[{"available":true,"c_guid":"0c8d0c88-f1f4-4a3f-a239-5a45e787221e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eközben Törökország a Szputnyik V gyártását jelentette be, 10 dollárba kerül majd egy adag.","shortLead":"Eközben Törökország a Szputnyik V gyártását jelentette be, 10 dollárba kerül majd egy adag.","id":"20210419_szputnyik_v_ausztria_torokorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c8d0c88-f1f4-4a3f-a239-5a45e787221e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe24405-ee12-43cb-b03b-bb59569025d0","keywords":null,"link":"/vilag/20210419_szputnyik_v_ausztria_torokorszag","timestamp":"2021. április. 19. 14:47","title":"Nem oltanak orosz vakcinával Ausztriában, amíg nincs meg az uniós engedély","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96997046-1526-4da2-a810-761fab0f475d","c_author":"HVG","category":"360","description":"A javítóintézeti filmek egyik ikonikus darabját, a Pokoli leckét (Sleepers ) elevenítette fel a Netflix. Sztárparádé a huszonöt éve készült alkotásban és örök kérdések bűnről, büntetésről, kegyetlenségről, pedofíliáról.","shortLead":"A javítóintézeti filmek egyik ikonikus darabját, a Pokoli leckét (Sleepers ) elevenítette fel a Netflix. Sztárparádé...","id":"202115_film__drama_sztarparadeval_sleepers__pokoli_lecke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96997046-1526-4da2-a810-761fab0f475d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91185249-94fe-4b99-985c-505a448dce7e","keywords":null,"link":"/360/202115_film__drama_sztarparadeval_sleepers__pokoli_lecke","timestamp":"2021. április. 19. 12:00","title":"Szadista őrök, gyerekkorú gyilkosok: a bűn újraértelmezése - filmajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b3d809e-6a99-4e6e-922e-4327ad065adf","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Nem csak a diktatúra, a vele szemben álló művészet eszköztárai is kimeríthetetlenek. Erre két korábbi autokratikus korszak két emlékezetes, s a cenzúra által megfoghatatlanul áthallásos színházi előadása is példa. ","shortLead":"Nem csak a diktatúra, a vele szemben álló művészet eszköztárai is kimeríthetetlenek. Erre két korábbi autokratikus...","id":"202115__nero_es_iii_richard__azironia_ereje__csapda_cenzoroknak__athallasproba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b3d809e-6a99-4e6e-922e-4327ad065adf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"426677d3-dbea-4237-9e09-054c7ce402a2","keywords":null,"link":"/360/202115__nero_es_iii_richard__azironia_ereje__csapda_cenzoroknak__athallasproba","timestamp":"2021. április. 18. 11:00","title":"Hitlerből Nerót, Rákosiból III. Richárdot kreált az áthallásos művészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1e0bb2a-6574-49e4-af88-e3e3b1065451","c_author":"Balla István-Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Amikor az iskolanyitásról beszélünk, szinte mindig a tanárok és a szülők helyzetén keresztül próbáljuk bemutatni a helyzetet. Mi most kollégáink gyerekeit kérdeztük, hogy örülnek-e az iskolanyitásnak, mi a véleményük az online oktatásról, de azt is megtudtuk, mi zajlik ilyenkor a „fejük kis csücskében”. Videó. ","shortLead":"Amikor az iskolanyitásról beszélünk, szinte mindig a tanárok és a szülők helyzetén keresztül próbáljuk bemutatni...","id":"20210419_altalanos_iskola_koronavirus_gyerek_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1e0bb2a-6574-49e4-af88-e3e3b1065451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38037fc7-d178-491f-8375-9edb2dba6c91","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_altalanos_iskola_koronavirus_gyerek_video","timestamp":"2021. április. 19. 06:30","title":"\"Én mennék, de anyukám nem enged\" – gyerekek vallanak az iskolanyitásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"","category":"itthon","description":"Nem volt telitalálatos szelvény a héten

","shortLead":"Nem volt telitalálatos szelvény a héten

","id":"20210418_Ime_a_hatos_lotto_nyeroszamai_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e15bf9-3267-4267-b582-94998be62a5a","keywords":null,"link":"/itthon/20210418_Ime_a_hatos_lotto_nyeroszamai_","timestamp":"2021. április. 18. 16:53","title":"Íme a hatos lottó nyerőszámai ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d6d55b-fc57-4056-894e-96148f441577","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az 1971-ben polgárháborúban fogant, lesajnált Banglades Dél-Ázsia fontos gazdasági erejévé vált. A diktatórikus elhajlás ellenére a világ 8. legnépesebb országának stratégiai jelentősége is óriásit nőtt. ","shortLead":"Az 1971-ben polgárháborúban fogant, lesajnált Banglades Dél-Ázsia fontos gazdasági erejévé vált. A diktatórikus...","id":"202115__banglades_50_eves__rohamos_fejlodes__geopolitika__tigrisugras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39d6d55b-fc57-4056-894e-96148f441577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"052f2b4c-a187-4cdc-958c-e4ef0825416c","keywords":null,"link":"/360/202115__banglades_50_eves__rohamos_fejlodes__geopolitika__tigrisugras","timestamp":"2021. április. 18. 16:00","title":"A nők vitték sikerre az 50 éves Bangladest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd90a4bc-1d45-4c01-8110-dff121e6556a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyedül Miskolcon tapasztaltak növekedő tendenciát.","shortLead":"Egyedül Miskolcon tapasztaltak növekedő tendenciát.","id":"20210419_Koronavirus_koncentracio_szennyviz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd90a4bc-1d45-4c01-8110-dff121e6556a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d9b954-224d-4b58-82ab-59e569c28acf","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_Koronavirus_koncentracio_szennyviz","timestamp":"2021. április. 19. 16:49","title":"Lassan, de csökken a koronavírus koncentrációja a szennyvízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dd0bd27-879d-49cb-898c-f3b27c9a3c5a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az osztrák főváros egyetemi kórházában, az AKH-ban (Allgemeines Krankenhaus) a súlyos Covid-fertőzés miatt műtüdő-kezelésre szoruló betegek háromnegyede túléli a betegséget. Ezzel az AKH a világ élvonalában van. Egyszerre huszonöt betegnek tudnak ilyen kezelést biztosítani.\r

\r

","shortLead":"Az osztrák főváros egyetemi kórházában, az AKH-ban (Allgemeines Krankenhaus) a súlyos Covid-fertőzés miatt...","id":"20210419_A_mutudore_kerulo_covidosok_haromnegyedet_meg_tudjak_menteni_Becsben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dd0bd27-879d-49cb-898c-f3b27c9a3c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939469a5-3ec7-41bf-b196-e869d405e3c8","keywords":null,"link":"/elet/20210419_A_mutudore_kerulo_covidosok_haromnegyedet_meg_tudjak_menteni_Becsben","timestamp":"2021. április. 19. 14:47","title":"A műtüdőre kerülő covidosok háromnegyedét meg tudják menteni Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]