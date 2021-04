Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 28 éves Seth Aaron Pendley nem akármilyen ügy miatt került a szövetségiek látókörébe: véget akart vetni az internetnek.","shortLead":"A 28 éves Seth Aaron Pendley nem akármilyen ügy miatt került a szövetségiek látókörébe: véget akart vetni...","id":"20210415_internet_adatkozpont_c4_robbantas_fbi_amerika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef9b3ad3-6d37-4973-8a86-41cf44d4c3b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_internet_adatkozpont_c4_robbantas_fbi_amerika","timestamp":"2021. április. 15. 10:43","title":"Egy amerikai férfi azzal fenyegetett, hogy felrobbantja az internetet – az FBI közbelépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06750441-0cdd-4692-b87e-cca2525266a5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A lakosság erősen javulónak értékelte saját pénzügyi helyzetét az előző hónaphoz képest, és jelentősen csökkent a munkanélküliségtől való félelem is.","shortLead":"A lakosság erősen javulónak értékelte saját pénzügyi helyzetét az előző hónaphoz képest, és jelentősen csökkent...","id":"20210416_GKI_fogyasztoi_bizalmi_index","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06750441-0cdd-4692-b87e-cca2525266a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dfc7b40-1e0f-465a-8efe-d8ef8679b5b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210416_GKI_fogyasztoi_bizalmi_index","timestamp":"2021. április. 16. 06:43","title":"Egyéves csúcsára ugrott a GKI fogyasztói bizalmi indexe áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb24b7-befc-44b5-90be-8950ab33f033","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A támadó végzett magával.","shortLead":"A támadó végzett magával.","id":"20210416_Lovoldozes_volt_a_FedEx_indianapolisi_telephelyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56cb24b7-befc-44b5-90be-8950ab33f033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc0f1d7a-c103-4cb6-9be5-22a40ed4c088","keywords":null,"link":"/vilag/20210416_Lovoldozes_volt_a_FedEx_indianapolisi_telephelyen","timestamp":"2021. április. 16. 08:33","title":"Lövöldözés volt a FedEx indianapolisi telepén, nyolcan meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a69b350-7c08-4981-b4d8-240c38e6d096","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autók június közepéig még áthajthatnak a hídon, addig a BKK ingyenes nappali és éjszakai autóbuszokat is indít a Clark Ádám tér és a Széchenyi István tér között.

","shortLead":"Az autók június közepéig még áthajthatnak a hídon, addig a BKK ingyenes nappali és éjszakai autóbuszokat is indít...","id":"20210415_Lezarjak_a_Lanchid_pesti_gyalogosaluljarojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a69b350-7c08-4981-b4d8-240c38e6d096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc116d83-51bd-4aeb-b51e-ae6c43f4848c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210415_Lezarjak_a_Lanchid_pesti_gyalogosaluljarojat","timestamp":"2021. április. 15. 10:17","title":"Pénteken lezárják a Lánchíd pesti gyalogos-aluljáróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0ac137c-bfc4-489a-8bc1-89f61fccd20d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tér vissza a tavasz.","shortLead":"Egyelőre nem tér vissza a tavasz.","id":"20210415_idojaras_fagy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0ac137c-bfc4-489a-8bc1-89f61fccd20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56f59548-6bd8-411a-b192-95bd663b1da5","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_idojaras_fagy","timestamp":"2021. április. 15. 18:58","title":"Még a hétvégén is fagyni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden korábbinál magasabbra ugrott azoknak a magyaroknak az aránya, akik beoltatnák magukat koronavírus ellen. ","shortLead":"Minden korábbinál magasabbra ugrott azoknak a magyaroknak az aránya, akik beoltatnák magukat koronavírus ellen. ","id":"20210416_oltasi_kedv_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=254704a2-b0ab-4b82-be52-679447f5c687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f0eb06-394a-4cc3-bd99-193c775d8264","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_oltasi_kedv_vakcina","timestamp":"2021. április. 16. 10:59","title":"Rekordszinten van az oltási kedv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Szlovéniában eddig csak az EU által jóváhagyott vakcinákkal lehetett megúszni a karantént, de ez most változott.","shortLead":"Szlovéniában eddig csak az EU által jóváhagyott vakcinákkal lehetett megúszni a karantént, de ez most változott.","id":"20210415_karanten_szlovenia_szputnyik_v_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7753e9a-0d2a-4a25-8a26-8ea8b638975a","keywords":null,"link":"/vilag/20210415_karanten_szlovenia_szputnyik_v_vakcina","timestamp":"2021. április. 15. 15:21","title":"Már Szputnyikkal is kiváltható a szlovén karantén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b99d857-4e78-42d8-a30e-eeb41cca8b9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki pártok szerint ha úgy nyitnak ki az óvodák és iskolák, hogy a pedagógusoknak még nem megfelelő a védettségi szintjük, “akkor sokkal nagyobb az esélye a vírus terjedésének\".","shortLead":"Az ellenzéki pártok szerint ha úgy nyitnak ki az óvodák és iskolák, hogy a pedagógusoknak még nem megfelelő...","id":"20210416_ellenzek_jarvany_koronavirus_orban_viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b99d857-4e78-42d8-a30e-eeb41cca8b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3736a6-71fb-4425-8777-b28fb288b8d4","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_ellenzek_jarvany_koronavirus_orban_viktor","timestamp":"2021. április. 16. 11:20","title":"Az ellenzék szerint Orbán a szülőkre hárítja azt a felelősséget, amit neki kellene vállalnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]