[{"available":true,"c_guid":"f2a06e37-4f69-4041-97a4-eb7fe3740a5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeméremsértés miatt indítottak eljárást ellene.\r

\r

","shortLead":"Szeméremsértés miatt indítottak eljárást ellene.\r

\r

","id":"20210406_A_nemi_szervet_mutogatta_repules_kozben_a_Southwest_Airlines_egyik_volt_pilotaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2a06e37-4f69-4041-97a4-eb7fe3740a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f72ea9a9-e042-4da4-b1e6-8b46de3b60e9","keywords":null,"link":"/elet/20210406_A_nemi_szervet_mutogatta_repules_kozben_a_Southwest_Airlines_egyik_volt_pilotaja","timestamp":"2021. április. 06. 09:47","title":"A nemi szervét mutogatta repülés közben a Southwest Airlines egyik volt pilótája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5d1eba-9def-4cd7-aadf-29e5b6072b39","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"A kormányzati káosz megszűnt ugyan, de ami helyette lett, az közel sem stabilitás.","shortLead":"A kormányzati káosz megszűnt ugyan, de ami helyette lett, az közel sem stabilitás.","id":"20210406_Szeretettel_Pozsonybol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e5d1eba-9def-4cd7-aadf-29e5b6072b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00253198-8c19-4400-93d0-a55fab6dfda6","keywords":null,"link":"/360/20210406_Szeretettel_Pozsonybol","timestamp":"2021. április. 06. 11:00","title":"Szeretettel Pozsonyból: Se veled, se nélküled állapotban startol az új szlovák kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első negyedévben 18 százalékos volt a visszaesés.","shortLead":"Az első negyedévben 18 százalékos volt a visszaesés.","id":"20210406_Hasznalt_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482d946e-0ca0-46a0-b114-d82ee2897a46","keywords":null,"link":"/cegauto/20210406_Hasznalt_auto","timestamp":"2021. április. 06. 12:48","title":"Hatalmasat zuhant a Magyarországra behozott használt autók száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d791fa28-0c8d-4523-8b3f-ad404094328a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Canon érintőpanelre cserélné az objektívek forgatható elemeit, hogy azzal állítsuk be a megfelelő élességet és zoomot.","shortLead":"A Canon érintőpanelre cserélné az objektívek forgatható elemeit, hogy azzal állítsuk be a megfelelő élességet és zoomot.","id":"20210405_canon_szabadalmi_terv_objektiv_fokuszgyuru","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d791fa28-0c8d-4523-8b3f-ad404094328a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79061503-70aa-4310-8ba9-2e2184bf766d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210405_canon_szabadalmi_terv_objektiv_fokuszgyuru","timestamp":"2021. április. 05. 10:03","title":"Megreformálná az objektíveket a Canon; ha bejön, nagyon más lesz fotózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dcdde0b-59a8-4211-92bc-dd5c63c7b049","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kapitány nyomdokaiba lépve bárki megcsinálhatja a saját százas kihívását, ezzel pedig segíthet a jótékonysági szervezeteknek. ","shortLead":"A kapitány nyomdokaiba lépve bárki megcsinálhatja a saját százas kihívását, ezzel pedig segíthet a jótékonysági...","id":"20210406_Kihivast_hirdetett_Sir_Tom_Moore_csaladja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0dcdde0b-59a8-4211-92bc-dd5c63c7b049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60115b52-72fb-4c8c-858f-3fc7529ac996","keywords":null,"link":"/elet/20210406_Kihivast_hirdetett_Sir_Tom_Moore_csaladja","timestamp":"2021. április. 06. 15:59","title":"Kihívást hirdetett Sir Tom Moore családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd4ff05-7c6b-4d66-84f6-363c02b0bacc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ritkábban mennek az emberek a boltba, de akkor nagyobb bevásárlásokat tartanak, azonban a kijárási korlátozásokhoz két hónap alatt szoktak csak hozzá.","shortLead":"Ritkábban mennek az emberek a boltba, de akkor nagyobb bevásárlásokat tartanak, azonban a kijárási korlátozásokhoz két...","id":"20210406_tesco_vasarlas_boltok_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cd4ff05-7c6b-4d66-84f6-363c02b0bacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf7b9f4-7580-48e1-a0ed-1dc6aeadbc88","keywords":null,"link":"/kkv/20210406_tesco_vasarlas_boltok_jarvany","timestamp":"2021. április. 06. 12:04","title":"10 helyett 15 négyzetméterenként engednek majd be a Tescóba vevőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505ec12a-c3de-444b-bfa3-1e332a7d7133","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Minden város ragaszkodik a meccsrendezéshez, ezért bevállalja, hogy nézőket is beenged a stadionjába.","shortLead":"Minden város ragaszkodik a meccsrendezéshez, ezért bevállalja, hogy nézőket is beenged a stadionjába.","id":"20210406_foci_eb_nezok_uefa_hazigazdak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=505ec12a-c3de-444b-bfa3-1e332a7d7133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"591899a7-16e4-4b02-9f70-37e8f499bb77","keywords":null,"link":"/sport/20210406_foci_eb_nezok_uefa_hazigazdak","timestamp":"2021. április. 06. 16:02","title":"Foci-Eb: minden házigazda nézőkkel számol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c889f93e-1174-488d-a981-79de38fe2f35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az opcionális csomag megrendelését követően a Golf R minden korábbinál nagyobb tempóval száguldhat.","shortLead":"Az opcionális csomag megrendelését követően a Golf R minden korábbinál nagyobb tempóval száguldhat.","id":"20210406_a_vw_800_ezer_forintert_270re_emeli_az_uj_golf_vegsebesseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c889f93e-1174-488d-a981-79de38fe2f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2719f8-771f-45bc-a3db-b79cab546430","keywords":null,"link":"/cegauto/20210406_a_vw_800_ezer_forintert_270re_emeli_az_uj_golf_vegsebesseget","timestamp":"2021. április. 06. 06:41","title":"A VW 800 ezer forintért 270-re emeli az új Golf végsebességét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]