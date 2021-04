Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f14032a6-2977-45a8-b353-ccb17057d5d5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lisztet érzi magához a legközelebbi zeneszerzőnek, Beethovennel és Bachhal még az ismerkedés fázisában van a szülei nyomdokaiba lépő Ránki Fülöp zongoraművész.","shortLead":"Lisztet érzi magához a legközelebbi zeneszerzőnek, Beethovennel és Bachhal még az ismerkedés fázisában van a szülei...","id":"20210419_Ranki_Fulop_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f14032a6-2977-45a8-b353-ccb17057d5d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b0ca353-b925-401b-a5c7-b5fb1f4bc5b0","keywords":null,"link":"/360/20210419_Ranki_Fulop_interju","timestamp":"2021. április. 19. 15:00","title":"Ránki Fülöp: Többnyire nem korszakok, hanem egyes zeneszerzők egyes művei érdekelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több tudományos szakértő és az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) a ritka vérrögképződésről szóló esetek ellenére továbbra is használatra javasolja az AstraZeneca oltását, mivel álláspontjuk szerint a koronavírus önmagában is veszélyesebb. Ezt egy újabb vizsgálat is igazolni látszik.","shortLead":"Több tudományos szakértő és az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) a ritka vérrögképződésről szóló esetek ellenére...","id":"20210420_koronavirus_verrog_astrazeneca_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"998ae091-11ce-47ce-a124-c95a75d1ca9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_koronavirus_verrog_astrazeneca_oltas","timestamp":"2021. április. 20. 09:03","title":"Nyolcszor nagyobb valószínűséggel okoz vérrögöt a koronavírus, mint az AstraZeneca oltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc3a4b5-467e-4657-b80d-8b43ad958409","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan bejelentheti az Apple az iOS 14 újabb frissítését. Ez a verzió egy lényeges problémát orvosol, amellyel az iPhone 11-ek tulajdonosai találkozhattak.","shortLead":"Hamarosan bejelentheti az Apple az iOS 14 újabb frissítését. Ez a verzió egy lényeges problémát orvosol, amellyel...","id":"20210420_ios_145_frissites_akkumulator_allapotjelzes_javitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdc3a4b5-467e-4657-b80d-8b43ad958409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3602ff7-34c7-4d5c-9f5f-9c4d645f2fd4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_ios_145_frissites_akkumulator_allapotjelzes_javitasa","timestamp":"2021. április. 20. 18:03","title":"Korábbi iPhone-ja van? Lehet, hogy nincs veszve az akku, csak rosszul mutatja a telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A balhé tényét a rendőrség is megerősítette, de azt már nem, hogy mi miatt.","shortLead":"A balhé tényét a rendőrség is megerősítette, de azt már nem, hogy mi miatt.","id":"20210419_arcmaszk_csepel_148_as_busz_verekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b89379-1bd9-4e0b-83c0-77018d66c6ae","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_arcmaszk_csepel_148_as_busz_verekedes","timestamp":"2021. április. 19. 10:55","title":"Állítólag az arcmaszk miatt verekedett össze két ember egy csepeli buszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3597425b-788f-437a-8447-67469b66b87c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn irányított repülést hajtott végre egy idegen bolygón a NASA, illetve az emberiség. Soha ilyen korábban nem történt.","shortLead":"Hétfőn irányított repülést hajtott végre egy idegen bolygón a NASA, illetve az emberiség. Soha ilyen korábban nem...","id":"20210419_dron_helikopter_mars_nasa_ingenuity","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3597425b-788f-437a-8447-67469b66b87c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d305d0-4666-4ec2-8b90-5ef70346dbf7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_dron_helikopter_mars_nasa_ingenuity","timestamp":"2021. április. 19. 12:57","title":"Történelmet írt a NASA, felszállt a Marson a kis helikopter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84d1a8b-b384-4d98-abf1-404eaf9a2054","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ráadásul Pfizert vagy Modernát kap az, aki a legészakibb amerikai államban tölt pár hetet.","shortLead":"Ráadásul Pfizert vagy Modernát kap az, aki a legészakibb amerikai államban tölt pár hetet.","id":"20210420_alaszka_oltas_turizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e84d1a8b-b384-4d98-abf1-404eaf9a2054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6142d59-76bf-4ced-ac43-77ece59dac1f","keywords":null,"link":"/vilag/20210420_alaszka_oltas_turizmus","timestamp":"2021. április. 20. 15:09","title":"Alaszka már ingyen oltást kínál a turistáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3769919c-d8fe-4c34-b6aa-7f00e097edf2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mesterséges intelligencia segítségével segít megtalálni a megfelelő képeket, illusztrációkat egy dániai startup.","shortLead":"Mesterséges intelligencia segítségével segít megtalálni a megfelelő képeket, illusztrációkat egy dániai startup.","id":"202115_astockfotok_netflixe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3769919c-d8fe-4c34-b6aa-7f00e097edf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d88e8d90-845c-4ee5-bd90-d8e2ea2a3614","keywords":null,"link":"/360/202115_astockfotok_netflixe","timestamp":"2021. április. 19. 17:00","title":"Hadat üzentek a röhejesen beállított fotóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b0fa08-8574-4055-a6a8-41db37aaa6e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik szerelvény mozdonya és két kocsija lefutott a sínről.","shortLead":"Az egyik szerelvény mozdonya és két kocsija lefutott a sínről.","id":"20210420_traktor_vonat_utkozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00b0fa08-8574-4055-a6a8-41db37aaa6e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69f3811-6afb-48c8-8bf6-dad0c2e74f09","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_traktor_vonat_utkozes","timestamp":"2021. április. 20. 17:27","title":"Két vonattal is ütközött egy traktor Újfehértónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]