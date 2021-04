Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy páciensnél keletkeztek vérrögök a Janssen oltás beadása után, egyikük meg is halt.","shortLead":"Négy páciensnél keletkeztek vérrögök a Janssen oltás beadása után, egyikük meg is halt.","id":"20210409_Europai_Gyogyszerugynokseg_verrogkepzodes_Johnson__Johnson_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea823ebf-d21d-43f2-8535-cdde67ecc849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d76e2731-4ec9-4c09-8f5f-7779398b5b1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_Europai_Gyogyszerugynokseg_verrogkepzodes_Johnson__Johnson_vakcina","timestamp":"2021. április. 09. 16:27","title":"Az Európai Gyógyszerügynökség a Johnson & Johnson vakcináját is vizsgálja vérrögképződés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf3f699-71da-4878-9597-45599bc10d05","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Posta automatikus vámeljárással készül a változására.","shortLead":"A Magyar Posta automatikus vámeljárással készül a változására.","id":"20210408_22_euros_afamentesseg_vege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=baf3f699-71da-4878-9597-45599bc10d05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb5b6167-dafa-4f4d-aa85-c181a0f8a0c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210408_22_euros_afamentesseg_vege","timestamp":"2021. április. 08. 10:58","title":"Júliustól az EU-n kívülről rendelt filléres dolgokra is áfát kell fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06ab77f9-6634-4635-9947-c55e4c0d094f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter védelmébe vette a Hertha focicsapatától kirúgott kapusedzőt.","shortLead":"A kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter védelmébe vette a Hertha focicsapatától kirúgott kapusedzőt.","id":"20210408_gulyas_gergely_petry_zsolt_hertha","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06ab77f9-6634-4635-9947-c55e4c0d094f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05b9f119-6d9c-425f-9c82-fa0fd50aca85","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_gulyas_gergely_petry_zsolt_hertha","timestamp":"2021. április. 08. 13:26","title":"Gulyás: Petry álláspontja a migrációról visszafogott, európai, kulturált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83e0e3b9-84b9-4fc6-babf-551d1a48b888","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Lázár János vezette sportszervezet azoknak a cégeknek az ügyében tette a büntetőfeljelentést, amelyek előzőleg végrehajtási eljárást indítottak az MTSZ ellen.","shortLead":"A Lázár János vezette sportszervezet azoknak a cégeknek az ügyében tette a büntetőfeljelentést, amelyek előzőleg...","id":"20210408_teniszszovetseg_feljelentes_tartozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83e0e3b9-84b9-4fc6-babf-551d1a48b888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fda87f0-ca5c-48cd-921c-3a05e79a61cf","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_teniszszovetseg_feljelentes_tartozas","timestamp":"2021. április. 08. 20:55","title":"Sokmilliárdos ügyben tett feljelentést a Magyar Tenisz Szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231f8aca-20f2-4ecd-802c-c53491eaa620","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A bajba került férfit búvárok mentették ki.","shortLead":"A bajba került férfit búvárok mentették ki.","id":"20210408_Meditalni_ment_egy_barlangba_negy_napra_csapdaba_esett_egy_thaifoldi_szerzetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=231f8aca-20f2-4ecd-802c-c53491eaa620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d3b7413-6714-4458-aa35-34f322f13aa8","keywords":null,"link":"/elet/20210408_Meditalni_ment_egy_barlangba_negy_napra_csapdaba_esett_egy_thaifoldi_szerzetes","timestamp":"2021. április. 08. 10:40","title":"Meditálni ment egy barlangba, négy napra csapdába esett egy thaiföldi szerzetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járőrök egy egészségügyi dolgozó segítségével segítettek a fiatalon.","shortLead":"A járőrök egy egészségügyi dolgozó segítségével segítettek a fiatalon.","id":"20210409_rendorok_ujraelesztes_fiatal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af47c69b-44ed-4c22-ab2a-30a4a7c2e9c3","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_rendorok_ujraelesztes_fiatal","timestamp":"2021. április. 09. 15:41","title":"A rendőrök élesztettek újra egy 15 éves fiatalt a Király utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41a64247-36a5-4b15-af56-f9e7a329bccb","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A XIX. század legnagyobb hatású költője, Charles Baudelaire, kinek romlott virágai az egész romantika utáni költészetet megtermékenyítették, az önmagától elidegenedett, önmagával mindig ellentétben álló, kételyekben élő modern embert testesítette meg. Volt nagyon gazdag és nagyon szegény, nagyon vallásos és nagyon eretnek, konzervatív és forradalmár, nőgyűlölő nőhajhász; végtelenül fegyelmezetlen az életben s végtelenül fegyelmezett az alkotásban. Két évvel idősebb és egy korszakkal fiatalabb volt Petőfinél. De ha ő halt volna meg 26 évesen, a nevét sem ismernénk.","shortLead":"A XIX. század legnagyobb hatású költője, Charles Baudelaire, kinek romlott virágai az egész romantika utáni költészetet...","id":"20210409_200_eve_szuletett_Charles_Baudelaire","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41a64247-36a5-4b15-af56-f9e7a329bccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"474e21fc-5a66-4f66-b00c-835442bc050f","keywords":null,"link":"/360/20210409_200_eve_szuletett_Charles_Baudelaire","timestamp":"2021. április. 09. 17:00","title":"A romlottság és a tisztaság poétája – 200 éve született Charles Baudelaire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Azokat a szabályokat kell a továbbiakban is betartani, amiket már jó ideje ismerünk.","shortLead":"Azokat a szabályokat kell a továbbiakban is betartani, amiket már jó ideje ismerünk.","id":"20210408_maszkviseles_tavolsagtartas_vedelmi_intezkedesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ecce9a-76de-4daa-92a4-d4dfdd5cb404","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_maszkviseles_tavolsagtartas_vedelmi_intezkedesek","timestamp":"2021. április. 08. 07:30","title":"Marad a maszkviselés és a távolságtartás: április 19-ig meghosszabbították a védelmi intézkedéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]