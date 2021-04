Az előzetes hírek szerint több újdonságot is bemutat holnap az Apple, a Spring Loaded elnevezésű rendezvényén. Aki valós időben szeretné követni az eseményeket, az több módon is csatlakozhat a virtuális bemutatóhoz.

A Siri ugyan idő előtt kifecsegte, de utána az Apple is gyorsan szétküldte a meghívókat idei első rendezvényére, amely a Spring Loaded elnevezést kapta. Eszerint az Apple Parkban tartandó (de a járványhelyzetre való tekintettel virtuális) eseményre április 20-án kerül sor, ottani idő szerint délelőtt 10 órás kezdettel, ami nálunk este 7 órának felel meg. Az eseményeket streamelik, és több csatornán is elérhetővé teszik, Mindenekelőtt a Youtube-on, illetve az Apple weboldalán. Emellett meg lehet nézni az Apple TV alkalmazásban, bármilyen támogatott eszközön.

Bár a bejelentésekkel kapcsolatban az Apple szokás szerint igencsak szűkszavú, nagyjából már tudni lehet, mi mindenre számíthatunk. A talán legjobban várt termék az új generációs (2021-es) iPad Pro lesz. Úgy tudni, hogy a 12.9”-es modellnek jobb energiahatékonyságot és jobb fényerőt kínáló mini-LED kijelzője lesz (a 11”-es változatnál marad az LCD). A dizájnban nem várható jelentős változás, annál inkább a motorháztető alatt. A feltételezett A14X Bionic lapka M1 MacBook-szerű teljesítményt nyújthat, s lesz opcionális 5G csatlakozás és digitálisceruza-támogatás is. A fényképezőmodulnál is várhatók fejlesztések, illetve frissítik az USB-C portot is: támogatni fogja a Thunderbolt szabványt.

Végre bejelenthetik az Apple nyomkövetőjét is, az AirTagset féltett kütyüinkre ragaszthatjuk, s ezután könnyen meglelhetjük őket, persze az Apple ökoszisztémán belül. Várhatóan BLE (Bluetooth Low Energy) és UWB (Ultra Wideband) technológiák kombinációját használja majd.

A második generációs AirPodsokat két évvel ezelőtt, 2019 márciusában mutatták be, ezért várható a frissítés. Az azonban nem világos, hogy az AirPods 3-at ezen az eseményen vagy 2021 végén jelentik-e be. Ugyancsak régebben, 2017 szeptemberében jelentették be az Apple TV 4K-t, így mára már elavult hardvert használ, például az A10X Fusion chipet. Egy új, potenciálisan átalakított távvezérlővel készült modell is jó eséllyel debütálhat holnap. Érkezhetnek még új iMac számítógépek is.

Végül a szoftver: az Apple hónapok óta dolgozik az iOS 14.5-en. Tim Cook a The New York Timesnak nemrégiben azt mondta, hogy a frissítés csak néhány hét múlva jelenhet meg, ezért jó esély van arra, hogy az eseményen megtudhatjuk a megjelenési dátumot. Ezek egyelőre persze csak találgatások, holnap este mindenre fény derül.

Amennyiben nem tudja, nem akarja élőben végignézni eseményeket, keresse fel rovatunkat, ugyanis közvetlenül a bejelentések után azonnal minden fontos mozzanatról tájékoztatjuk olvasóinkat.

