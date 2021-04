A minap piacra dobott TicWatch GTH nem okosóra – mint a gyártó kínálatából év elején tesztelt TicWatch Pro 3 –, inkább egy aktivitásmérő, egy kis egészségügyi különlegességgel megfűszerezve.

Azt már megszokhattuk, hogy az ilyen készülékek mérik a pulzust. Az csak az utóbbi időben jött divatba, hogy a véroxigénszintet is monitorozzák – ez már csak azért is terjedt el, mert az SpO2 értékének csökkenése fontos jele lehet a koronavírus-fertőzésnek. Aligha független a járványtól, hogy a Mobvoi testhőmérséklet-mérő szenzort is épített újdonságába. Ez ugyan nem egy koronavírus-gyorsteszt, de könnyebbé teszi az elmúlt évben sok középületben és más helyeken kötelezővé tett lázmérés elvégzését. No és persze járványon túl is hasznos, hiszen láza máskor is lehet az embernek, és általában nem jót jelez.

Ezeken felül az óra minden mást is figyel, amit az aktivitásmérők szoktak, tehát észleli és monitorozza tevékenységünket, ha valamilyen mozgásformába kezdünk, figyeli alvásunkat, vezérelhetjük vele telefonunk zenelejátszását, illetve megmutatja a mobilunkra érkező értesítéseket is, mégpedig egy 1,55 hüvelykes kijelzőn.

A kizárólag feketében gyártott TicWatch GTH átlagos használat mellett több mint egy héten át bírja egy feltöltéssel, ígéri a gyártó, amely weboldalán 80 euróért (kb. 29 ezer forintért) kínálja új készülékét.

