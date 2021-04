Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A külügyminisztérium közleménye szerint Németországnak és Magyarországnak is rossz tapasztalata van a véleményterrorról.","shortLead":"A külügyminisztérium közleménye szerint Németországnak és Magyarországnak is rossz tapasztalata van a véleményterrorról.","id":"20210408_kulugyi_tarca_nemetorszag_petry_zsolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3a44c9-cf5d-455f-bae5-b4b5afcbfb97","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_kulugyi_tarca_nemetorszag_petry_zsolt","timestamp":"2021. április. 08. 12:46","title":"Szijjártóék bekérették a német ügyvivőt Petry Zsolt ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f87579b8-a246-4992-9d8e-0e5addd29f34","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","id":"202114_a_magyar_mutans","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f87579b8-a246-4992-9d8e-0e5addd29f34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7994a6-21e9-479f-9172-a211b1f60217","keywords":null,"link":"/itthon/202114_a_magyar_mutans","timestamp":"2021. április. 08. 09:10","title":"Kocsis Györgyi: A magyar mutáns","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99500e53-3992-448b-8329-12498c742300","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A svéd csatár Antivirust alakítja majd.","shortLead":"A svéd csatár Antivirust alakítja majd.","id":"20210408_Zlatan_Ibrahimovic_Asterix_Obelix","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99500e53-3992-448b-8329-12498c742300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835e592f-7618-49b5-9e5c-dfd2c599ae50","keywords":null,"link":"/elet/20210408_Zlatan_Ibrahimovic_Asterix_Obelix","timestamp":"2021. április. 08. 16:48","title":"Zlatan Ibrahimovic is szerepel az új Asterix-filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3829e913-d2cc-4062-b1c5-39385249a53e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sajtószabadságot féltik. ","shortLead":"A sajtószabadságot féltik. ","id":"20210409_Az_osztrak_sajto_racsodalkozik_a_magyar_kormanypropagandara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3829e913-d2cc-4062-b1c5-39385249a53e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11192156-674d-45b8-9290-7fc4349aed47","keywords":null,"link":"/kultura/20210409_Az_osztrak_sajto_racsodalkozik_a_magyar_kormanypropagandara","timestamp":"2021. április. 09. 10:52","title":"Az osztrák sajtó rácsodálkozik a magyar kormánypropaganda működésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa5bd4b-6f87-45e7-b03b-5eb11acba910","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az M1 szerint nem véletlen, hogy a nagy összhang a sajtóban, mert a momentumos Cseh Katalin szinte azonos stílusban és módon ostorozta a közmédiát.","shortLead":"Az M1 szerint nem véletlen, hogy a nagy összhang a sajtóban, mert a momentumos Cseh Katalin szinte azonos stílusban és...","id":"20210409_kozmedia_provokacio_2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffa5bd4b-6f87-45e7-b03b-5eb11acba910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"062c2c16-1774-4540-90c2-dbe74b69d09c","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_kozmedia_provokacio_2","timestamp":"2021. április. 09. 11:24","title":"A közmédia a \"balliberális\" sajtó összefogását vizionálta, mert beszámolt a provokációs ügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12502735-760d-4168-841d-0d5580cf5c41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felsőoktatás modellváltását koordináló Stumpf István szerint a mostani munka kivételes, ennyi pénzt és lehetőséget még egyetlen kormány sem adott az egyetemeknek.","shortLead":"A felsőoktatás modellváltását koordináló Stumpf István szerint a mostani munka kivételes, ennyi pénzt és lehetőséget...","id":"20210409_stumpf_istvan_szfe_szinmuveszeti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12502735-760d-4168-841d-0d5580cf5c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b190110-93de-4f14-a216-59df24be266c","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_stumpf_istvan_szfe_szinmuveszeti","timestamp":"2021. április. 09. 10:53","title":"Stumpf István: Az SZFE ügye kivétel, egyfajta baleset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Baranyi Krisztina szerint fontosabb, hogy a 8-10 ezer kollégiumi férőhelyet biztosító diákváros felépülhessen.","shortLead":"Baranyi Krisztina szerint fontosabb, hogy a 8-10 ezer kollégiumi férőhelyet biztosító diákváros felépülhessen.","id":"20210407_baranyi_krisztina_ferencvaros_fudan_kinai_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccbced31-d51a-42e6-be48-c5931baeeb68","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210407_baranyi_krisztina_ferencvaros_fudan_kinai_egyetem","timestamp":"2021. április. 07. 19:25","title":"Nem ad el területet a Fudan Egyetem építéséhez Ferencváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c3a87f9-3970-4d40-9cf5-beb4b1ffcabf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Telefonon hívta fel Szijjártó Pétert az osztrák külügyminiszter, aki szerint a média alapvető feladata, hogy kritikus kérdéseket tegyen fel. A magyar külügyminiszter viszont álhírterjesztésről, képmutatásról és liberális mainstreamről beszélt nemcsak a Profil újságírója, hanem Petry Zsolt ügyében is. ","shortLead":"Telefonon hívta fel Szijjártó Pétert az osztrák külügyminiszter, aki szerint a média alapvető feladata, hogy kritikus...","id":"20210408_szijjarto_peter_osztrak_kulugyminiszter_magyar_kozmedia_lejaratott_ujsagiro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c3a87f9-3970-4d40-9cf5-beb4b1ffcabf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44eb2235-e472-4536-8867-56c7baf07f07","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_szijjarto_peter_osztrak_kulugyminiszter_magyar_kozmedia_lejaratott_ujsagiro","timestamp":"2021. április. 08. 16:17","title":"Elfogadhatatlan a közmédia lejárató riportja az osztrák külügy szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]