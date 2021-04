Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87f60eb2-c27e-4ab7-8ff9-c7c441e35272","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még körülbelüli összeget sem írtak Hadházy Ákos erre vonatkozó kérdésére.","shortLead":"Még körülbelüli összeget sem írtak Hadházy Ákos erre vonatkozó kérdésére.","id":"20210409_vedettsegi_igazolvany_koltseg_ar_hadhazy_akos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87f60eb2-c27e-4ab7-8ff9-c7c441e35272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d821838c-07d6-401c-b6bf-7aae302f270b","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_vedettsegi_igazolvany_koltseg_ar_hadhazy_akos","timestamp":"2021. április. 09. 11:37","title":"Nem tudni, mennyibe kerülnek a védettségi igazolványok, mert a kormány nem mondja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c65c5a12-16dc-4c52-af1b-b62edc0159c9","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyre többen döntenek úgy, hogy ők maguk termelik meg azt, amit megesznek, a koronavírus-járvány miatti kényszerű otthonlét még inkább meghozta a kedvet a kertészkedéshez. De hogyan lássunk neki a balkonkert kialakításának?","shortLead":"Egyre többen döntenek úgy, hogy ők maguk termelik meg azt, amit megesznek, a koronavírus-járvány miatti kényszerű...","id":"20210407_balkonkerteszet_ultetes_kerteszet_salata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c65c5a12-16dc-4c52-af1b-b62edc0159c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67e96f26-5de1-4798-a76e-4bd078fd9dde","keywords":null,"link":"/zhvg/20210407_balkonkerteszet_ultetes_kerteszet_salata","timestamp":"2021. április. 07. 20:00","title":"Muskátli helyett paradicsom: a koronavírus-járvány a kertészkedést is átalakította","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4338076-e727-4518-8cd5-0a7fbaed38d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erzsébet királynő férje egy hónapot volt kórházban, ahol szívműtétet hajtottak rajta végre. ","shortLead":"Erzsébet királynő férje egy hónapot volt kórházban, ahol szívműtétet hajtottak rajta végre. ","id":"20210409_Meghalt_Fulop_herceg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4338076-e727-4518-8cd5-0a7fbaed38d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68fd2666-1cd5-4516-acb2-c50fc5e6ce6e","keywords":null,"link":"/elet/20210409_Meghalt_Fulop_herceg","timestamp":"2021. április. 09. 13:05","title":"Meghalt Fülöp herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Azokat a szabályokat kell a továbbiakban is betartani, amiket már jó ideje ismerünk.","shortLead":"Azokat a szabályokat kell a továbbiakban is betartani, amiket már jó ideje ismerünk.","id":"20210408_maszkviseles_tavolsagtartas_vedelmi_intezkedesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ecce9a-76de-4daa-92a4-d4dfdd5cb404","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_maszkviseles_tavolsagtartas_vedelmi_intezkedesek","timestamp":"2021. április. 08. 07:30","title":"Marad a maszkviselés és a távolságtartás: április 19-ig meghosszabbították a védelmi intézkedéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa41aa4-18a3-4344-be73-38c172bca5b2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Nemzetközi Valutaalap a koronavírus ellenére jól teljesítő vállalatokra gondolt, akik így fejezhetnék ki szolidarításukat.","shortLead":"A Nemzetközi Valutaalap a koronavírus ellenére jól teljesítő vállalatokra gondolt, akik így fejezhetnék ki...","id":"20210408_imf_szolidaritasi_ado_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fa41aa4-18a3-4344-be73-38c172bca5b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"994ec8ef-760a-4366-af35-2be65a33fc68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210408_imf_szolidaritasi_ado_koronavirus","timestamp":"2021. április. 08. 05:15","title":"Ideiglenes szolidaritási adót fizettetne a gazdagokkal az IMF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e75f43d4-cc9b-4b75-a150-7c1a965f9cf2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Írásban tettünk fel kérdéseket a Főpolgármesteri Hivatalnak a csütörtöki Kormányinfó után.","shortLead":"Írásban tettünk fel kérdéseket a Főpolgármesteri Hivatalnak a csütörtöki Kormányinfó után.","id":"20210409_fopolgarmesteri_hivatal_karacsony_gergely_hajlektalan_gulyas_gergely_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e75f43d4-cc9b-4b75-a150-7c1a965f9cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e0d377-c0f0-4167-8f3a-84786c23fa76","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_fopolgarmesteri_hivatal_karacsony_gergely_hajlektalan_gulyas_gergely_budapest","timestamp":"2021. április. 09. 08:59","title":"A főpolgármesteri hivatal nem érti, honnan vette Gulyás, hogy több a hajléktalan Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint sok facebookozó még mindig nem tud különbséget tenni a szatirikus és a valódi híroldalak között. A közösségi oldal nekik élesít most egy érdekes újítást.","shortLead":"A jelek szerint sok facebookozó még mindig nem tud különbséget tenni a szatirikus és a valódi híroldalak között...","id":"20210408_facebook_bejegyzes_megjeloles_humor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0aa9e713-3670-4054-b31e-3d90d43384f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee764b9-f56f-446b-8f20-af12255098a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_facebook_bejegyzes_megjeloles_humor","timestamp":"2021. április. 08. 13:03","title":"Meg fogja jelölni a viccoldalak posztjait a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4500d4e-57c0-4a8e-83ac-b94e3d55b161","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Kibervédelmi Intézet tájékoztatása szerint a Magyar Posta logójával ellátott kamu e-maillel próbálkoznak az adathalász csalók.","shortLead":"A Nemzeti Kibervédelmi Intézet tájékoztatása szerint a Magyar Posta logójával ellátott kamu e-maillel próbálkoznak...","id":"20210409_kamu_email_posta_adathalaszat_virus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4500d4e-57c0-4a8e-83ac-b94e3d55b161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35dcd943-a0ec-4ab3-a7c4-d74861e4964e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_kamu_email_posta_adathalaszat_virus","timestamp":"2021. április. 09. 15:03","title":"Kapott e-mailt a Postától? Vigyázzon, átverés áldozata lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]