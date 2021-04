Az évek múlásával, és a szoftverek fejlődésével mindig lesz valami, amiben eltér majd a két legnagyobb mobil operációs rendszer, az Android és az iOS. Az írországi Trinity College számítástechnikával foglalkozó professzora, Doug Leith most azt állítja, talált egy újabb, jelentős eltérést:

számításai szerint az Android mintegy 20-szor több adatot továbbít a fenntartó Google felé, szemben az almás cég saját felületével.

A kutatás anyagát az ArsTechnica ismerteti. A vizsgálat során Leith egy egyszerű kísérletként megmérte, mi az az adatmennyiség, ami a készülék (és a rendszer) használatával a cégek felé vándorol. A kutató azt állítja, hogy a felületek nagyjából 12 óránként küldenek tovább egy-egy adatcsomagot, de ennek mértékét sok minden befolyásolja. Alapjáraton nagyjából 1 megabájttal érdemes számolni, ez az, amit a Google “beszed” egyetlen felhasználótól. Az Apple viszont mindössze 42 kilobájtra tart igényt. A számok persze akkor tűnnek igazán riasztónak, ha a többi iOS- és Android-használót is figyelembe vesszük: ha az amerikai területeket nézzük, úgy Leith számításai szerint

a Google összesen nagyjából 1,3 terabájt információhoz jut 12 óránként, míg az Apple – ugyanennyi idő alatt – mintegy 5,8 gigabájthoz.

A jelenség természetesen nem érheti meglepetésként a felhasználókat, hiszen köztudott, hogy bizonyos szolgáltatásokért nem pénzzel fizet az ember: a róla összegyűjtött adat az, amit ilyenkor átnyújtunk, és amelyet a technológia cégek általában fel is használnak – például azért, hogy releváns hirdetéseket jelenítsenek meg számunkra a hírfolyamban. A kutató most arra igyekszik felhívni a figyelmet, hogy az Android és az iOS is végez ilyen adatgyűjtést, még ha az nem is egyértelmű a felhasználók számára.

© Apple

Érdemes azzal is tisztában lenni, hogy a szoftverek akkor is figyelik a készüléktulajdonos tevékenységét, ha az illető nem is nyitja meg azokat. Ez egyébként a két oprendszer esetében sincs máshogy: az Apple elsősorban a Siriből, a Safari böngészéből és az iCloud felhőtárhelyből kinyert adatokat nézi/elemzi, míg a Google-nél a Chrome, a YouTube, a rendszerhez tartozó üzenetküldő és a kereső biztosítja ezt. Legalábbis a beépített appok közül. A kutatáshoz egyébként egy Google Pixel 2-t, a rajta lévő Android 10-et, illetve egy iOS 13.6.1-gyel működő iPhone 8-at használtak.

Azt pedig, hogy a vizsgálat mennyire hiteles, azt döntse el mindenki maga a keresőcég az ArsTechnicának küldött válasza alapján. A Google ugyanis azt közölte, hogy a metódus, ami alapján a kutató számolt,

hibás.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.