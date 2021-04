Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61880887-41d1-49d8-8aa3-c2ae48831597","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hadsereg és a rendőrség 550 embert ölt meg a puccs kezdete óta.","shortLead":"A hadsereg és a rendőrség 550 embert ölt meg a puccs kezdete óta.","id":"20210403_tuntetes_mianmar_gyilkossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61880887-41d1-49d8-8aa3-c2ae48831597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb79686b-0681-4443-b49f-54051c71e574","keywords":null,"link":"/vilag/20210403_tuntetes_mianmar_gyilkossag","timestamp":"2021. április. 03. 15:02","title":"Tüzet nyitott a tüntetőkre a hadsereg Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b47d6042-ffcf-4ad6-bf70-500f07213e04","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ egyik legrégibb máig megoldatlan bűnügyét segíthet megoldani egy maroknyi 17. századi arab ezüstérme, amelyekből egyet New Englandban találtak egy Rhode Island-i szedd magad-földön.","shortLead":"A világ egyik legrégibb máig megoldatlan bűnügyét segíthet megoldani egy maroknyi 17. századi arab ezüstérme...","id":"20210405_henry_every_fancy_kalozok_arab_ermek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b47d6042-ffcf-4ad6-bf70-500f07213e04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7241fd-c9fe-4da2-9339-fb51d4a6aa9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210405_henry_every_fancy_kalozok_arab_ermek","timestamp":"2021. április. 05. 09:03","title":"Egy fémdetektor és néhány 300 éves érme segítenek megoldani egy 17. századi bűnügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4922aa77-1cab-491b-8c4e-8c3e4469fbe5","c_author":"Parti Nagy Lajos","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Parti Nagy Lajosnak most a következő szavakból kellett ihletet merítenie: romantika, kamuzás, rejtőzködők, triumvirátus, csomagtrükk.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20210404_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4922aa77-1cab-491b-8c4e-8c3e4469fbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0368605-7d17-406b-92a7-74001d7197af","keywords":null,"link":"/360/20210404_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","timestamp":"2021. április. 04. 20:00","title":"Az én hetem: Parti Nagy Lajos egyetért Áder Jánossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7694b9a-e8f3-4118-8392-f0044ae68e56","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy 105 millió dolláros vérfrissítő tőkeinjekciót kapott a Truvian startup. A kaliforniai székhelyű cég automatizált vérvizsgálati technológiát fejleszt, amely nemcsak a gyorsabb diagnosztikai folyamatot teszi lehetővé, de ígéretük szerint az eredmények pontosabbak is lehetnek az eddigi eljárásokénál. ","shortLead":"Egy 105 millió dolláros vérfrissítő tőkeinjekciót kapott a Truvian startup. A kaliforniai székhelyű cég automatizált...","id":"202113_tupontos_laborvizsgalat_verprofik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7694b9a-e8f3-4118-8392-f0044ae68e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5f9027-db46-4349-a94e-40ce66312ef7","keywords":null,"link":"/360/202113_tupontos_laborvizsgalat_verprofik","timestamp":"2021. április. 03. 16:15","title":"5 csepp vér és 20 perc elég az újfajta vérvizsgálathoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210404_android_frissites_virus_legregebbi_fekete_lyuk_mars_panoramakep_curiosity_spacex_csillaghajo_video_koronavirus_negyedik_hullama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaddd0e4-cf95-41e8-877e-0e8602fa641c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210404_android_frissites_virus_legregebbi_fekete_lyuk_mars_panoramakep_curiosity_spacex_csillaghajo_video_koronavirus_negyedik_hullama","timestamp":"2021. április. 04. 12:00","title":"Ez történt: Elszabadult egy újabb vírus az androidos telefonokon, fontos frissítésnek mutatja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ec2b65-b2ba-4f4c-bc24-3fdc2bdb4487","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elérte a teljesítőképessége határát a francia egészségügy a koronavírus miatt, az országban a járvány kitörése óta immár harmadszor vezetnek be szigorú korlátozásokat.","shortLead":"Elérte a teljesítőképessége határát a francia egészségügy a koronavírus miatt, az országban a járvány kitörése óta...","id":"20210404_Franciaorszag_lezarasok_jarvanyhelyzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0ec2b65-b2ba-4f4c-bc24-3fdc2bdb4487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f81e054-bf95-45fb-8e51-b93a653299d3","keywords":null,"link":"/vilag/20210404_Franciaorszag_lezarasok_jarvanyhelyzet","timestamp":"2021. április. 04. 09:40","title":"Kijárási tilalmat vezetnek be Franciaországban, bezárják az iskolákat és a boltokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szombatra az óriás teherhajó megrekedése miatt feltorlódott összes jármű áthaladt a fontos tengeri útvonalon.","shortLead":"Szombatra az óriás teherhajó megrekedése miatt feltorlódott összes jármű áthaladt a fontos tengeri útvonalon.","id":"20210403_Megszunt_a_dugo_a_Szuezicsatornaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b4357a-0c0c-452b-82bc-83eb6ca28b4a","keywords":null,"link":"/vilag/20210403_Megszunt_a_dugo_a_Szuezicsatornaban","timestamp":"2021. április. 03. 17:53","title":"Megszűnt a dugó a Szuezi-csatornában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea97191-b459-41bc-9b2f-22b900f66f8e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint egy év után kinyitott az első színház New Yorkban.","shortLead":"Több mint egy év után kinyitott az első színház New Yorkban.","id":"20210404_Ovacioval_unnepeltek_az_elso_eloadast_a_Broadwayen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ea97191-b459-41bc-9b2f-22b900f66f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8effb3f-af84-4bdf-9337-220427bd0cb2","keywords":null,"link":"/elet/20210404_Ovacioval_unnepeltek_az_elso_eloadast_a_Broadwayen","timestamp":"2021. április. 04. 11:50","title":"Álló ovációval ünnepelték az első színházi előadást a Broadwayen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]