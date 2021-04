Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ffe69557-87e8-4e5d-8bbc-35567c53bc9c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kisebb motor, alacsonyabb tömeg, szerényebb fogyasztás. Ezzel kecsegtet a legújabb Bentley, ami még ilyen formában is földöntúli luxusban és nyugalomban repíti gazdáját bőven 300 km/h fölé.","shortLead":"Kisebb motor, alacsonyabb tömeg, szerényebb fogyasztás. Ezzel kecsegtet a legújabb Bentley, ami még ilyen formában is...","id":"20210404_bentley_flying_spur_v8_teszt_velemeny_menetproba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffe69557-87e8-4e5d-8bbc-35567c53bc9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cccda19a-be81-41c5-8c5e-5fd5fbcd1586","keywords":null,"link":"/cegauto/20210404_bentley_flying_spur_v8_teszt_velemeny_menetproba","timestamp":"2021. április. 04. 14:00","title":"Amikor a 112 millió forintos a spórolós verzió: Bentley Flying Spur V8 teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gumilapok gyulladtak ki.","shortLead":"Gumilapok gyulladtak ki.","id":"20210404_Tuz_utott_ki_egy_uzemepuletben_Marcaliban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0d4c0d-cd22-4644-9a42-9a3bd0e43159","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Tuz_utott_ki_egy_uzemepuletben_Marcaliban","timestamp":"2021. április. 04. 20:59","title":"Tűz ütött ki egy üzemépületben Marcaliban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a56c673-2a97-462e-a358-33facbd1a64c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rendőrök ellen készült robbantás.","shortLead":"Rendőrök ellen készült robbantás.","id":"20210405_Iszlamista_merenyletet_hiusitottak_meg_Oroszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a56c673-2a97-462e-a358-33facbd1a64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f76f8f-a515-4aeb-a10f-442764a78eee","keywords":null,"link":"/vilag/20210405_Iszlamista_merenyletet_hiusitottak_meg_Oroszorszagban","timestamp":"2021. április. 05. 13:39","title":"Iszlamista merényletet hiúsítottak meg Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f9674f-021b-43c9-b481-317862077bcf","c_author":"Vándor Éva - Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Idén két évfordulót is ünnepel Bridget Jones – feltehetően sok alkohollal és nem kevés számvetéssel. Huszonöt éve jelent meg Helen Fielding elképesztő sikert arató könyve, húsz éve pedig az első Bridget Jones-film. Mitől volt forradalmi a harmincas szingli karaktere a kilencvenes években, és mit kínálhat most, több évtizeddel később Bridget Jones az egyedülállóknak? Az első filmet ma már egészen biztosan nem lehetne megcsinálni, de ha nem készült volna el, sokkal kevesebbet tudnánk a kilencvenes évekről. ","shortLead":"Idén két évfordulót is ünnepel Bridget Jones – feltehetően sok alkohollal és nem kevés számvetéssel. Huszonöt éve...","id":"20210404_Bridget_Jones_Helen_Fielding_film_konyv_evfordulo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29f9674f-021b-43c9-b481-317862077bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f61e394-5871-4505-b6bb-ba71a5d1517f","keywords":null,"link":"/elet/20210404_Bridget_Jones_Helen_Fielding_film_konyv_evfordulo","timestamp":"2021. április. 04. 20:00","title":"Bridget Jones fenekén ma már nem csattanhatnának a férfitenyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f422bb9d-42f7-4830-84cf-6b226f343d56","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalábbis az exit pollok szerint vezet a kormánypárt. ","shortLead":"Legalábbis az exit pollok szerint vezet a kormánypárt. ","id":"20210404_Bulgaria_miniszterelnoke_a_korrupcios_vadak_ellenere_a_helyen_maradhat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f422bb9d-42f7-4830-84cf-6b226f343d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c460197a-8db5-4ed4-907b-170a8bc13380","keywords":null,"link":"/vilag/20210404_Bulgaria_miniszterelnoke_a_korrupcios_vadak_ellenere_a_helyen_maradhat","timestamp":"2021. április. 04. 20:39","title":"Bulgária miniszterelnöke a korrupciós vádak ellenére a helyén maradhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f070bc9e-6776-41b9-853d-d7bd955ba6f1","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A járvány, Donald Trump, valamint a mentor, Venezuela összeomlása totális válságban a kubai gazdaság, és most nincs, aki segítsen – véli Horvát János, Magyarország egykori havannai nagykövete. Szerinte a szovjet összeomláshoz hasonló forgatókönyv jöhet: a titkosszolgálat vezetői átmentik hatalmukat egy új világba.","shortLead":"A járvány, Donald Trump, valamint a mentor, Venezuela összeomlása totális válságban a kubai gazdaság, és most nincs...","id":"20210404_Kuba_interju_Horvat_Janos_volt_havannai_nagykovet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f070bc9e-6776-41b9-853d-d7bd955ba6f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c00ef51e-d481-4a13-9126-10bb1d97ec9b","keywords":null,"link":"/360/20210404_Kuba_interju_Horvat_Janos_volt_havannai_nagykovet","timestamp":"2021. április. 04. 11:00","title":"Kuba a szakadék szélén – interjú Horvát János volt havannai nagykövettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A 60 és 64 év közötti korosztályt beoltják a vakcinával.","shortLead":"A 60 és 64 év közötti korosztályt beoltják a vakcinával.","id":"20210404_Szlovenia_AstraZeneca_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e19f14-e24a-4f4b-b25c-05a651106582","keywords":null,"link":"/tudomany/20210404_Szlovenia_AstraZeneca_vakcina","timestamp":"2021. április. 04. 17:06","title":"Szlovéniában felfüggeszthetik az AstraZeneca-oltóanyag beadását a 60 évnél fiatalabbaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1efd25-2888-4d31-90c7-7bb9adc9fe1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járőrök szír menekülteket, köztük egy kisgyereket szabadítottak ki.","shortLead":"A járőrök szír menekülteket, köztük egy kisgyereket szabadítottak ki.","id":"20210404_Langolo_teherauto_bataszeki_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe1efd25-2888-4d31-90c7-7bb9adc9fe1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bba0bd2-42f7-4184-b6fd-68d1b3b92642","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Langolo_teherauto_bataszeki_rendorok","timestamp":"2021. április. 04. 21:11","title":"9 embert mentettek ki egy lángoló teherautóból a bátaszéki rendőrök ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]