Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39172847-fbf1-431d-87b3-20d662fba236","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így próbálják meg biztonságosabbá tenni a helyzetet az újranyitó iskolákban.","shortLead":"Így próbálják meg biztonságosabbá tenni a helyzetet az újranyitó iskolákban.","id":"20210412_pedagogusok_teszteles_iskola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39172847-fbf1-431d-87b3-20d662fba236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0376121-f3a2-4b96-8b7f-66ff58d9840e","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_pedagogusok_teszteles_iskola","timestamp":"2021. április. 12. 18:27","title":"Tízezer tesztet oszt szét a diákok és pedagógusok szűrésére a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe8d0764-e61d-4f0f-aa5d-94701dd706dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hetekig tart a művelet, emiatt a 7-8. évfolyamok is csak a gimnazistákkal együtt tudnak visszatérni a jelenléti oktatásba, majd májusban. Alapesetben a 6 és 8 osztályos gimnáziumok 5-8. évfolyamainak is április 19-én kellene kezdeniük. ","shortLead":"Hetekig tart a művelet, emiatt a 7-8. évfolyamok is csak a gimnazistákkal együtt tudnak visszatérni a jelenléti...","id":"20210412_oktatas_apaczai_gyakorlo_gimnazium_fertotlenites_rovarirtas_jelenleti_oktatas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe8d0764-e61d-4f0f-aa5d-94701dd706dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d69d3732-5e69-4222-a43e-ee542d6cf8a7","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_oktatas_apaczai_gyakorlo_gimnazium_fertotlenites_rovarirtas_jelenleti_oktatas_koronavirus","timestamp":"2021. április. 12. 18:56","title":"Épp most rendeltek el rovarirtást egy budapesti hatosztályos gimnáziumban, így nem indul hétfőn az oktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37995e5a-367b-4762-a74b-dfda2b40ad21","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Irán bosszút fog állni Izraelen a natanzi urándúsító üzem elleni támadás miatt – jelentette be a teheráni külügyminisztérium, néhány nappal az után, hogy az iráni fővárostól 250 kilométerre délre található létesítményben felrobbant a telepet energiával ellátó központ. Az akcióval legalább kilenc hónappal visszavetették az iráni atomprogramot, s bár Tel-Avivban nem kommentálták a támadást, biztosra vehető, hogy a sikeres szabotázsakcióban benne volt a zsidó állam titkosszolgálata. A robbantás megnehezítheti a nyugati államok és Teherán közötti tárgyalásokat, s ha így lesz, Izrael két legyet ütött egy csapásra.","shortLead":"Irán bosszút fog állni Izraelen a natanzi urándúsító üzem elleni támadás miatt – jelentette be a teheráni...","id":"20210413_izrael_iran_atomprogram_natanz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37995e5a-367b-4762-a74b-dfda2b40ad21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0c7555-aa2b-422b-bc1b-42c17cf36d58","keywords":null,"link":"/vilag/20210413_izrael_iran_atomprogram_natanz","timestamp":"2021. április. 13. 18:00","title":"Így folytatódhat Izrael és Irán nem is olyan titkos háborúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b455df1-baaf-442d-8b54-a5643b77ee68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár nap után ismét áprilisi hóesést láthatunk Magyarországon.","shortLead":"Pár nap után ismét áprilisi hóesést láthatunk Magyarországon.","id":"20210412_hetfo_idojaras_aprilis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b455df1-baaf-442d-8b54-a5643b77ee68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c928211-c488-41eb-bdb8-f506e0d620c9","keywords":null,"link":"/itthon/20210412_hetfo_idojaras_aprilis","timestamp":"2021. április. 12. 15:22","title":"Szabadságra megy a tavasz, kedden havazhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2","c_author":"Kis Anna","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ősz jelentősen, a tavasz mérsékelten rövidült Magyarországon az elmúlt évtizedekben, az évszakok elcsúszásának nyertese egyértelműen a nyár – állapítható meg az elmúlt öt évtized hőmérsékleti adatainak elemzéséből. A változás egybevág az északi félteke egészén tapasztalható évszak-eltolódásokkal. Ez azonban nem intézhető el annyival, hogy kevesebbet síelünk, de többet nyaralunk: az ökológia rendszer szerkezete sérül, amit például a gyakoribb fagykárokon, a vándormadarak számának csökkenésén, vagy éppen új, invazív fajok – köztük például új kórokozókat is terjesztő szúnyogfajok – megjelenésén keresztül is láthatunk. ","shortLead":"Az ősz jelentősen, a tavasz mérsékelten rövidült Magyarországon az elmúlt évtizedekben, az évszakok elcsúszásának...","id":"20210412_50_nappal_hosszabb_a_nyar_mint_a_hetvenes_evekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8136ac34-2c02-4808-86a7-640706fbf44c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210412_50_nappal_hosszabb_a_nyar_mint_a_hetvenes_evekben","timestamp":"2021. április. 13. 10:02","title":"Ötven nappal hosszabb a nyár, mint a hetvenes években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4db1385-c13f-4e37-9959-45356e8f73bc","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nagy-Britannia sikeres oltási kampánya, Brüsszel problémái e téren a Brexit mellé állítják a közvélemény növekvő részét – állapítja meg a Bloomberg, amely felmérte az első 100 nap hatását.","shortLead":"Nagy-Britannia sikeres oltási kampánya, Brüsszel problémái e téren a Brexit mellé állítják a közvélemény növekvő részét...","id":"20210412_A_vakcinavitak_a_Brexit_hiveit_erositik_az_Egyesult_Kiralysagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4db1385-c13f-4e37-9959-45356e8f73bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d774d147-1d35-4b0e-a81f-10f7dac466a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210412_A_vakcinavitak_a_Brexit_hiveit_erositik_az_Egyesult_Kiralysagban","timestamp":"2021. április. 12. 15:34","title":"A vakcinaviták a Brexit híveit erősítik az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca0098b-cfe1-47e5-9308-e368cc00be6d","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Egy család negyvenes éveiben járó testvérpárja – csak egy példa az Ózd környéki roma közösségekben koronavírus miatt elhunytak közül. A vírus nem válogat, egy helyi háziorvos szerint többségi és a kisebbségi közösségekben egyformán tombol a járvány. A romák körében mégis nagyobb a kockázat, de nem csak az általánosan rosszabb egészségi állapotuk miatt.","shortLead":"Egy család negyvenes éveiben járó testvérpárja – csak egy példa az Ózd környéki roma közösségekben koronavírus miatt...","id":"20210413_koronavirus_roma_szegregatumok_ozd_jarvanyhelyzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eca0098b-cfe1-47e5-9308-e368cc00be6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a656bf3-1a46-4728-9cc7-1e398c788949","keywords":null,"link":"/itthon/20210413_koronavirus_roma_szegregatumok_ozd_jarvanyhelyzet","timestamp":"2021. április. 13. 20:00","title":"„Az első hullámot még kinevettük, most napról napra jönnek a megdöbbentő halálesetek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"502c104f-d8ef-4812-b723-cd3dc729bec1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az azeriek az örményektől zsákmányolt harci eszközöket mutattak be, és karikatúra-szerű viaszfigurákkal jelenítették meg az ellenséges katonákat.","shortLead":"Az azeriek az örményektől zsákmányolt harci eszközöket mutattak be, és karikatúra-szerű viaszfigurákkal jelenítették...","id":"20210413_Ormenyorszag_Azerbajdzsan_kiallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=502c104f-d8ef-4812-b723-cd3dc729bec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df06815-425b-4a68-8e10-278142af0d7c","keywords":null,"link":"/vilag/20210413_Ormenyorszag_Azerbajdzsan_kiallitas","timestamp":"2021. április. 13. 21:41","title":"Fajgyűlöletet látnak az örmények az azeriek háborús panoptikumában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]