják megadni, de a megértést segíti a sokszínű modern média is.","shortLead":"Az újságok női rovatai, a színes magazinok, a csak női munkákat publikáló kiadók mind-mind olyan részei a médiának...","id":"20210331_Miert_van_szukseg_noi_magazinokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d91519b6-4f46-4fff-935f-79f6ba546c9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b930ebfb-38bd-499b-b722-eaa876a668dc","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210331_Miert_van_szukseg_noi_magazinokra","timestamp":"2021. március. 31. 19:15","title":"Miért van szükség női magazinokra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886c7afb-dd6c-4b48-8e6f-d2526b1f2782","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Több hónap csúszással tették közzé a határozatot.","shortLead":"Több hónap csúszással tették közzé a határozatot.","id":"20210330_nepszavazas_epitesi_tilalom_strand","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=886c7afb-dd6c-4b48-8e6f-d2526b1f2782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf64a22d-d66e-4c32-b03d-00c78d30bec9","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_nepszavazas_epitesi_tilalom_strand","timestamp":"2021. március. 30. 20:31","title":"Nem lesz népszavazás arról, hogy legyen-e építési tilalom a strandokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e689c3b-66b9-4552-a952-35d3ec99332e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A volt amerikai nagykövetnek egészségipari múltja is van.","shortLead":"A volt amerikai nagykövetnek egészségipari múltja is van.","id":"20210331_szabo_laszlo_mediaworks_richter_gedeon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e689c3b-66b9-4552-a952-35d3ec99332e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"117ed5d6-78e4-40ad-9db8-845dc676c293","keywords":null,"link":"/kkv/20210331_szabo_laszlo_mediaworks_richter_gedeon","timestamp":"2021. március. 31. 05:54","title":"Az állam a Mediaworks elnökét ültetné be a Richter igazgatóságába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe75e950-bc05-45cf-9859-2068457873e6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az első csillagok és galaxisok előtti időből származó fekete lyukra bukkantak ausztrál tudósok. A mintegy 55 ezer naptömegű fekete lyuk adhatja a ma létező szupernagy tömegű fekete lyukak magját és segíthet a kutatóknak felbecsülni az univerzumban lévő ilyen objektumok számát.","shortLead":"Az első csillagok és galaxisok előtti időből származó fekete lyukra bukkantak ausztrál tudósok. A mintegy 55 ezer...","id":"20210331_elso_csillagok_es_galaxisok_elottrol_szarmazo_fekete_lyuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe75e950-bc05-45cf-9859-2068457873e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66990b18-cbed-4bea-a334-3a07df39bcb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_elso_csillagok_es_galaxisok_elottrol_szarmazo_fekete_lyuk","timestamp":"2021. március. 31. 07:03","title":"30 éve megjósolták, most megvan: az első csillagok és galaxisok előttről származó fekete lyukra bukkantak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53af837b-8df8-4673-abc0-831e2cbc182e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar csapat egy durva meccsen aratott győzelmet.","shortLead":"A magyar csapat egy durva meccsen aratott győzelmet.","id":"20210331_Andorra_Magyarorszag_vilagbajnoki_selejtezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53af837b-8df8-4673-abc0-831e2cbc182e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d58f9721-eaec-4dcc-8fac-e689d5facbdf","keywords":null,"link":"/sport/20210331_Andorra_Magyarorszag_vilagbajnoki_selejtezo","timestamp":"2021. március. 31. 20:45","title":"Négy gólt lőve hozta a kötelezőt a magyar válogatott Andorrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5619cd19-d324-4fbb-81be-d2cbc264bf0e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A decemberben elfogadott jogszabály ellen a legfelsőbb bíróság, az ombudsman és az akkori kormány is alkotmányossági óvást emelt, de hiába. Akit adócsaláson kapnak, annak mostantól elég visszafizetnie az elcsalt adót egy büntetőkamattal együtt, és nem kerül börtönbe.","shortLead":"A decemberben elfogadott jogszabály ellen a legfelsőbb bíróság, az ombudsman és az akkori kormány is alkotmányossági...","id":"20210331_romania_adocsalas_borton_helyett_penz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5619cd19-d324-4fbb-81be-d2cbc264bf0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"674b33ab-de8f-4017-b12f-c021c10d8d71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210331_romania_adocsalas_borton_helyett_penz","timestamp":"2021. március. 31. 17:42","title":"Romániában az adócsalók már kivásárolhatják magukat a börtönbüntetésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]