Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b3c3a60-97dd-4bc0-a2f0-0c450ffdcad7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pandémiás időszak legtöbb bevételt hozó mozija lett, maga mögé utasítva Christopher Nolan Tenet című filmjét.","shortLead":"A pandémiás időszak legtöbb bevételt hozó mozija lett, maga mögé utasítva Christopher Nolan Tenet című filmjét.","id":"20210410_A_Godzilla_vs_Kong_a_jarvanyidoszak_legsikeresebb_filmje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b3c3a60-97dd-4bc0-a2f0-0c450ffdcad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06616ebd-64c5-45dc-9689-635d73ff4373","keywords":null,"link":"/kultura/20210410_A_Godzilla_vs_Kong_a_jarvanyidoszak_legsikeresebb_filmje","timestamp":"2021. április. 10. 21:53","title":"A Godzilla vs. Kong a járványidőszak legsikeresebb filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha az mRNS-alapú vakcinákhoz hasonlítják őket, gyengén teljesítenek – mondta a kínai járványügy vezetője.","shortLead":"Ha az mRNS-alapú vakcinákhoz hasonlítják őket, gyengén teljesítenek – mondta a kínai járványügy vezetője.","id":"20210411_sinopharm_kina_vakcina_inaktivalt_virus_mrns","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c8e3451-fb46-43f1-98a0-874547e00d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4671787c-f68d-4a97-a5a7-d3d546caab36","keywords":null,"link":"/tudomany/20210411_sinopharm_kina_vakcina_inaktivalt_virus_mrns","timestamp":"2021. április. 11. 13:50","title":"Egy szakértő szerint az olyan vakcinák, mint amilyen a kínai Sinopharm is, nem eléggé hatásosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bf357e-f119-48be-8446-16f2d656cd87","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A \"rendőrnő\" egyébként nem is bádogból, hanem egy dibond nevű anyagból készült.","shortLead":"A \"rendőrnő\" egyébként nem is bádogból, hanem egy dibond nevű anyagból készült.","id":"20210411_A_rendorseg_szerint_is_erthetelen_hogy_mindig_ellopjak_a_badogrendort","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9bf357e-f119-48be-8446-16f2d656cd87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a214a8-46c6-4e6e-8007-75f2aa038d96","keywords":null,"link":"/cegauto/20210411_A_rendorseg_szerint_is_erthetelen_hogy_mindig_ellopjak_a_badogrendort","timestamp":"2021. április. 11. 20:39","title":"A rendőrség szerint nem mesefigura a bádogrendőr, akinek mindig lába kél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3860f7a-29d2-4021-ac8e-85fc2ffd81f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal egy másik lány pénzét vette el. Azzal fenyegette, hogy leszúrja.","shortLead":"A fiatal egy másik lány pénzét vette el. Azzal fenyegette, hogy leszúrja.","id":"20210411_rablas_lany_budaors","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3860f7a-29d2-4021-ac8e-85fc2ffd81f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a882b37-c629-45cc-8b0a-557305481654","keywords":null,"link":"/itthon/20210411_rablas_lany_budaors","timestamp":"2021. április. 11. 11:12","title":"5500 forintot rabolt egy 15 éves lány Budaörsön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed373a3-d05b-423e-8108-f0cb4f2f515c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A koronavírus-járvány ellenére nézők előtt rendezik idén a Forma-1-es Monacói Nagydíja. Minden néző mellett üresen marad egy-egy hely. ","shortLead":"A koronavírus-járvány ellenére nézők előtt rendezik idén a Forma-1-es Monacói Nagydíja. Minden néző mellett üresen...","id":"20210410_Nezok_elott_rendezik_a_Forma1es_Monacoi_Nagydijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ed373a3-d05b-423e-8108-f0cb4f2f515c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843c5056-204e-4950-9129-cd316f147a6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210410_Nezok_elott_rendezik_a_Forma1es_Monacoi_Nagydijat","timestamp":"2021. április. 10. 15:38","title":"Nézők előtt rendezik a Forma-1-es Monacói Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46ca73d-51d0-4f67-a879-a4c3ebcbc4b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Buckingham-palota mostanra megerősítette a szertartással kapcsolatos pletykákat.","shortLead":"A Buckingham-palota mostanra megerősítette a szertartással kapcsolatos pletykákat.","id":"20210411_fulop_herceg_temetes_harry_herceg_meghan_markle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f46ca73d-51d0-4f67-a879-a4c3ebcbc4b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e495f0c-4003-4102-8c58-cb0606ddc4ff","keywords":null,"link":"/elet/20210411_fulop_herceg_temetes_harry_herceg_meghan_markle","timestamp":"2021. április. 11. 08:21","title":"Meghan Markle biztosan kihagyja Fülöp herceg temetését, Harry viszont elmegy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae085d2-e34b-4f5d-a09f-b996e6b4e6c1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A vers a középiskolai irodalmi szöveggyűjteményben is szerepel. ","shortLead":"A vers a középiskolai irodalmi szöveggyűjteményben is szerepel. ","id":"20210411_kolteszet_napjan_sulyos_verset_kapott_Orban_utcaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ae085d2-e34b-4f5d-a09f-b996e6b4e6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d337bdb-ca40-414b-bd00-84a240f57d6d","keywords":null,"link":"/kultura/20210411_kolteszet_napjan_sulyos_verset_kapott_Orban_utcaja","timestamp":"2021. április. 11. 18:59","title":"A költészet napján súlyos verset kapott Orbán utcája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b9a2710-c2bd-4733-b1a7-700232f6d3b1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Kreml közelében lévő, neobarokk stílusban kialakított, gasztronómiai ínyencségeket, gyarmatárut és ritka borokat kínáló üzletet 1901-ben nyitották meg. ","shortLead":"A Kreml közelében lévő, neobarokk stílusban kialakított, gasztronómiai ínyencségeket, gyarmatárut és ritka borokat...","id":"20210411_Bezart_a_120_eves_Jeliszejevszkij_elelmiszerbolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b9a2710-c2bd-4733-b1a7-700232f6d3b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60012bb7-174a-4865-a726-828b009ee599","keywords":null,"link":"/elet/20210411_Bezart_a_120_eves_Jeliszejevszkij_elelmiszerbolt","timestamp":"2021. április. 11. 15:15","title":"Bezárt a 120 éves Jeliszejevszkij élelmiszerbolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]