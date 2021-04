Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy demokrata politikus szerint nem túl jó ötlet, hogy a Facebook külön Instagramot építene a 13 éven aluli felhasználóknak.","shortLead":"Négy demokrata politikus szerint nem túl jó ötlet, hogy a Facebook külön Instagramot építene a 13 éven aluli...","id":"20210406_facebook_instagram_gyerekeknek_adatvedelem_felhasznalok_vedelme","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3aee984-a8cd-4054-9458-e6a819bc04e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec27e295-3113-41c0-828c-786b7237b484","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_facebook_instagram_gyerekeknek_adatvedelem_felhasznalok_vedelme","timestamp":"2021. április. 06. 08:33","title":"Nyílt levelet írtak az amerikai képviselők a Facebooknak a gyerekeknek szánt Instagram miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5cb0d47-2112-4b10-be47-d407c1087970","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szolgálati jogviszonyról szóló törvény által meghatározott összeférhetetlenség nehéz helyzetbe sodort betegeket.","shortLead":"A szolgálati jogviszonyról szóló törvény által meghatározott összeférhetetlenség nehéz helyzetbe sodort betegeket.","id":"20210404_Millios_hitelt_vehetnek_fel_a_komoly_nogyogyaszati_mutetre_varok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5cb0d47-2112-4b10-be47-d407c1087970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12704c2-8c30-4904-b594-fc64fbdf133e","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Millios_hitelt_vehetnek_fel_a_komoly_nogyogyaszati_mutetre_varok","timestamp":"2021. április. 04. 19:16","title":"Milliós hitelt vehetnek fel a komoly nőgyógyászati műtétre várók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc36310-5cd8-47ff-b15e-8a917a4d6f43","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Az operatív törzs véleményét várja a miniszterelnök a fiatalok oltásáról, és Magyarországon már most van olyan engedélyezett vakcina, amivel lehet a 16 év felettieket is oltani. A kockázat nem nagy, hiszen kevesebb, mint 200 ezer emberről van szó, viszont a középiskolák és így az egész társadalom védelméhez talán hozzájárulhatna egy ilyen lépés – feltéve, ha elegen regisztrálnak.","shortLead":"Az operatív törzs véleményét várja a miniszterelnök a fiatalok oltásáról, és Magyarországon már most van olyan...","id":"20210406_16_evesek_oltasa_koronavirus_vakcina_pfizer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dc36310-5cd8-47ff-b15e-8a917a4d6f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbecac81-9350-4817-9019-a53762ce35e4","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_16_evesek_oltasa_koronavirus_vakcina_pfizer","timestamp":"2021. április. 06. 16:21","title":"Nem tabu a 16 évesek oltása, csak vakcina kell hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbc1920-11fb-4699-9f56-d55cdcc40e8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két törzsőrmester ért elsőként a helyszínre.","shortLead":"A két törzsőrmester ért elsőként a helyszínre.","id":"20210406_rendorok_eletmentes_szent_margit_korhaz_tuz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bbc1920-11fb-4699-9f56-d55cdcc40e8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b52616-0203-4aeb-8c8f-d0d850e175c7","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_rendorok_eletmentes_szent_margit_korhaz_tuz","timestamp":"2021. április. 06. 09:33","title":"Rendőrök mentettek ki egy beteget a Szent Margit Kórház lángoló kórterméből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9365367-01b5-4888-bd92-fc09e1594931","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Módosították a választási törvényt.","shortLead":"Módosították a választási törvényt.","id":"20210405_Elharult_az_akadaly_Putyin_akar_2036ig_is_hatalmon_maradhat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9365367-01b5-4888-bd92-fc09e1594931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f032df72-e20e-40b4-9d07-de0a7b72d5a2","keywords":null,"link":"/vilag/20210405_Elharult_az_akadaly_Putyin_akar_2036ig_is_hatalmon_maradhat","timestamp":"2021. április. 05. 17:17","title":"Elhárult az akadály, Putyin akár 2036-ig is hatalmon maradhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal alapítója egy az 533 millió érintett közül.","shortLead":"A közösségi oldal alapítója egy az 533 millió érintett közül.","id":"20210404_Mark_Zuckerberg_facebookos_adatait_is_kiszivarogtattak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c12f4f9-e88e-4744-9a24-9769051fc16a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210404_Mark_Zuckerberg_facebookos_adatait_is_kiszivarogtattak","timestamp":"2021. április. 04. 19:56","title":"Mark Zuckerberg facebookos adatait is kiszivárogtatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Legkésőbb szerda délelőtt meglesz a 2,5 millió beoltott Magyarországon.","shortLead":"Legkésőbb szerda délelőtt meglesz a 2,5 millió beoltott Magyarországon.","id":"20210405_Akar_mar_szerdan_nyitas_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d42e75b4-d728-4d71-8874-19f051028dd6","keywords":null,"link":"/itthon/20210405_Akar_mar_szerdan_nyitas_lehet","timestamp":"2021. április. 05. 17:37","title":"Akár már szerdán nyitás lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17aa896a-bdb5-434c-8286-7915269538f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vortex Bladeless nevű cég európai startup szerkezete lapátok nélkül is képes elektromos áramot termelni.","shortLead":"A Vortex Bladeless nevű cég európai startup szerkezete lapátok nélkül is képes elektromos áramot termelni.","id":"20210405_vortex_bladeless_szeleromu_zoldenergia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17aa896a-bdb5-434c-8286-7915269538f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8fa8cb1-9237-4777-a968-7c9221bbd17b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210405_vortex_bladeless_szeleromu_zoldenergia","timestamp":"2021. április. 05. 12:03","title":"Különleges szélerőművel termelne ingyen áramot egy spanyol cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]