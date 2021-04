Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"91364e5d-2ba6-4bfc-a08b-a31b2435803e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormánynak valamit mondania kell a Profil \"kérdésekkel provokáló\" munkatársának ügyéről.","shortLead":"A magyar kormánynak valamit mondania kell a Profil \"kérdésekkel provokáló\" munkatársának ügyéről.","id":"20210420_Europa_Tanacs_magyar_kozmedia_osztrak_ujsagiro_ugye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91364e5d-2ba6-4bfc-a08b-a31b2435803e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14723ea6-c279-4b84-9bfc-61cea23ea2a4","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_Europa_Tanacs_magyar_kozmedia_osztrak_ujsagiro_ugye","timestamp":"2021. április. 20. 17:43","title":"Az Európa Tanácsig jutott a magyar közmédiában támadott osztrák újságíró ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a105700-1697-4dc3-8dbb-b3c6ed5b7fd9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több példa is van arra, hogy miután az Apple elkezdett egy technológiát használni, az egyfajta iparági szabvánnyá nőtte ki magát. Hasonlóan alakulhat a helyzet az LTPO megjelenítési technológiánál is.","shortLead":"Több példa is van arra, hogy miután az Apple elkezdett egy technológiát használni, az egyfajta iparági szabvánnyá nőtte...","id":"20210420_apple_iphone13_ltpo_kijelzo_technologiavaltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a105700-1697-4dc3-8dbb-b3c6ed5b7fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f24a48e4-3384-4596-82ad-988a8cbafe37","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_apple_iphone13_ltpo_kijelzo_technologiavaltas","timestamp":"2021. április. 20. 12:03","title":"Az Apple lecseréli az iPhone-ok képernyőjét – és jó eséllyel mindenki más megy majd utána","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66beaafd-0670-42da-92e2-6485bf65cbd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három helyet rontottunk egy év alatt.","shortLead":"Három helyet rontottunk egy év alatt.","id":"20210420_magyarorszag_riporterek_hatarok_nelkul_lista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66beaafd-0670-42da-92e2-6485bf65cbd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b122da-5743-4339-9781-4821df7faef4","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_magyarorszag_riporterek_hatarok_nelkul_lista","timestamp":"2021. április. 20. 07:53","title":"Magyarország már csak a 92. a Riporterek Határok Nélkül listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyártó vállalta, hogy az Európai Gyógyszerügynökség ajánlásának megfelelően feltünteti a nagyon ritka mellékhatásokat is, például az esetleges vérrögképződést.","shortLead":"A gyártó vállalta, hogy az Európai Gyógyszerügynökség ajánlásának megfelelően feltünteti a nagyon ritka mellékhatásokat...","id":"20210420_Johnson__Johnson_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876e9aeb-dcb7-4ded-ab86-5d5fea0f572c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_Johnson__Johnson_vakcina","timestamp":"2021. április. 20. 21:36","title":"Folytatják a Johnson & Johnson vakcináinak szállítását Európába, frissítik a betegtájékoztatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28022079-5d30-4620-819b-95b1d5e1f0bb","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"108 megapixeles kamerával, OLED kijelzővel és szupergyors töltővel érkezett meg hazánkba a Realme 8 Pro, mely elérhető áron kínál igen korrekt szolgáltatási kört. De vajon akadnak hátulütői is? ","shortLead":"108 megapixeles kamerával, OLED kijelzővel és szupergyors töltővel érkezett meg hazánkba a Realme 8 Pro, mely elérhető...","id":"20210419_realme_8_pro_teszt_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28022079-5d30-4620-819b-95b1d5e1f0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42631152-f532-4331-8b10-bdfdbb768fd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_realme_8_pro_teszt_velemeny","timestamp":"2021. április. 19. 20:03","title":"Új ár-érték bajnok mobil Magyarországon – kipróbáltuk a Realme 8 Prót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e34b6eac-aadc-42f9-b669-55d92e6c12ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A döntést hosszú és intenzív vita előzte meg, több vezető ugyanis a népszerűbb bajor kormányfő, a CSU-s Markus Söder jelölését támogatta.","shortLead":"A döntést hosszú és intenzív vita előzte meg, több vezető ugyanis a népszerűbb bajor kormányfő, a CSU-s Markus Söder...","id":"20210420_cdu_csu_armin_laschet_markus_soder_kancellar_jeloles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e34b6eac-aadc-42f9-b669-55d92e6c12ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e1a396-6669-4719-b4bf-b55c770f0445","keywords":null,"link":"/vilag/20210420_cdu_csu_armin_laschet_markus_soder_kancellar_jeloles","timestamp":"2021. április. 20. 10:31","title":"A CDU saját elnökét javasolja kancellárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62838f31-4e94-41e8-a809-cb03b3f032df","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Európa egyik legfontosabb lapja úgy ítéli meg, hogy az eddiginél határozottabb támogatásra szorul a negyedik hatalmi ág, és hogy a független sajtóért vívott harc szorosan összefügg a jogállam védelmével.","shortLead":"Európa egyik legfontosabb lapja úgy ítéli meg, hogy az eddiginél határozottabb támogatásra szorul a negyedik hatalmi...","id":"20210420_Europai_Unio_sajtoszabadsag_Financial_Times_lapszemle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62838f31-4e94-41e8-a809-cb03b3f032df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97158cbc-4151-4b47-a963-eddb8dc4e1b4","keywords":null,"link":"/360/20210420_Europai_Unio_sajtoszabadsag_Financial_Times_lapszemle","timestamp":"2021. április. 20. 07:30","title":"Financial Times: A sajtószabadság ellenségei ellen a legjobb védekezés a támadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503761c1-2bd5-410c-923d-6fcee888f529","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy civil szervezet arra kér mindenkit, üljenek le társasjátékozni, de ezúttal egy nemes cél érdekében.","shortLead":"Egy civil szervezet arra kér mindenkit, üljenek le társasjátékozni, de ezúttal egy nemes cél érdekében.","id":"20210421_Hatalmas_tarsasjatekpartival_segitenenek_a_borsodi_gyerekeken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=503761c1-2bd5-410c-923d-6fcee888f529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea2a521-d2aa-41e6-b3d9-d4f08a08977a","keywords":null,"link":"/elet/20210421_Hatalmas_tarsasjatekpartival_segitenenek_a_borsodi_gyerekeken","timestamp":"2021. április. 21. 12:57","title":"Hatalmas társasjátékpartival segítenének a borsodi gyerekeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]