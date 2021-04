A Facebook egy újabb fenntarthatósági jelentésében közölte, hogy elérte egyik grandiózus célját: a vállalat ma már 100 százalékban zöld áramról üzemel, minden szükségletét ebből/innen fedezi. Azonban a környezettudatossággal kapcsolatos lépéseknek még koránt sincs vége.

A Facebook 2011-ben építette meg első adatközpontját az amerikai Oregonban, és a cég állítása szerint a vezetőség már akkor elhatározta: amint lehetséges, egy fenntartható(bb) működés felé néznek. A környezet védelme ugyanis legalább annyira fontos számukra, mint az egymástól távol élők összekapcsolása.

Az első ígéretek ellenére Mark Zuckerberg birodalma csak 2017-ben jutott oda, hogy valódi megújuló energiáról beszélhessünk. Addigra viszont már jelentősen csökkentették az üvegház hatású gázok kibocsátását. A következő időszakban még jobban felpörögtek az események: a cég viszonylag rövid idő alatt 50 százalékban növelte a zöldenergia felhasználását, emellett óriási napelemfarmot is építettek.

A munka napjainkra, 2021 áprilisára ért révbe: a Facebook néhány órája ugyanis közölte, most már 100 százalékban megújuló energiából dolgoznak.

A cég közleménye szerint a fenntarthatóság felé vezető úton több mint 8 milliárd dollárt invesztáltak különböző környezetkímélő megoldásokba, ami összességében 63 vadonatúj szél-, illetve naperőmű építését is jelentette. Ez a Facebook szerint nemcsak nekik bizonyult előnyösnek, hanem azoknak az állampolgároknak is, akik mindezeken dolgoztak: a beruházásokkal ugyanis 10 ezernél is több munkahelyet teremtettek.

A fejlesztéseknek köszönhetően a Facebook jelenleg 6 gigawatt szél- és napenergiát termel az öt országban, illetve 18 amerikai államban elhelyezett erőműveik révén. Ez igen soknak, illetve jelentős eredménynek tűnik, de így is elmarad a Jeff Bezos-féle Amazon törekvéseitől: az Engadget cikke szerint az a cégóriás 6,5 gigawattot tud így felmutatni.

A Facebook viszont állítja, fejlesztéseik másokat is hasonló változtatásra sarkalltak, a különféle projektek pedig a jövőben sem állnak le. Sőt: a következő 10 évet a cég arra fogja használni, hogy a működése egészét (a szállítókat és az üzleti tevékenységet is beleértve) a zöld beruházások felé terelje. Ha ez is megvolt, úgy a Facebook szerint tényleg minden téren úgy fognak működni, hogy azzal a környezetnek is jót tesznek.

