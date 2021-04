Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3afacf4a-5dfb-4ba2-bffc-1cf5f03d64f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kisfilmmel jelentkeztek az orvosi szervezetek. ","shortLead":"Kisfilmmel jelentkeztek az orvosi szervezetek. ","id":"20210402_Legyen_beke_mar_legyen_vege_mar__Husvet_elott_uzentek_az_orvosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3afacf4a-5dfb-4ba2-bffc-1cf5f03d64f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf2bf05-9e54-447f-b01d-ff8c39bb9d40","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_Legyen_beke_mar_legyen_vege_mar__Husvet_elott_uzentek_az_orvosok","timestamp":"2021. április. 02. 09:40","title":"„Legyen béke már, legyen vége már” - Húsvét előtt üzentek az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a3efd4-46bb-4cc2-9339-97d5f6b0650e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A most szombatig zajló, első körös oltásra 78 ezer ember kapott behívót.","shortLead":"A most szombatig zajló, első körös oltásra 78 ezer ember kapott behívót.","id":"20210401_Elkezdodott_a_pedagogusok_soron_kivuli_oltasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05a3efd4-46bb-4cc2-9339-97d5f6b0650e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec77b68b-28c8-4343-a0dd-9b55a33e6e26","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_Elkezdodott_a_pedagogusok_soron_kivuli_oltasa","timestamp":"2021. április. 01. 17:23","title":"Elkezdődött a pedagógusok soron kívüli oltása, 215 ezren regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4634d1a5-7f88-4eff-b119-eedb5f5ae5b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lakosságarányosan Magyarországon halnak meg naponta a legtöbben koronavírus-fertőzésben. Bár több szakértő szerint ebben a megkésett korlátozó intézkedések is szerepet játszanak, az emberek felelőtlensége, rossz egészségi állapota és a forráshiányos egészségügyi ellátórendszer legalább ennyire ludas, miközben az egészségügyi dolgozók erőn felül küzdenek a betegek életéért.","shortLead":"Lakosságarányosan Magyarországon halnak meg naponta a legtöbben koronavírus-fertőzésben. Bár több szakértő szerint...","id":"20210401_koronavirus_ellatas_jarvanyhelyzet_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4634d1a5-7f88-4eff-b119-eedb5f5ae5b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228302f4-384d-4920-baa0-b79afb75b912","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_koronavirus_ellatas_jarvanyhelyzet_adatok","timestamp":"2021. április. 01. 11:20","title":"Akkor kell tartanunk a halálozások számának növekedésétől, amikor majd stagnál a gépen lévők száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő héten meglehet a részleges nyitáshoz szükséges 2,5 millió beoltott.","shortLead":"Jövő héten meglehet a részleges nyitáshoz szükséges 2,5 millió beoltott.","id":"20210402_Orban_Husvet_utan_12_nappal_johet_az_elso_nyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bb9fd31-8212-46b4-a988-0be184368f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51cbc09-e0c4-4278-ad91-391d4bc8de64","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_Orban_Husvet_utan_12_nappal_johet_az_elso_nyitas","timestamp":"2021. április. 02. 10:23","title":"Orbán szavai alapján húsvét után pár nappal nyithatnak a boltok és a szolgáltatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81eddde-4fe5-49e3-911a-5d58902c5e33","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tavaly október óta negyedszer hosszabbították meg a vészhelyzetet.","shortLead":"Tavaly október óta negyedszer hosszabbították meg a vészhelyzetet.","id":"20210402_szlovakia_veszhelyzet_meghosszabbitasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b81eddde-4fe5-49e3-911a-5d58902c5e33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c9e196-b1b4-49d2-b673-f75a823ffc33","keywords":null,"link":"/vilag/20210402_szlovakia_veszhelyzet_meghosszabbitasa","timestamp":"2021. április. 02. 11:31","title":"Meghosszabbították 40 nappal a járvány miatti vészhelyzetet Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e57a5b6-d72a-4ec8-8fa9-07d7d08d28b6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annál is sokkal jobban nőtt az amerikai munkahelyek száma, mint amekkora javulást a szakértők vártak.","shortLead":"Annál is sokkal jobban nőtt az amerikai munkahelyek száma, mint amekkora javulást a szakértők vártak.","id":"20210402_usa_munka_valsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e57a5b6-d72a-4ec8-8fa9-07d7d08d28b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be0a7fa9-5b09-42de-a60d-e784c64a63df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210402_usa_munka_valsag","timestamp":"2021. április. 02. 15:41","title":"Már látszik az oltás és a válságkezelő csomag eredménye, tömegesen mehetnek vissza dolgozni az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f768cbbe-3a88-4b50-a347-fa583561db95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Adam Kiciński, a fejlesztő cég vezetője korábban arról beszélt, hogy egy különálló nagy játék lesz a Cyberpunk 2077 multiplayer. A helyzet viszont változott.","shortLead":"Adam Kiciński, a fejlesztő cég vezetője korábban arról beszélt, hogy egy különálló nagy játék lesz a Cyberpunk 2077...","id":"20210401_cd_project_red_cyberpunk_2077_multiplayer_tobbjatekos_mod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f768cbbe-3a88-4b50-a347-fa583561db95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d913d3f-8eb3-4e09-8de4-50432f8ee314","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_cd_project_red_cyberpunk_2077_multiplayer_tobbjatekos_mod","timestamp":"2021. április. 01. 17:03","title":"Mégsem lesz külön játék a többjátékos módú Cyberpunk 2077","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a5e31f-ae89-49e3-a471-51f2847c57d7","c_author":"Allianz","category":"brandchannel","description":"Megérkezett a biztosítási ügyintézés jövője.","shortLead":"Megérkezett a biztosítási ügyintézés jövője.","id":"allianz_20210301_Ha_mar_torott_az_auto_legalabb_az_ugyintezes_ne_fajjon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5a5e31f-ae89-49e3-a471-51f2847c57d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af497d67-8bc6-4c07-9be9-98cd7f6ba2ca","keywords":null,"link":"/brandchannel/allianz_20210301_Ha_mar_torott_az_auto_legalabb_az_ugyintezes_ne_fajjon","timestamp":"2021. április. 01. 15:35","title":"Koccant az autójával? Így lesz kevesebb fejfájás az ügyintézés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Allianz Hungária Zrt.","c_partnerlogo":"a984d750-8274-4474-bcfb-aaccf4fd1409","c_partnertag":"Allianz"}]